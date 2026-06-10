Godprātīgu cilvēku netrūkst

“Svētdien ar sabiedrisko transportu braucu uz Rīgu, izkāpu galvaspilsētā un pēc mirkļa sapratu, ka esmu vagonā atstājusi maku. Bet drīz mani izglāba no šķietamās bezizejas situācijas. Pienāca vīrietis, jautājot, vai man nav kaut kas pazudis. Izrādījās, viņš bija uz sēdekļa pamanījis maciņu un atcerējies, ka tur sēdēju es. Apjukumā pat nepajautāju, vai viņš arī braucis no Cēsīm, tomēr gribu ar avīzes starpniecību pastāstīt par šo gadījumu, lai mēs zinātu, ka sabiedrībā netrūkst godīgu un labsirdīgu cilvēku,” piedzīvoto pastāstīja seniore.
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