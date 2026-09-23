“Pensiju indeksācijas kārtība būtu jāmaina. Pensiju indeksā ierēķina arī faktisko patēriņu cenu indeksu jeb inflāciju par 12 mēnešu laika posmu. Ja tajā laikā inflācija bijusi neliela, arī pensiju indekss mazāks, bet mēnešos, kad no tās summas jāiztiek, inflācija strauji pieaug, kā tas, visticamāk, gaidāms šajā rudenī un ziemā. Zināms taču, ka apkures cenas ļoti palielināsies, jo ļoti dārgas ir granulas. Tad nu iznāk pretruna – izdevumi strauji palielinās, bet indekss mazāks nekā iepriekšējā gadā,” pauda seniore no laukiem.
Indeksē pēc vakardienas, jātērē šodien
Seniore
18:18, 23. Sep, 2026
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