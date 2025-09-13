PIESLĒGTIES
Otrdiena, 16. septembris
Vārda dienas: Asja, Asnate, Dāgs
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Sāk egļu astoņzobu mizgrauža skarto koku zāģēšanu Līgatnes dabas takās

Druva
08:08
13.09.2025
17
Ilustracija Mezs Daiga Seglina

Zīmējums: D. Segliņa.

Lai nodrošinātu apmeklētāju, darbinieku un dzīvnieku drošību, kā arī saglabātu neskartu Gaujas Nacionālā parka (GNP) Līgatnes dabas taku infrastruktūru, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) septembrī sākusi bīstamo un bojāto – lielākoties egļu astoņzobu mizgrauža skarto – koku zāģēšanu. Rūpējoties par dabas vērtību aizsardzību, nokaltušie koki mežā tiks saglabāti, daļa no tiem – kā augstie celmi.

Bīstamo koku zāģēšana egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās vietās, apsaimniekojot šīs teritorijas atbilstoši dabas aizsardzības prioritātēm, turpināsies līdz 2026. gada pavasarim. Darbi norisināsies pakāpeniski – vispirms gar pastaigu takām, dzīvnieku mītnēm, voljeriem un autoceļu malām, vēlāk – arī voljeru iekšpusē. Apmeklētāju plūsma būtiski netiks ietekmēta, taču vietās, kur notiks darbi, būs redzamas brīdinājuma zīmes un norobežojošās lentas. Dabas taku teritorijā ir izvietoti arī informācijas stendi, kas izglītoto apmeklētājus par darbu veikšanas nepieciešamību. Papildu informācija par darbu norisi būs pieejama Līgatnes dabas taku mājaslapā https://www.ligatnesdabastakas.lv/.

„Bīstamo koku zāģēšana dabas takās ir drošības jautājums, taču vienlaikus mēs rūpējamies, lai šie darbi nekaitētu dabas daudzveidībai. Tā kā sausi, nokaltuši koki bez mizas vairs nerada tālāku egļu astoņzobu mizgrauža izplatības risku, tos taku, ceļu un voljēru tuvumā pēc nozāģēšanas un bīstamības novēršanas lielākoties saglabāsim, neizvācot no meža, turklāt daļu no tiem – kā augstos celmus. Gan šie celmi, gan atmirusī koksne ir būtiska meža ekosistēmas daļa, tādēļ mums svarīgi tos saglabāt kā vērtīgu dzīvotni daudzām sugām,” skaidro pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere, lūdzot ar sapratni izturēties pret īslaicīgajiem ierobežojumiem meža darbu veikšanas laikā.

Nokaltušo koku stumbeņi ir mājvieta dažādām putnu sugām, piemēram, dzeņi tajos atrod barību un nereti kaļ dobumus. Nokaltušie koki – stumbeņi un kritalas – ir dzīvesvieta 20–25% no visām mežos sastopamajām sugām – sūnām, sēnēm, kukaiņiem, gliemežiem un daudziem citiem.

Taku, ceļu un dzīvnieku voljēru tuvumā nokaltušie koki drošības dēļ tiks nozāģēti un iespēju robežās nesagarināti atstāti mežā dabas daudzveidībai. Bet vietās, kur ir lielākas vienlaidus nokaltušu koku platības, sausie koki tiks nozāģēti 4–8 m augstumā, šādi atdarinot kaltušo koku lūšanu dabiskos apstākļos, kad veidojas dažāda augstuma stumbeņi. Koku galotnes daļas šajās vietās tiks izvāktas no meža.  
Līdzīgi kā GNP Līgatnes dabas takās, nokaltušo koku saglabāšana mežā tiek īstenota arī citos Eiropas nacionālajos parkos – Bavārijas Meža Nacionālajā parkā Vācijā, Šumavas Nacionālajā parkā Čehijā, Augsto Tatru Nacionālajā parkā Slovākijā un citviet.

Egļu astoņzobu mizgrauzis kopš sendienām dzīvo Latvijas egļu mežos un ir to neatņemama daļa. Šai mizgraužu sugai ir raksturīga periodiska masveida savairošanās, ko sekmē klimata pārmaiņas. Ilgstoši sauss un karsts laiks, liels vētru lauzto un izgāzto koku daudzums veicina sugas vairošanos. Arī plašās teritorijās stādītas, viena vecuma egļu mežaudzes, fragmentēta meža ainava ar izcirtumu un ceļu malās saules gaismai atsegtiem kokiem ir mizgrauzim labvēlīgi apstākļi.

