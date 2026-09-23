“No Cēsu centra uz Cīrulīšu apkaimi vakarā pēdējais reiss ir pulksten astoņos. Iepriekš autobuss kursēja arī deviņos un desmitos vakarā. Bez pēdējā reisa var iztikt, bet pulksten 20 ir par agru. Pasākumi koncertzālē, amatiermākslas mēģinājumi un citi sabiedriski notikumi beidzas vēlāk, uz Bērzaini, Cīrulīšiem jāiet kājām. Ziemas vakari ir tumši, ietves arī mēdz būt slidenas. Šīs pārmaiņas noteikti nav cēsniekiem par labu,” teica pilsētniece A.
Vēlais pilsētas reiss vajadzīgs
Pilsētniece A.
18:19, 23. Sep, 2026
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