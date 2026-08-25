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Nesagaidīja koncertu

Sandra
11:20, 25. Aug, 2026

“Kad Rožu laukuma vasaras programmā ieraudzījām, ka uzstāsies bigbends “Cēsis” un Tīnūžu šķībais koris, bija skaidrs, ka kopā ar draugiem iegriezīsimies Cēsīs, lai tālāk dotos uz saviesīgu pasākumu. Pussešos ieradāmies Rožu laukumā, orķestris un koris mēģināja, tas pacilāja garastāvokli. Tik pazīstamu bigbendu nemaz nav liela iespēja dzirdēt. Klausītāji jau bija aizņēmuši sēdvietas, citi iekārtojušies pie kafejnīcu galdiņiem. Tad uzzinājām, ka koncerts sāksies tikai septiņos. Kāds paskaidroja, ka no rīta ieraudzījis tādu ziņu. Protams, tas ir bezmaksas koncerts, bet vai tā var mainīt izziņotu laiku. Jutāmies Cēsīs vīlušies. Šķiet, nieks, naudu jau nepazaudējām. Uz koncertu diemžēl palikt nevarējām, jo laiks bija saplānots,” pastāstīja Sandra, kura kopā ar sešiem draugiem nesagaidīja koncertu.

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