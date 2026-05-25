Cerību stars demogrāfijā

Jāteic, ar pārsteigumu un arī prieku izlasīju ziņu, ka Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits pirmajā ceturksnī ir par vienu mazulīti vairāk nekā pērn šajā laika periodā. Tā kā demogrāfijas līkne jau ilgāku laiku iet uz leju, pat šis fakts man liekas ļoti pozitīvs.
Proti, šogad pirmajos trijos mēnešos reģistrēti 2757 jaundzimušie, kas ir par vienu vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Gada pirmajā ceturksnī vairāk dzimušas meitenes -1352, par 19 jeb 1,4 % vairāk nekā pērn pirmajos trīs mēnešos. Zēni gan mazāk – 1405 jaundzimušie, tas ir par 1,3 % jeb 18 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā.
Vairāk nekā pērn janvārī, martā un aprīlī bērnu saņemts Vidzemes slimnīcā. Janvārī piedzimuši 64 (pērn 54), februārī 55 (pērn 52) un martā 55 (pērn 44). Turklāt tik jauki, ka bērniņu pasaulē vēlas laist ne tikai ģimenes, kurās līdz šim nav bijuši bērni, bet arī tās, kurās jau audzina vairākas atvases. Nav noslēpums, ka bērnus izaudzināt nav pats vienkāršākais uzdevums, tāpēc ir apsveicami, ka arī vecāki, kas zina, ko nozīmē bērna piedzimšana un audzināšana, ir gatavas ģimeni kuplināt. Arī manā draugu un paziņu lokā ir ģimenes ar kuplu bērnu pulciņu, kuras redzēt tiešām ir aizkustinājums, prieks un lepnums.
Es jau, protams, saprotu, lai situācija Latvijā ar iedzīvotāju skaitu iezīmētos pozitīvās krāsās, tieši tikpat būtisks rādītājs ir arī cilvēki, kas aiziet mūžībā. Diemžēl šīs statistikas dati nav tik iepriecinoši. Gada pirmajos trijos mēnešos Latvijā reģistrēti 7302 mirušie, kas ir par 6,2% jeb 426 vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī.
Statistika ir bezkaislīga, tā konstatē faktu, ka šogad 1. aprīlī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,816 miljoni. Es tikmēr turpinu cerēt, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šī gada turpinājumā statistikas dati par Latvijā dzimušo bērnu skaitu būs arvien iepriecinošāki.
Komentāri