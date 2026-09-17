Biatlons un rollersprints Cēsu pusē

Daudzi Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi veiksmīgi startēja sacensībās “Cēsu balva biatlonā” un “Cēsu rollersprints”, kas notika aizvadītās nedēļas nogalē. Abas sacensības rīko CPSS, un abas norisinājās Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas un biatlona kompleksā.
“Cēsu balva biatlonā”
Tradicionālās sacensības biatlonā pulcēja sportistus no visiem lielākajiem Latvijas biatlona centriem. Sacensību programmā vispirms īsā individuālā distance uz rolleriem, jaunāko grupu (U13) dalībniekiem kross ar un bez šaušanas, bet noslēgumā — 800 metru minisprints ar kopēju startu.
Īsajā individuālajā distancē ar četrām šautuvēm V19 grupā uzvarēja Rūdolfs Raudziņš, pieļaujot astoņas kļūdas šaušanā (3+1+2+2). Otrajā vietā — Ernests Skride, kuram neveiksmīga šaušana (5+3+2+1), bet trešajā vietā — Kristers Beikulis (1+5+3+3).
S19 grupā uzvarēja Laura Alziņa (0+3+2+2), bet trešajā vietā Annija Krieviņa, kura distancē bija ātrāka par konkurentēm, bet kļūdas šaušanā (2+3+3+3) liedza kāpt uz goda pjedestāla augstākajiem pakāpieniem.
V17 grupā divas pirmās vietas mājiniekiem: uzvarētāja kausu izcīnīja Artūrs Zaķis (3+1+0+3), otrais — Klāvs Gavars (1+5+1+4), ceturtais — Armands Gulbis (2+2+3+5), piektais — Gustavs Bērziņš (2+1+1+3).
S17 grupā uzvarēja Ogres biatlona kluba sportiste Adriāna Eisaka, katrā šautuvē kļūdoties vienu reizi, otrajā vietā — Adele Šlēziņa (2+3+2+1), trešā — Nellija Puriņa (3+1+2+0).
U15 un U13 grupas biatlonistiem distance ar divām šautuvēm. Zēniem uzvarēja Jānis Lingarts (2+1), par četrām sekundēm apsteidzot Madonas BJSS biatlonistu Pēteri Plotku (3+2), kurš bija ātrākais distancē, bet divas sekundes aiz viņa finišēja Otto Gaiss (2+2). Piektajā vietā — Gundars Cālītis (3+2), sestajā — Adrians Avens (1+1).
S15 grupā divas pirmās vietas viešņām, bet tālāk mājinieces, trešā — Rebeka Martinova (1+3), astoņas sekundes zaudējot otrās vietas ieguvējai — Talsu sporta skolas audzēknei Elīzai Vēdzelei, kurai tikai viena kļūda šaušanā. Ceturtā — Paula Jaunzema (2+3), piektā — Melisa Petroviča (2+1), sestā — Loreta Melnirbe (4+2).
Jāmin, ka šīs ir vienas no retajām sacensībām, kur jaunākās U13 grupas sportistiem ir iespēja parādīt savu šaušanas prasmi. Masu startā krosā ar šaušanu V13 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla palika Miks Klimovičs (1+3), bet S13 grupā otrajā vietā — Tīna Groševa (0+2).
Vairākums jaunākās grupas sportistu izvēlējās startēt krosā bez šaušanas. Zēniem 4. vietā Renārs Zaķis, 5. — Bruno Sukurs, 6. — Martins Petrovičs, bet meitenēm 2. vietā Karlīne Brokāne, 3. — Līva Driķe, 6. — Elizabete Cercina.
Minisprintā V19 grupā uzvarēja E. Skride, S19 grupā — L. Alziņa, V17 grupā — G. Bērziņš, V15 grupā — J. Lingarts.
S17 grupā 4. — N. Puriņa, 5. — A. Šlēziņa; V15 grupā 4. — O. Gaiss, 5. — M. Klimovičs, S15 grupā 2. — R. Martinova, 3. — A. Brokāne, 4. — M. Brence, 5. — L. Melnirbe.
