Vieglatlētiem sākas stadionu cikls

Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā aizvadīts Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā, uz kuru ieradās 77 sportisti.
Šogad sportisti tika lutināti ar labiem laika apstākļiem, salīdzinot ar pērno gadu, kad sacensībās Ventspilī gaisa temperatūra bija vien dažus grādus virs nulles, pūta pamatīgs vējš, brīžiem nāca pat slapjš sniegs.
Vīriešu konkurencē jau trešo reizi par Latvijas ziemas čempionu tika kronēts Aleksandrs Volkovs (Valmiera), kurš savas sportiskās gaitas sāka Cēsu pilsētas Sporta skolā (CPSS). Sezonas pirmajā startā viņa disks lidoja 58,27 m tālu, kas ir viņa trešais labākais rezultāts. Ar šo viņš laboja Oskaram Vaisjūnam piederošo ziemas čempionātu rekordu – 55,02 m, kas bija nepārspēts kopš 2012. gada.
Sudraba medaļu izcīnīja Artūrs Ozols (CPSS/ Cēsu VK), viņa rezultāts 42,11 m, bet bronzas medaļa Ralfam Gaujam (Cēsu VK) – 41,08 m.
Sieviešu konkurencē sudraba medaļu izcīnīja Luīze Geistarde ar samērā pieticīgu rezultātu 37,44 m, kas atpaliek no personīgā rekorda.
U20 jeb junioru konkurencē cīņa par uzvaru notika starp Adrianu Maisaku (Sēlijas SS/ MSĢ) un Tomu Samausku (Cēsu VK/ Valmieras SS). Te gan jāpiebilst, ka Toms joprojām nav pilnībā atlabis pēc ziemā gūtās traumas un labākie starti šajā vasarā vēl priekšā. Šī bija viņa debija junioru grupā, pirmo reizi izmetot 1,750 kg smago disku, uzrādot rezultātu 53,12 m. Šoreiz otrā vieta, jo A. Maisaks, kuram šī ir jau otrā sezona junioru grupā, disku raidīja 53,90 m tālu.
Ceturtajā vietā šajā grupā ierindojās Jēkabs Berkholcs (40,58 m).
U16 grupā meitenēm savas pirmās oficiālās sacensības aizvadīja Emīlija Baumane, pēdējā mēģinājumā uzrādot rezultātu 27,08 m, kas viņu ierindojas 5. vietā.
Vēl var minēt, ka nedēļu iepriekš notika ziemas čempionāts šķēpa un vesera mešanā, kur pirmo reizi spēku vesera mešanā izmēģināja A. Ozols, sasniedzot rezultātu 39, 02 m, kas viņu ierindoja 4. vietā.
Šķēpa mešanā U18 grupā jaunietēm Lūcija Vasiļevska (CPSS/ MSĢ) ierindojās 8. vietā.
Tagad laiks treniņiem, un nākamā spēku pārbaude savās mājās būs 9. maijā, kad Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā risināsies tradicionālā “Svētavots” kausu izcīņa lodes grūšanā un diska mešanā.
