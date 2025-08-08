PIESLĒGTIES
Sestdiena, 9. augusts
Vārda dienas: Madara, Genoveva, Genovefa
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Varbūt ir vērts apdomāt dot mājas murrājošam draugam

Anna Kola
19:41
08.08.2025
6
Anna Kola

8.augusts ir Starptautiskā Kaķu diena. Tās organizatori vēlas mudināt ikvienu, kam patīk kaķi, veltīt brīdi, lai “svinētu sugu un unikālās saites, kas mūs ar tiem vieno”. Ņemot vērā, ka visā pasaulē ir aptuveni 600 miljoni kaķu, gan tādi, kam ir mīloši saim­nieki, gan tādi, kuriem dzīve ir skarba, “Kaķu godināšanas diena” aicina minku aizstāvjus sanākt kopā un dalīties savā mīlestībā pret kaķiem, veicinot kopības sajūtu un kopīgu aizrautību par dzīvnieku labklājības aizstāvēšanu.

Ikviens, kurš jebkad ir dzīvojis kopā ar kaķi (un šeit apzināti izvēlos šādu vārdu salikumu, jo ikviens, kam bijis kaķis, ir sapratis – šis dzīvnieks saimniekam nepieder!), zina, ka tie ir maģiski. Daļa no šīs maģijas ir laba, piemēram, ja jums bijusi slikta diena, minka pienāk, murrā un maģiski liek jums justies labāk! Daudzi ļaudis ar šaurāku domāšanas lauku gadsimtiem ilgi uzskatījuši kaķus, īpaši melnos kažociņa īpašniekus, par sliktu zīmi.

Saistība starp kaķiem un raganām aizsākās gadsimtiem sen. Kaķi tika pielūgti Ēģiptē, un daudziem mūsdienās mājās kā suvenīrs no Ēģiptes tūrisma vietām ir kaķgalvas dievietes Bastetas statuja. Kaķiem bija liela nozīme daudzās citās kultūrās, tostarp Indijā, Persijā, Ķīnā, Japānā un Grieķijā. Par lielu nožēlu kaķiem, katoļu baznīca nepiekrita šim uzskatam, un ap 13. gadsimtu paziņoja, ka tie ir saistīti ar raganām un velnu. Šī iemesla dēļ daudz kaķu tika spīdzināti un nogalināti. Līdz pat šai dienai nereti cilvēki melnu kaķi uztver kā nelaimes vēstnesi, par to liecina arī fakts, ka dzīvnieku patversmēm tieši šīs krāsas kaķiem grūtāk atrast saimniekus. Savukārt senie ķelti tieši melnus kaķus ar baltu pakrūti uzskatīja par gariem no feju pasaules – maģiskām būtnēm.

Lai kā tur būtu ar ļaužu izdomātām vai izsapņotām maģiskām kaķu spējām, ir skaidrs, ka kaķis ir izcils mājdzīvnieks, ja vien cilvēks spēj novērtēt tā īpašības. Ir pētījumi, kas rāda, ka cilvēkiem ar augstāku intelekta līmeni visbiežāk mājdzīvnieks ir tieši kaķis, nevis suns, un tas tiek skaidrots ar kaķa neatkarīgo, ne vienmēr pieejamo un nepakļaujamo dabu. Nav noslēpums, ka tieši par kaķiem teic – tie spēj saredzēt arī “citas pasaules”. Šo dzīvnieku maņas ir daudz izteiktākas, pārspējot mūsu dimensijas robežas. Zinātnieki arī veltījuši gana daudz laika, lai spētu atzīt – kaķim piemīt spēja gan nomierināt cilvēka nervu sistēmu, gan nodrošināt tūlītēju iespēju rotaļīgai jautrībai un spēlēm. Kaut kaķi ir neatkarīgi dzīvnieki, kuriem patīk meklēt un izpētīt apkārtni pēc saviem noteikumiem, tie ir arī ļoti sirsnīgi, lojāli pret saimniekiem un cilvēkiem, kuriem tie uzticas. Lielākajai daļai kaķu patīk saritināties jūsu klēpī garas dienas beigās, kamēr skatāties televizoru vai lasāt grāmatu. Šīs darbības vienkāršība var izraisīt visu laimes sajūtai nepieciešamo ķīmisko vielu automātisku izdalīšanos jūsu smadzenēs, ļaujot mierīgi doties vakara mierā bez pasaules nastas uz pleciem.

