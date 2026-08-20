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Paldies, ka pamanīja un glāba

Lasītāja
01:19, 21. Aug, 2026

“Sirsnīgs paldies cilvēkiem, kuri sestdien ezerā glāba manu dēlu. Viņš ir vīrs pusmūžā, bet viņam ir veselības problēmas, traucēta koordinācija, nevar saglabāt līdzsvaru. Apņēmies pārbaudīt, ko spēj saviem spēkiem un devies uz ezeru, kur nokļuva dzīvībai bīstamā situācijā. Liela, liela pateicība sievietei, kas viņu glāba, izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību, pašvaldības policiju. Ļoti liels paldies gan medicīnas darbiniekiem, gan vietvaras policistiem, gan visiem citiem, kas piedalījās glābšanā,” pauda lasītāja.

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