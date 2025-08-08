Varbūt ir vērts apdomāt dot mājas murrājošam draugam

8.augusts ir Starptautiskā Kaķu diena. Tās organizatori vēlas mudināt ikvienu, kam patīk kaķi, veltīt brīdi, lai “svinētu sugu un unikālās saites, kas mūs ar tiem vieno”. Ņemot vērā, ka visā pasaulē ir aptuveni 600 miljoni kaķu, gan tādi, kam ir mīloši saimnieki, gan tādi, kuriem dzīve ir skarba, “Kaķu godināšanas diena” aicina minku aizstāvjus sanākt kopā un dalīties savā mīlestībā pret kaķiem, veicinot kopības sajūtu un kopīgu aizrautību par dzīvnieku labklājības aizstāvēšanu.
Ikviens, kurš jebkad ir dzīvojis kopā ar kaķi (un šeit apzināti izvēlos šādu vārdu salikumu, jo ikviens, kam bijis kaķis, ir sapratis – šis dzīvnieks saimniekam nepieder!), zina, ka tie ir maģiski. Daļa no šīs maģijas ir laba, piemēram, ja jums bijusi slikta diena, minka pienāk, murrā un maģiski liek jums justies labāk! Daudzi ļaudis ar šaurāku domāšanas lauku gadsimtiem ilgi uzskatījuši kaķus, īpaši melnos kažociņa īpašniekus, par sliktu zīmi.
Saistība starp kaķiem un raganām aizsākās gadsimtiem sen. Kaķi tika pielūgti Ēģiptē, un daudziem mūsdienās mājās kā suvenīrs no Ēģiptes tūrisma vietām ir kaķgalvas dievietes Bastetas statuja. Kaķiem bija liela nozīme daudzās citās kultūrās, tostarp Indijā, Persijā, Ķīnā, Japānā un Grieķijā. Par lielu nožēlu kaķiem, katoļu baznīca nepiekrita šim uzskatam, un ap 13. gadsimtu paziņoja, ka tie ir saistīti ar raganām un velnu. Šī iemesla dēļ daudz kaķu tika spīdzināti un nogalināti. Līdz pat šai dienai nereti cilvēki melnu kaķi uztver kā nelaimes vēstnesi, par to liecina arī fakts, ka dzīvnieku patversmēm tieši šīs krāsas kaķiem grūtāk atrast saimniekus. Savukārt senie ķelti tieši melnus kaķus ar baltu pakrūti uzskatīja par gariem no feju pasaules – maģiskām būtnēm.
Lai kā tur būtu ar ļaužu izdomātām vai izsapņotām maģiskām kaķu spējām, ir skaidrs, ka kaķis ir izcils mājdzīvnieks, ja vien cilvēks spēj novērtēt tā īpašības. Ir pētījumi, kas rāda, ka cilvēkiem ar augstāku intelekta līmeni visbiežāk mājdzīvnieks ir tieši kaķis, nevis suns, un tas tiek skaidrots ar kaķa neatkarīgo, ne vienmēr pieejamo un nepakļaujamo dabu. Nav noslēpums, ka tieši par kaķiem teic – tie spēj saredzēt arī “citas pasaules”. Šo dzīvnieku maņas ir daudz izteiktākas, pārspējot mūsu dimensijas robežas. Zinātnieki arī veltījuši gana daudz laika, lai spētu atzīt – kaķim piemīt spēja gan nomierināt cilvēka nervu sistēmu, gan nodrošināt tūlītēju iespēju rotaļīgai jautrībai un spēlēm. Kaut kaķi ir neatkarīgi dzīvnieki, kuriem patīk meklēt un izpētīt apkārtni pēc saviem noteikumiem, tie ir arī ļoti sirsnīgi, lojāli pret saimniekiem un cilvēkiem, kuriem tie uzticas. Lielākajai daļai kaķu patīk saritināties jūsu klēpī garas dienas beigās, kamēr skatāties televizoru vai lasāt grāmatu. Šīs darbības vienkāršība var izraisīt visu laimes sajūtai nepieciešamo ķīmisko vielu automātisku izdalīšanos jūsu smadzenēs, ļaujot mierīgi doties vakara mierā bez pasaules nastas uz pleciem.
Jebkurš kaķa saimnieks jums pateiks, cik ļoti viņu pūkainais draugs palīdz viņiem atpūsties un relaksēties. Starp slaveniem cilvēkiem, kuri bijuši lieli kaķu mīļi, ir Īzāks Ņūtons, Ābrahams Linkolns, Ernests Hemingvejs, Oskars Vailds, Marks Tvens, Elizabete Teilore, Eds Šīrans un Keitija Perija.