Jebkurš kaķa saimnieks jums pateiks, cik ļoti viņu pūkainais draugs palīdz viņiem atpūsties un relaksēties. Starp slaveniem cilvēkiem, kuri bijuši lieli kaķu mīļi, ir Īzāks Ņūtons, Ābrahams Linkolns, Ernests Hemingvejs, Oskars Vailds, Marks Tvens, Elizabete Teilore, Eds Šīrans un Keitija Perija.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Domē deputāti nav tikai no Cēsīm

08:24
15.06.2025
161

Vairāki lasītāji, paužot viedokli par vēlēšanām, ievēlētajiem deputātiem Cēsu domē, vērtējuši, ka laucinieku ievēlēts maz un cēsnieki lems par to, kas pagastos vajadzīgs. Zaubēnietis Ojārs Evalds Bīriņš uzsver, ka Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā par katru deputātu var vien uzzināt, ka visu dzīvesvieta ir Cēsu novads, kā arī, kad dzimis, kur mācījies, ko dara, ka ir […]

Cvklv

Smiltenes novada domē pārstāvji no Raunas un Drustiem

09:40
14.06.2025
102

Smiltenes novada domē ir iekļuvuši pieci no sešiem politiskajiem spēkiem,   kuri startēja pašvaldību vēlēšanās. Par tiem savas balsis atdeva 45,51 %    balsstiesīgo pilsoņu.  Četras vietas domē ieguvusi Nacionālā apvienība, pa trim    deputātu mandātiem ieguva “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie” un Latvijas Zaļā partija, bet Vidzemes partija – divus. “Suverēnā vara” – “Apvienība Jaunlatvieši” ir vienīgā, […]

Cvklv

“Par” un “Pret”izjauc kārtību sarakstos

06:38
13.06.2025
117

Domē iekļuvušie deputāti kārtējo reizi parāda, ka nebūt tik svarīga ir vieta sarakstā, ja vēlētājam ir tiesības biļetenā novērtēt konkrēto politiskā spēka pārstāvi. “Jaunajā Vienotībā” pirmie četri saraksta līderi savas pozīcijas noturēja, tālāk jau seko vēlētāju griba. Ēriks Bauers no 8.vietas ieguvis 5., Erlendu Geruļski  no 21. balsotāji pārcēluši uz 6., Māri Šķesteru no 22. […]

Cvklv

Kā sadalījās balsis iecirkņos

18:48
09.06.2025
178

Novadniekiem, balsstiesīgajiem pilsoņiem, kuri    deklarēti novadā, un tiem, kam te pieder īpašums, pašvaldību vēlēšanās bija iespēja nobalsot kādā no 29 iecirkņiem. Cēsnieks varēja vēlēt Vecpiebalgā, zaubēnietis Cēsīs, priekulietis Straupē, tāpēc nebūtu pareizi teikt, ka kādā pagastā īpaši balsots par vai pret kādu sarakstu. Taču, ieskatoties, kam kurā pagastā vēlētāji atdevuši vairāk, kam mazāk balsu, […]

Cvklv

Jālauž domāšana - jāskatās uz lielāko labumu, nevis mazāko ļaunumu

05:01
06.06.2025
76

Ar padomiem, kas varētu noderēt, veicot gala izvēli, par ko balsot pašvaldību vēlēšanās, intervijā dalās Līga Stafecka – domnīcas “PROVIDUS” vadošā pētniece. -Ja cilvēks līdz šim nav cieši sekojis līdzi politiskajai situācijai, kādi ir būtiskākie faktori, kas viņam būtu jāņem vērā, izvērtējot dažādus politiskos spēkus un lemjot, par ko balsot vēlēšanās? -Tas vienmēr būs izaicinošāk […]

Cvklv

Ekspresaptauja “Ko zina Cēsu novada vēlētāji”

06:57
05.06.2025
100

Pienākusi pašvaldību vēlēšanu nedēļa. Jau pirmdien, 2. jūnijā, sāka darboties vēlēšanu iecirkņi. Tie būs atvērti visu nedēļu, ikviens var atrast piemērotāko laiku, lai dotos vēlēt. “Druva” aptaujāja piecus nejauši sastaptus garāmgājējus, vai viņi ir gatavi vēlēšanām un izlēmuši, par ko balsot. Uz jautājumu, kad notiks pašvaldību vēlēšanas, četri atbildēja pareizi – 7. jūnijā. Par to, […]

Cvklv

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
31
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

17:23
31.07.2025
54
1
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Brīdinājumu vētrā

17:24
30.07.2025
37

Tautas balss

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
6
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
8
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
32
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
57
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Visticamāk, viltus aptauja

16:23
25.07.2025
44
Cēsniece raksta:

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

Sludinājumi

Citi

22:08
17.07.2025
20

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054