“Cēsu rollersprints”
Šīs tradicionālās rollerslēpošanas sacensības notika jau 22. reizi. Pirmās risinājās 2005. gadā Lapsu ielā pie veikala “Mego”, kur tolaik bija uzklāts jauns asfalta segums. Tad dažus gadus sportisti sacentās sprintā pret kalnu Niniera ielā, bet kopš 2011. gada rollersprints notika pie Cēsu sporta kompleksa. Taču pērn tika nolemts sacensības sarīkot Ata Kronvalda ielā pie uzņēmuma “Wolf System” biroja. Mainoties norises vietām, tradīcijas nav zudušas. Kā jau minēts, daudzi dienu iepriekš bija startējuši biatlonā, šoreiz bija gatavi pierādīt sevi 200 m sprintā. Te var minēt, ka pirms nedēļas šī distance bija arī Latvijas čempionāta 4. posma programmā, tiesa, toreiz nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ tika atlikti izslēgšanas braucieni. Šoreiz laiks sportistiem bija labvēlīgs un notika viss paredzētais. Vispirms sportisti aizvadīja divus kvalifikācijas braucienus, lai noteiktu, kuri labākie astoņi iekļūs izslēgšanas pirmajā kārtā un kāds būs pāru sadalījums izslēgšanas braucienos. Visjaunākajiem U10 grupas zēniem un meitenēm izslēgšanas braucienu nebija, vietu sadalījumu noteica pēc kvalifikācijas braucienu rezultātiem.
Vīriem elites grupas (VE) finālā satikās kvalifikācijas ātrākā rezultāta īpašnieks Ernests Skride (CPSS) un madonietis Edgars Bernāns, kurš V18 grupā uzvarēja Latvijas čempionāta 200 m sprintā. Sīva cīņa šoreiz līdz pat finišam, kuru pirmais šķērsoja mājinieks, E. Skride, izcīnot uzvaru. E. Bernānam sudrabs, bet mazajā finālā par bronzas medaļu Armands Gulbis (CPSS) pārspēja savu komandas biedru Patriku Pužuli.
Dāmām SE grupā startēja divas dalībnieces, kuras pēc kvalifikācijas braucieniem uzreiz iekļuva zelta finālā, kurā Amēlija Zaķe pārspēja Keitiju Naprejenko.
V18 grupas finālā Artūrs Krastiņš (Ogre) uzvarēja Rūdolfu Brici (sporta skola “Arkādija”), bet bronza mājiniekam Kristeram Beikulim.
V16 grupās zelta finālā Gustavs Bērziņš pārspēja Klāvu Gavaru, bet bronzas finālā Artūrs Zaķis bija ātrāks par Jāni Lingartu.
CPSS audzēknes sadalīja medaļas arī S16 grupā. Cīņā par zeltu Sendija Dūmiņa uzveica Martu Brenci, bet bronzas braucienā Madara Dimitere bija ātrāka par Anniju Brokāni.
V14 grupās finālā tikās abi ātrākie kvalifikācijas braucēji — madonietis Rojs Strods un Adrians Avens (CPSS). Jau kvalifikācijā abi apņēmīgi rādīja, ka gatavi uzvarēt. Pirmajā braucienā ātrāks bija A. Avens, taču otrajā R. Strods tomēr uzrādīja labāku laiku, pārspējot mājinieku par 0,2 sekundēm. Taču zelta finālā Adrians revanšējās, pirmais šķērsojot finiša līniju.
S14 grupā uzvarēja Paula Jaunzema, finālā pārspējot Alisi Krastiņu, bet bronzas finālā Rebeka Martinova bija ātrāka par Loretu Melnirbi.
V12 grupā lielajā finālā tikās madonietis Daniels Matisāns, kurš šajā vasarā uzvarējis visās sacensībās, kurās startējis, un mājinieks Martins Petrovičs. Ātrāks bija madonietis, tiekot pie kārtējās zelta godalgas.
Bronzas finālā Miķelis Prindulis (“Arkādija”) uzveica Renāru Zaķi (CPSS).
S12 grupās finālā Līva Driķe pārspēja kvalifikācijas uzvarētāju Karlīnu Dedumetu, bet cīņā par bronzu Maija Apine bija ātrāka par Elizabeti Cercinu.
Kā jau minēts visjaunākajā grupā vietu sadalījumu noteica pēc diviem kvalifikācijas braucieniem. Zēniem uzvarēja Teodors Neilands, otrajā vietā Henrijs Gulbis, trešajā — Oto Klepers, bet meitenēm trīs ātrākās bija Karlīne Brokāne, Eva Driķe un Nora Čičkanova.
Taču vasaras sacensību sezona vēl nav noslēgusies ne biatlonā, ne rollerslēpošanā. Septembra izskaņā Cēsu olimpiskā centra slēpošanas un biatlona kompleksā norisināsies Latvijas čempionāta posms vasaras biatlonā, bet oktobra sākumā Latvijas čempionāta 5., noslēdzošais, posms rollerslēpošanā.
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