“Klausos, kā ZZS publiski runā par nu jau bijušā labklājības ministra Reiņa Uzulnieka pārkāpumu – auto vadīšanu, esot 3,06 promiļu reibumā. Protams, piekrīt, ka tāda rīcība nav pieļaujama, bet izskan arī, ka atkarība no alkohola ir jāārstē, ka tā ir slimība, kas var skart ne vienu vien utt. Jā, atkarība ir slimība, taču tā ietekmē cilvēka rīcību, domāšanas veidu, un personu ar tā-du diagnozi ir bīstama tik augstā amatā kā Saeimas deputāts vai valdības ministrs. Nav īsti saprotams arī, ja tāda diagnoze tiešām attiecināma uz Uzulnieka kungu, kā neviens politiskais līdzgaitnieks nenojauta problēmu. Viņš Latvijas Zemnieku savienībā, kas ir ZZS daļa, darbojās kopš 2012. gada. Vairākkārt kandidējas Saeimas vēlēšanās, bet nav ievēlēts, bijis ZZS satiksmes ministra padomnieks, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs,” bija neizpratnē vēlētāja no Cēsīm.
Neviens nepamanīja?
Vēlētāja
19:35, 17. Sep, 2026
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