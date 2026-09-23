“Labi, ka trešdien strādāja CATA, ar autobusu varēja nokļūt, kur vajadzēja. Par citiem, kas ved pasažierus, jāsaka – kāpēc slēdza līgumus ar valsti uz desmit gadiem un piekrita tādiem noteikumiem, par kuriem jau bija skaidrs, ka tie nav izpildāmi. Uzņēmējiem taču jāprot rēķināt uz priekšu, nevis tik slēdz līgumus, uzrādot mazas cenas, iegūst pasūtījumu, bet pēc tam tāpat no valsts prasa vairāk naudas,” viedokli izteica lasītājs Kārlis.
Slēdzot līgumu, cītīgāk jārēķina
Kārlis
18:19, 23. Sep, 2026
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