Egļu astoņzobu mizgrauzis apdzīvo dažādu iemeslu dēļ novājinātus, kalstošus kokus, kamēr tiem uz stumbra ir miza. Masveida savairošanās laikā šī vaboļu suga var invadēt arī pilnīgi veselus, zaļus kokus. Savukārt sausās eglēs, kurām uz stumbra lielākā daļa no mizas jau nolobījusies, egļu astoņzobu mizgrauzis vairs nav sastopams.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Varbūt ir vērts apdomāt dot mājas murrājošam draugam

19:41
08.08.2025
17

8.augusts ir Starptautiskā Kaķu diena. Tās organizatori vēlas mudināt ikvienu, kam patīk kaķi, veltīt brīdi, lai “svinētu sugu un unikālās saites, kas mūs ar tiem vieno”. Ņemot vērā, ka visā pasaulē ir aptuveni 600 miljoni kaķu, gan tādi, kam ir mīloši saim­nieki, gan tādi, kuriem dzīve ir skarba, “Kaķu godināšanas diena” aicina minku aizstāvjus sanākt […]

Anna Kola

Domē deputāti nav tikai no Cēsīm

08:24
15.06.2025
188

Vairāki lasītāji, paužot viedokli par vēlēšanām, ievēlētajiem deputātiem Cēsu domē, vērtējuši, ka laucinieku ievēlēts maz un cēsnieki lems par to, kas pagastos vajadzīgs. Zaubēnietis Ojārs Evalds Bīriņš uzsver, ka Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā par katru deputātu var vien uzzināt, ka visu dzīvesvieta ir Cēsu novads, kā arī, kad dzimis, kur mācījies, ko dara, ka ir […]

Cvklv

Smiltenes novada domē pārstāvji no Raunas un Drustiem

09:40
14.06.2025
119

Smiltenes novada domē ir iekļuvuši pieci no sešiem politiskajiem spēkiem,   kuri startēja pašvaldību vēlēšanās. Par tiem savas balsis atdeva 45,51 %    balsstiesīgo pilsoņu.  Četras vietas domē ieguvusi Nacionālā apvienība, pa trim    deputātu mandātiem ieguva “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie” un Latvijas Zaļā partija, bet Vidzemes partija – divus. “Suverēnā vara” – “Apvienība Jaunlatvieši” ir vienīgā, […]

Cvklv

“Par” un “Pret”izjauc kārtību sarakstos

06:38
13.06.2025
126

Domē iekļuvušie deputāti kārtējo reizi parāda, ka nebūt tik svarīga ir vieta sarakstā, ja vēlētājam ir tiesības biļetenā novērtēt konkrēto politiskā spēka pārstāvi. “Jaunajā Vienotībā” pirmie četri saraksta līderi savas pozīcijas noturēja, tālāk jau seko vēlētāju griba. Ēriks Bauers no 8.vietas ieguvis 5., Erlendu Geruļski  no 21. balsotāji pārcēluši uz 6., Māri Šķesteru no 22. […]

Cvklv

Kā sadalījās balsis iecirkņos

18:48
09.06.2025
184

Novadniekiem, balsstiesīgajiem pilsoņiem, kuri    deklarēti novadā, un tiem, kam te pieder īpašums, pašvaldību vēlēšanās bija iespēja nobalsot kādā no 29 iecirkņiem. Cēsnieks varēja vēlēt Vecpiebalgā, zaubēnietis Cēsīs, priekulietis Straupē, tāpēc nebūtu pareizi teikt, ka kādā pagastā īpaši balsots par vai pret kādu sarakstu. Taču, ieskatoties, kam kurā pagastā vēlētāji atdevuši vairāk, kam mazāk balsu, […]

Cvklv

Jālauž domāšana - jāskatās uz lielāko labumu, nevis mazāko ļaunumu

05:01
06.06.2025
91

Ar padomiem, kas varētu noderēt, veicot gala izvēli, par ko balsot pašvaldību vēlēšanās, intervijā dalās Līga Stafecka – domnīcas “PROVIDUS” vadošā pētniece. -Ja cilvēks līdz šim nav cieši sekojis līdzi politiskajai situācijai, kādi ir būtiskākie faktori, kas viņam būtu jāņem vērā, izvērtējot dažādus politiskos spēkus un lemjot, par ko balsot vēlēšanās? -Tas vienmēr būs izaicinošāk […]

Cvklv

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
17
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
38
1

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
39
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
5
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
40
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
27
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
18

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054