Pļavās ganītu liellopu gaļa dārgāka, taču vērtīgāka

Cēsu gaļas kombināts (CGK) nu jau pāris mēnešu pircējiem piedāvā jaunu produktu līniju — dabiskajās pļavās augušu
liellopu gaļu.
Zīmolu “Dabisko pļavu produkts” attīsta sadarbībā ar vietējiem lopkopjiem.
Vēl gan grūti spriest par noturīgu pieprasījumu, taču interese par dabiskā vidē ganītu liellopu gaļu bijusi laba abos uzņēmuma veikalos — gan Rīgā, gan Cēsīs. Uzņēmuma vadītāja Ieva Piteronoka-Krišāne “Druvai” uzsvēra, ka tāds produkts ir jaunums, tāpēc būtiski patērētāju par to informēt. “Svarīgi vispirms izstāstīt, ar ko šī gaļa atšķiras un kāda ir tās vērtība,” uzsver kombināta līdzīpašniece, apliecinot, ka jāpaiet kādam laikam, lai vērtētu noietu, taču vismaz pagaidām šis produkts nedod papildu ienākumus. “Tas arī nav galvenais iemesls, kāpēc to sākām,” uzsver I. Piteronoka-Krišāne, paskaidrojot — vēlme ir ar “Dabisko pļavu produkta” zīmolu vairāk iekļauties vietējā tirgū un panākt, lai pēc iespējas vairāk Latvijā audzētas augstākās kvalitātes gaļas paliktu mūsu patērētājam. “Līdz šim paradoksālā kārtā tieši ļoti kvalitatīva Latvijas liellopu gaļa lielā mērā nonāk eksportā, bet vietējais pircējs pie tās nemaz tik viegli netiek.” Pašlaik CGK par prioritāti izvirzījis pircēja izglītošanu, kā dzīvnieku audzēšana dabiskajās pļavās ietekmē produkta kvalitāti un kā ar savu izvēli pircējs vienlaikus atbalsta arī Latvijas audzētājus un dabisko pļavu saglabāšanu. “Taču mēs ceram, ka ar laiku tas kļūs par pilnvērtīgu un stabilu produktu kategoriju, nevis paliks tikai idejas līmenī,” piebilst uzņēmuma vadītāja.
Taujāta par šādas gaļas izcenojumu, I. Piteronoka-Krišāne atzina, ka “Dabisko pļavu produkta” gaļa ir dārgāka par ierasto, taču vidēji tikai par 10 procentiem, ja salīdzina ar līdzvērtīgiem uzņēmuma piedāvātajiem liellopu gaļas produktiem. Pagaidām jaunā zīmola piedāvātais apjoms kopējā ražošanā ir samērā neliels, taču šo produktu ceļš pie patērētāja prasot papildu organizatorisko darbu, atsevišķu pārstrādi un arī īpašu pieeju produkta sagatavošanā. I. Piteronoka-Krišāne uzsver, ka mērķis ir padarīt šo vērtīgo produktu “reāli pieejamu Latvijas pircējam par saprātīgu cenu”, bet vienlaikus nodrošināt, lai arī lopu audzētājs saņemtu godīgu un ieguldītajam darbam atbilstošu samaksu.
No Cēsu novada “Dabisko pļavu produkta” zīmola projektā augustā bija pieteikusies Taurenes pagasta saimniecība, uzņēmums “Āboliņkalns”. Valdes locekle Inese Āboliņa atzina, ka ideja par brīvākos dabas apstākļos audzēto lopu gaļas produktu mērķtiecīgāku piedāvāšanu patērētājam viņai šķitusi “interesanta un uz jaunu attīstību vērsta”. “Āboliņkalnā” apsaimnieko 300 hektāru zemes, ir bioloģiski vērtīgie zālāji, tamdēļ šķitis — “kāpēc gan neizmēģināt šo ideju,” stāsta I. Āboliņa. Viņa arī pauda cerību, ka pēc laika papildu darba ieguldījums, ko prasa pievienošanās “Dabisko pļavu produkta” zīmolam, atmaksāsies finansiāli. Darbojoties projektā, jau pirmajos mēnešos gūti jauni sakari un jaunas mācības. “Tas man arī ļoti patīk — uzzināt vienmēr kaut ko jaunu un iet laikam līdzi,” uzsver lopkope, piemetinot — ja vēl tas pēc kāda laika atmaksāsies, tad būšot pavisam lieliski.
Zīmolu “Dabisko pļavu produkts” 2024. gadā radījis Latvijas Dabas fonds (LDF), no šī gada tā attīstību nodrošina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), bet fonds turpina rūpēties par tā uzraudzību un sertifikācijas sistēmu. Zīmola galvenā misija ir saglabāt un vairot dabiskās pļa-vas — patlaban vienas no vērtīgākajām un vienlaikus apdraudētākajām Latvijas ekosistēmām, jo aizņem tikai nepinu procentu visas valsts teritorijas. Dabiskās pļavas nodrošina mājvietu simtiem augu, kukaiņu un putnu sugu, tomēr bez regulāras apsaimniekošanas tās pakāpeniski aizaug un izzūd. Tieši lopu ganīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā šīs unikālās teritorijas saglabāt — tā palīdz uzturēt bioloģisko daudzveidību, vienlaikus nodrošinot iespēju lauksaimniekiem radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību.
LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Ance Sniķere avīzei paskaidroja — motivācija radīt šādu zīmolu un nu jau arī iesaistīt tajā lopu audzētājus bija rast iespēju lauksaimniekiem reizē ar dabisko pļavu uzturēšanu attīstīt arī uzņēmējdarbību — dažādu pļavas produktu ražošanu. Liellopu gaļa kā šī zīmola jaunais produkts izvēlēta, jo tās iegūšanai ir vairāki pozitīvi aspekti. Pirmais, dabisko pļavu uzturēšanā nozīme ir to noganīšanai, turklāt arī šādi audzētu liellopu gaļa ir augstvērtīga un pat pielīdzināma medījuma gaļai. Lopkopji par iesaistīšanos šīs idejas īstenošanā pirmo reizi tika uzrunāti gan tikai pavasarī, interese esot bijusi, taču, reāli novērtēt lauksaimnieku gatavību iesaistīties šādā pļavas gaļas popularizēšanas projektā varēšot vien pēc gada, norāda A. Sniķere.
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