Lakmusa papīriņš vai tukša laika šķiešana?

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) pēdējos gados lasītājiem piedāvā visdažādākos testus — zināšanu pārbaudes un viedokļu apkopojumus. Tā kā tie ir orientēti uz mūsu valstī jau notikušo vai patlaban aktuālo, atzīšos, man tīri labi patīk. Bet laika parasti nav, kā jau visiem mūsdienās, ar neapmierinātu interesi nākas kārtējo aicinājumu uz manas nemaz ne bagātās erudīcijas pakulstīšanu atmest.
Taču vakar nespēju atturēties un izpildīju testu, šoreiz gan ne lai pārbaudītu savas zināšanas, bet lai uzzinātu, kā manu redzējumu par vēlamajiem procesiem valstī un citām politiskajām aktualitātēm interpretēs šāda automatizēta sistēma. Runa ir par Saeimas vēlēšanu gaidās sadarbībā ar domnīcu “Providus” izveidoto “Partiju šķirotavu”, kura iedzīvotājiem tīmeklī pieejama kopš 1. septembra.
Jāatzīst, neloloju uzticību šādai procedūrai, kur šķietami no pāris atbildēm tiek izkristalizēta respondenta dzīves pozīcija un tās atbilstība politiskajiem spēkiem. Tomēr nospriedu — labāk lieku reizi pamēģināt un kaut parisināt iekšējo dialogu par jautājumos skartajām tēmām, ja nu prātā izpeld nianse, kas iepriekš šķitusi margināla vai pat pilnīgi nenozīmīga.
Nenoliegšu, savā ziņā biju patīkami pārsteigta par vairāku jautājumu formātu, kad iedzīvotājam tiek uzdots vaicājums un vienlaikus ļoti īsi — burtiski palīgteikumā — tiek ietverti iespējamie šīs nostājas vai atbalstāmā lēmuma blakusefekti. Man tas patika. Ne tā, ka mainīja viedokli, bet ļoti patika radītā sajūta, ka es jau nedaudz reālāk savā nostājā pietuvinos tam, uz kādiem kompromisiem un zaudējumiem politiķiem ļoti bieži ir “jāparakstās”, lai galu galā pieņemtu vienu vai otru lēmumu.
Nudien, bija bezgala interesanti pēc atbildēšanas uz vairāk nekā 20 jautājumiem atklāt, ka manas konceptuālās nostājas šur un tur nesakrīt ar partiju, ko līdz šim domāju kā sev tuvāko. Uzreiz iegailējās uguntiņa — ir vērts painteresēties gan par līdz šim atbalstītā spēka paustajiem viedokļiem, gan arī par divu citu politisko partiju vai apvienību formulētajiem mērķiem. Man gribētos teikt, ka “Partiju šķirotavas” tests nav gluži lakmusa papīrs, ko ielikt augsnē un nekļūdīgi noteikt pH līmeni vai šajā gadījumā savu īsto partiju, bet tas ir labs valdziņš, aiz kura aizķerties un nedaudz pairdināt savas ikdienas svarīgās tēmas. Pat, ja nesekojam līdzi ziņām un visām sabiedriskās dzīves aktualitātēm, politika ir tepat mums blakus — gribam vai ne, tā mums visiem ir kaimiņš, arī iedzērušais šoferis uz ielas vai mājas jumts virs galvas. No valstī esošajiem politiskajiem spēkiem agrāk vai vēlāk ir atkarīgas pilnīgi visas mūsu dzīves nianses. Tāpēc, ja lēmumu paši nepieņemsim, eksistenci brīvprātīgi nodosim sev nevēlamu spēku rokās.
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