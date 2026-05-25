Pirmdiena, 25. maijs
Vārda dienas: Anšlavs, Junora
Cerību stars demogrāfijā

Iveta Rozentāle
13:17, 25. Mai, 2026

Jāteic, ar pārsteigumu un arī prieku izlasīju ziņu, ka Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits pirmajā ceturksnī ir par vienu mazulīti vairāk nekā pērn šajā laika periodā. Tā kā demogrāfijas līkne jau ilgāku laiku iet uz leju, pat šis fakts man liekas ļoti pozitīvs.

Proti, šogad pirmajos trijos mēnešos reģistrēti 2757 jaundzimušie, kas ir par vienu vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Gada pirmajā ceturksnī vairāk dzimušas meitenes -1352, par 19 jeb 1,4 % vairāk nekā pērn pirmajos trīs mēnešos. Zēni gan mazāk – 1405 jaundzimušie, tas ir par 1,3 % jeb 18 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā.

Vairāk nekā pērn janvārī, martā un aprīlī bērnu saņemts Vidzemes slimnīcā. Janvārī piedzimuši 64 (pērn 54), februārī 55 (pērn 52) un martā 55 (pērn 44). Turklāt tik jauki, ka bērniņu pasaulē vēlas laist ne tikai ģimenes, kurās līdz šim nav bijuši bērni, bet arī tās, kurās jau audzina vairākas atvases. Nav noslēpums, ka bērnus izaudzināt nav pats vienkāršākais uzdevums, tāpēc ir apsveicami, ka arī vecāki, kas zina, ko nozīmē bērna piedzimšana un audzināšana, ir gatavas ģimeni kuplināt. Arī manā draugu un paziņu lokā ir ģimenes ar kuplu bērnu pulciņu, kuras redzēt tiešām ir aizkustinājums, prieks un lepnums.

Es jau, protams, saprotu, lai situācija Latvijā ar iedzīvotāju skaitu iezīmētos pozitīvās krāsās, tieši tikpat būtisks rādītājs ir arī cilvēki, kas aiziet mūžībā. Diemžēl šīs statistikas dati nav tik iepriecinoši. Gada pirmajos trijos mēnešos Latvijā reģistrēti 7302 mirušie, kas ir par 6,2% jeb 426 vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī.

Statistika ir bezkaislīga, tā konstatē faktu, ka šogad 1. aprīlī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,816 miljoni. Es tikmēr turpinu cerēt, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šī gada turpinājumā statistikas dati par Latvijā dzimušo bērnu skaitu būs arvien iepriecinošāki.

Tautas balss

Aizmirstie privatizācijas sertifikāti

13:23, 25. Mai, 2026
Seniore raksta:

“Man vēl palikuši daži privatizācijas sertifikāti. Nemaz nezinu, vai tie vēl derīgi un varu kaut […]

Tulpes greznoja pilsētu

13:23, 25. Mai, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Tulpes Cēsu apstādījumos gan tūlīt būs noziedējušas, tomēr gribas pateikt paldies dārzniekiem, kas izvēlējās skaisto, […]

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

