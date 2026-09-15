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Laika ierobežojums ieviests tirgus pircēju ērtībai

Līga Salnite
03:00, 16. Sep, 2026

Izskatās tā. Pašvadība atzīst, ka norāde par laika ierobežojumu redzama nepārprotami. FOTO: Līga Salnite

Autovadītājs, kurš regulāri izmanto sabiedrisko transportu, bet automašīnu atstāj Cēsīs, Smilšu laukuma stāvvietā, bija neapmierināts, ka par spēkrata atstāšanu stāvēšanai saņēmis Cēsu novada pašvaldības policijas sodu. Viņš pastāstīja, ka ceļa zīme, kas ierobežo stāvēšanas laiku, izlikta vietā, kas grūti pamanāma, turklāt nesen tās nav bijis, bet tie, kas ikdienā izmanto stāvlaukumu, katru rītu visas zīmēs nemēdz pārlūkot.

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Egils Kurpnieks pastāstīja, ka zīme, kas paredz auto stāvēšanu ne ilgāk par stundu, attiecas tikai uz tirgum tuvāko pirmo līniju, tātad uz deviņām stāvvietām. Visas pārējās vietas Smilšu laukumā netiek laikā regulētas. Zīme ir ar norādi par iespēju atstāt mašīnu uz vienu stundu ir skaidri redzama.

Uzņēmums “Cēsu tirgus” vajadzību noteiktu skaitu autostāvvietu ierobežot laikā, aktualizējis jau pirms dažiem gadiem, lai nedaudz ierobežotu “ilgos stāvētājus” un tirgus apmeklētājiem būtu iespējams ērti piebraukt, izdarīt pirkumu un doties prom. Taču līdz lēmumam sakārtot šo jautājumu nonākuši vien pašā vasaras iesākumā. Tiesa, visas vasaras garumā tā arī netika uzstādīta atbilstošā zīme, un tas izdarīts vien septembra pirmajās dienās. E. Kurpnieks atzīst — vairākums šajā laukumā atstāto automašīnu ir cilvēkiem, kuri devušies uz Rīgu vai Valmieru ar autobusu vai vilcienu un atgriežas vien pašā vakarā. Taču tirgum nav iespējams ierādīt kādas citas tuvu esošas stāvvietas, lai pircējiem ar smagiem saiņiem nebūtu jāiet tālus gabalus. Tāpēc atrasts risinājums ar atsevišķu stāvvietu mērķtiecīgu atvēlēšanu tirgus apmeklētājiem.

Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts saka, ka pēc jaunās zīmes izvietošanas autovadītāji nosacījumu ignorējuši, policijas inspektori sākuši kontrolēt stāvēšanas laiku. Līdz šim esot izrakstīti gan tikai aptuveni 15 administratīvā pārkāpuma protokoli.

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