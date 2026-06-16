Neder kārtība, kā rīko ekskursijas senioriem

“Esmu pensionāre, bet pašvaldības palīdzību man nevajag, vienīgais, ko izmantoju, ir senioriem rīkotās ekskursijas, lai iepazītu novadu. Taču šovasar tās bija gandrīz nepieejamas. Piemēram, Priekuļu apvienības pārvaldes vecākā gadagājuma ļaudīm ekskursijai bija tikai divi 18 vietu autobusi, varēja aizbraukt 36 cilvēki, bet pērn bija divi četrdesmitvietīgi busi, attiecīgi apskatīt novadu varēja ap 80 cilvēku. Arī par pieteikšanos braucienam paziņoja tikai desmit dienas iepriekš un tikai pašvaldības interneta portālā, “Cēsu Vēstīs” tādas ziņas nebija. Bet cik vecākā paaudze seko internetam, turklāt regulāri! Tādu nav daudz. Varēja vismaz ielikt paziņojumu “Druvā”, ar senioriem paredzētās ekskursijas organizāciju neapmierinātību izteica Z. no Priekuļiem un piebilda, ka “ķeksītis” darba plānā ielikts, pašvaldība leposies par šīm ekskursijām, bet izmantot šo iespēju varēja maz cilvēku.
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