Zemi Festivāla ielā pārņem pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība pārņems īpašumā zemesgabalu Cēsīs, Festivāla ielā 4. Par to 10. septembrī lēma novada domes deputāti. 1,6 hektārus lielā platība ir valsts īpašums, to pārvalda VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
Uz zemes atrodas degradēta jaunbūve, ko sāka celt pirms vairāk nekā 30 gadiem kā bērnudārzu, bet nepabeidza. “Šis īpašums jau daudzus gadu desmitus nedara pilsētai godu. Līdzīgi kā ar citiem graustiem, arī ar šo sākts mērķtiecīgāks darbs, lai nonāktu pie risinājuma. Te ir sarežģīta īpašuma struktūra. Zeme piederēja valstij, tagad pašvaldībai, bet nepabeigtā ēka, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā, pieder citam. Lai būtu iespēja risināt degradētās un bīstamās būves jautājumu, visticamāk, tā būtu nojaukšana, lēmām par teritorijas pārņemšanu. Ja pašvaldībai nāksies ieguldīt līdzekļus, tad ieguvums būs 1,6 hektāri zemes. Pieguļošās teritorijas arī pieder pašvaldībai, tā būs laba vieta attīstībai, kur veidot dzīvojamo vai publisko apbūvi,” atzīst novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Saskaņā ar teritorijas plānojumu šai teritorijai ir noteikts jauktas centra apbūves funkcionālais zonējums. Tas paredz plašas izmantošanas iespējas — gan dzīvojamai apbūvei, gan publiskiem, pakalpojumu, tirdzniecības, kultūras, sporta, izglītības un citiem objektiem.
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