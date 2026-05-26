Raunā varēja padzīvot viduslaiku gaisotnē

Maija trešajā sestdienā daudzu ceļi veda uz Ronenburgu jeb Vidusslaiku svētkiem Raunā. Tad var iepazīt seno Raunu, atklāt aizvien ko jaunu.
“Laiks bija brīnišķīgs, un cilvēki sabrauca no malu malām,” ar gandarījumu stāsta pagasta Kultūras centra vadītāja Linda Vecgaile. Pēc aplēsēm svētkos pabija vairāki tūkstoši interesentu.
Viduslaiku svētkos rīkotāji allaž piedomā, lai katrai paaudzei, dažādu interešu cilvēkiem būtu kas tāds, kas pievelk, ieinteresē. Svētki nav iedomājami bez vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys”, tulkojumā no līvu valodas “Dzelzs dēls”. Vīri un zēni rādīja zobencīņas, demonstrēja bruņas, ļāva ielūkoties karavīru teltī. Bērnus aizrāva viduslaiku kociņu un kauliņu spēles. Sarunās ar bruņiniekiem ne viens vien gribēja uzzināt ko vairāk par smagajiem tērpiem, zobenu asumu.
Kur sanāk ļaudis, tur jābūt tirgum. Tā kā “Viduslaiki Ronenburgā” ir viens no pirmajiem plašākajiem vasaras ieskaņas pasākumiem, tajā pabūt vēlējās ļoti daudzi tirgotāji. “Vietas pietika 57, pārējiem nācās atteikt. Viduslaiku tirgū netirgo rūpniecības un mūsdienīgas preces, bet bija ļoti daudz stādu, amatnieku un mājražotāju darinājumu. Netrūka našķu, līdzekļu skaistumam, stiprinājumam un īstu meistaru darinājumu,” pastāsta L. Vecgaile un uzsver, ka gan bērniem, gan pieaugušajiem bija liela interese par radošajām darbnīcām, kurās arī varēja apgūt kaut ko piederīgu viduslaikiem.
Jau trešo gadu apmeklētājiem bija iespēja pabūt Viduslaiku ķēķī”, kur par maltīti gādāja “Raunas Ceplis”. Pilsdrupu tornī atnācējus sagaidīja Raunas audēju kopas “Drellis” izstāde, bet kaut ko vairāk uzzināt par jaunāko Raunu varēja vēsturnieces Ievas Plētienas ekskursijā “Raunas namu stāsti”. Tajā devās 30 svētku viesi un arī paši raunēnieši. “Baižkalna staļļu” zirdziņam un ponijam darba netrūka, jo pavizināties gribētāju, tāpat kā to, kuri vēlējās paglaudīt, netrūka.
Svētku laikā Raunā tapa instalācija, kuras veidošanā varēja piedalīties ikviens. “Kad Raunā uzņēmām novada pašvaldības darbiniekus, aicinājām katru no savām mājām atvest pāris akmentiņu. Tie tika salīmēti uz vides reklāmas stenda. Iesākto turpināja Viduslaiku svētku apmeklētāji,” atklāj L. Vecgaile. Tagad vides objekts ar moto “Raunā sanāk” apskatāms pilsdrupu teritorijā.
Domājot, lai bērniem būtu interesanti, no plastikāta gabaliņiem tika izgatavota puzle ar Raunas pilsdrupu attēlu. Lai saliktu 2 x 1,60 metrus lielo attēlu, nācās krietni nopūlēties. Šo puzli piedāvās arī ekskursantiem, un būtiski, ka to nebojā slikti laikapstākļi.
Protams, svētku noskaņa nav iedomājama bez mūzikas un dančiem. Plašu koncertu, priecējot vispirms jau savējos, sniedza pamatskolas deju kolektīvs “Rakari”, dāmu deju kolektīvs “Kņopienes” un tautas deju kolektīvs “Trejdeviņi”. Pēc tam postfolka grupa “Rikši” koncerts. Tāpat kā iepriekšējos gados koncertu vadīt L. Vecgailei palīdzēja aktieris Imants Strads. “Viņam Raunā patīk, un raunēniešiem patīk viņš,” ar smaidu saka L. Vecgaile. “Cerams, ka tie, kuri bija šogad, arī nākamgad atbrauks, atcerēsies, ka ir vērts.”
“Viduslaiki Ronenburgā” pirmoreiz tika sarīkoti, kad Rauna svinēja 750. jubileju pirms 15 gadiem. Katru reizi svētku programma kļūst aizvien plašāka.
