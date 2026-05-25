Tas ir pavisam cits koncepts

Tā atbild sporta kluba “Ašais” treneris un skrējiena “Apkārt Cēsīm” rīkotājs Austris Āboliņš, jautāts, ko viņš var sev paņemt no aizvadītā Rīgas maratona. Austris atzīst: “To nevar salīdzināt ar mūsuskrējienu, jo Rīgas maratons ir daudzkārt lielāks.
Es drīzāk varu paņemt kādas niansītes no ārvalstu skrējieniem, uz kuriem braucu kopā ar saviem audzēkņiem.
Mans sapnis par skrējienu “Apkārt Cēsīm” ir tāds, lai tas būtu nevis skaitliski liels, lai gan šogad dalībnieku pieaugums bija jūtams, bet lai tas būtu premium kvalitātes skrējiens rezultātu ziņā. Lai primāra ir tieši sportiskā puse, pie tā strādājam īpaši.”
Treneris kopā ar audzēkņiem allaž bijis Rīgas maratonā, šogad īpaši iepriecinājis Roberts Glazers, kurš jūdzes skrējienā, kam bija arī Latvijas čempionāta statuss, izcīnīja sudraba medaļu. Tas bija emocionāls, aizraujošs un saspringts skrējiens gan dalībniekiem, gan treneriem un līdzjutējiem. Par uzvaru līdz pēdējiem metriem cīnījās trīs skrējēji: Roberts Glazers, Artūrs Niklāvs Medveds un Nikita Bogdanovs. Finiša līniju pirmais šķērsoja Artūrs, aiz viņa Roberts, trešais Nikita, un visi finišēja vienas sekundes (!) ietvarā.
Stāstot par savām emocijām, A. Āboliņš saka: “Šādi bļāvis vēl nebiju. Man nav mode kliegt sacensību laikā, varu uzsvilpt, lai manējie redz, ka tur esmu, bet šoreiz nevarēju noturēties! Nervi beigti! Finišā viss bija viena soļa attālumā, tostarp prēmija par valsts rekorda labošanu. Visi trīs pirmie noskrēja ātrāk par iepriekšējo rekordu, bet prēmija jau tikai vienam, pirmajam.
Taču izcīnītā vieta ir viens, mēs ar Robertu vairāk priecājamies par rezultātu (4:10), iepriekšējais personīgais rekords labots par vairāk nekā sešām sekundēm. Šogad esam pamainījuši treniņu filozofiju un metodi, pārslēdzoties uz britu metodi, un izskatās, ka tas nesis augļus. Vēl jau visa stadionu sezona priekšā, redzēsim.”
Droši vien sava nozīme arī konkurencei, jo, cīnoties trim spēcīgiem, rezultāts būs augsts.
“Konkurence noteikti ir labākais dzinulis,” saka treneris. “Tāpēc jau ar Robertu cenšamies braukt uz sacensībām ārzemēs, kur ir spēcīga konkurence. Šāda līmeņa sportistiem medaļai ir sekundāra nozīme, pāri visam ir vēlme uzlabot personīgos rekordus.”
Treneris norāda uz vēl kādu niansi, proti, pirmo reizi Robertam izdevies pārspēt Nikitu Bogdanovu no Daugavpils, kurš līdz šim vienmēr bijis ātrāks.
Jau nākamajā dienā Roberts bija gatavs arī startam 6 km distancē, kur finišēja otrajā vietā, šoreiz zaudējot skrējiena favorītam Dmitrijam Serjoginam. Atcerēsimies, ka tieši šādā secībā bija 10 km finišs skrējienā “Apkārt Cēsīm”.
Treneris atzīmē arī pārējo kluba “Ašais” skrējēju veikumu jūdzes skrējienā, visi tikuši pie jauniem personīgajiem rekordiem. Annija Cercina, kura pirmo reizi izskrēja ātrāk par sešām minūtēm, finišēja 18. vietā starp vairāk ne1kā 1700 jaunietēm. V18-19 grupā Marks Kornets (SK “Ašais”) ierindojās 5. vietā ar jaunu personīgo rekordu. Savu pirmo rezultātu šajā distancē ierakstīja Martins Kornets.
Rīgas maratonā dažādās distancēs startēja aptuveni 46 000 skrējēju, un viņu vidū daudzi Cēsu novada dalībnieki.
Maratonā startēja “Noskrien Cēsis” skrējēji, un personīgos rekordus saskrēja Lauris Veidemanis, Artis Mincenbergs un Atis Treimanis. Īpaši tiek uzteikts L. Veidemaņa rezultāts – 2:53:12, kas bija 105. labākais starp 2347 finišējušajiem. Tas deva Laurim 18. vietu vecuma grupā 40 – 44 no vairāk nekā trim simtiem dalībnieku.
Pusmaratonā grupā 60 – 64 uzvarēja liepēnietis Atis Smerliņš (“Cēsu alus& Valmiermuižas alus”). Absolūtajā vērtējumā viņam 136. rezultāts starp gandrīz četriem tūkstošiem skrējēju. V40 – 44 grupā pirmais viņa komandas biedrs Raitis Jirgensons.
S20 – 24 grupā piektais rezultāts Esterei Volfai, absolūtajā vērtējumā viņa 15. vietā.
6 km distancē grupā V65 – 69 otrais ātrākais bija Aldis Glazers (Vecpiebalga).
Komentāri