PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 25. maijs
Vārda dienas: Anšlavs, Junora
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Tas ir pavisam cits koncepts

Jānis Gabrāns
15:10, 25. Mai, 2026

Skrējējs un treneris. Sporta kuba “Ašais” līderis Roberts Glazers “Rīgas maratona” ietvaros izcīnīja sudraba medaļas jūdzes skrējienā un 6 km distancē. Treneris Austris Āboliņš ir gandarīts par audzēkņa iespēto. FOTO: Guntis Bērziņš

Tā atbild sporta kluba “Ašais” treneris un skrējiena “Apkārt Cēsīm” rīkotājs Austris Āboliņš, jautāts, ko viņš var sev paņemt no aizvadītā Rīgas maratona. Austris atzīst: “To nevar salīdzināt ar mūsuskrējienu, jo Rīgas maratons ir daudzkārt lielāks.

Es drīzāk varu paņemt kādas niansītes no ārvalstu skrējieniem, uz kuriem braucu kopā ar saviem audzēkņiem.

Mans sapnis par skrējienu “Apkārt Cēsīm” ir tāds, lai tas būtu nevis skaitliski liels, lai gan šogad dalībnieku pieaugums bija jūtams, bet lai tas būtu premi­um kvalitātes skrējiens rezultātu ziņā. Lai primāra ir tieši sportiskā puse, pie tā strādājam īpaši.”

Treneris kopā ar audzēkņiem allaž bijis Rīgas maratonā, šogad īpaši iepriecinājis Roberts Glazers, kurš jūdzes skrējienā, kam bija arī Latvijas čempionāta statuss, izcīnīja sudraba medaļu. Tas bija emocionāls, aizraujošs un saspringts skrējiens gan dalībniekiem, gan treneriem un līdzjutējiem. Par uzvaru līdz pēdējiem metriem cīnījās trīs skrējēji: Roberts Glazers, Artūrs Niklāvs Medveds un Nikita Bogdanovs. Finiša līniju pirmais šķērsoja Artūrs, aiz viņa Roberts, trešais Nikita, un visi finišēja vienas sekundes (!) ietvarā.
Stāstot par savām emocijām, A. Āboliņš saka: “Šādi bļāvis vēl nebiju. Man nav mode kliegt sacensību laikā, varu uzsvilpt, lai manējie redz, ka tur esmu, bet šoreiz nevarēju noturēties! Nervi beigti! Finišā viss bija viena soļa attālumā, tostarp prēmija par valsts rekorda labošanu. Visi trīs pirmie noskrēja ātrāk par iepriekšējo rekordu, bet prēmija jau tikai vienam, pirmajam.

Taču izcīnītā vieta ir viens, mēs ar Robertu vairāk priecājamies par rezultātu (4:10), iepriekšējais personīgais rekords labots par vairāk nekā sešām sekundēm. Šogad esam pamainījuši treniņu filozofiju un metodi, pārslēdzoties uz britu metodi, un izskatās, ka tas nesis augļus. Vēl jau visa stadionu sezona priekšā, redzēsim.”

Droši vien sava nozīme arī konkurencei, jo, cīnoties trim spēcīgiem, rezultāts būs augsts.
“Konkurence noteikti ir labākais dzinulis,” saka treneris. “Tāpēc jau ar Robertu cenšamies braukt uz sacensībām ārzemēs, kur ir spēcīga konkurence. Šāda līmeņa sportistiem medaļai ir sekundāra nozīme, pāri visam ir vēlme uzlabot personīgos rekordus.”

Treneris norāda uz vēl kādu niansi, proti, pirmo reizi Robe­r­tam izdevies pārspēt Nikitu Bogdanovu no Dauga­vpils, kurš līdz šim vienmēr bijis ātrāks.

Jau nākamajā dienā Roberts bija gatavs arī startam 6 km distancē, kur finišēja otrajā vietā, šoreiz zaudējot skrējiena favorītam Dmitrijam Serjoginam. Atcerēsimies, ka tieši šādā secībā bija 10 km finišs skrējienā “Apkārt Cēsīm”.

Treneris atzīmē arī pārējo kluba “Ašais” skrējēju veikumu jūdzes skrējienā, visi tikuši pie jauniem personīgajiem rekordiem. Annija Cercina, kura pirmo reizi izskrēja ātrāk par sešām minūtēm, finišēja 18. vietā starp vairāk ne1kā 1700 jaunietēm. V18-19 grupā Marks Kornets (SK “Ašais”) ierindojās 5. vietā ar jaunu personīgo rekordu. Savu pirmo rezultātu šajā distancē ierakstīja Martins Kornets.

Rīgas maratonā dažādās distancēs startēja aptuveni 46 000 skrējēju, un viņu vidū daudzi Cēsu novada dalībnieki.

Maratonā startēja “Noskrien Cēsis” skrējēji, un personīgos rekordus saskrēja Lauris Veide­manis, Artis Mincenbergs un Atis Treimanis. Īpaši tiek uzteikts L. Veidemaņa rezultāts – 2:53:12, kas bija 105. labākais starp 2347 finišējušajiem. Tas deva Laurim 18. vietu vecuma grupā 40 – 44 no vairāk nekā trim simtiem dalībnieku.

Pusmaratonā grupā 60 – 64 uzvarēja liepēnietis Atis Smer­liņš (“Cēsu alus& Valmie­rmuižas alus”). Absolūtajā vērtējumā viņam 136. rezultāts starp gandrīz četriem tūkstošiem skrējēju. V40 – 44 grupā pirmais viņa komandas biedrs Raitis Jirgensons.

S20 – 24 grupā piektais rezultāts Esterei Volfai, absolūtajā vērtējumā viņa 15. vietā.
6 km distancē grupā V65 – 69 otrais ātrākais bija Aldis Glazers (Vecpiebalga).

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

03:00, 20. Mai, 2026

Uzņēmuma nosaukums vectēvam par godu

08:13, 21. Mai, 2026

Skolas saime svin Dārza svētkus

09:06, 20. Mai, 2026

Mācās, lai palīdzētu bioloģiskajām saimniecībām

03:00, 22. Mai, 2026
1

Darba tikums veido stipru dzimtu

16:16, 19. Mai, 2026

Novada bibliotēku akreditēšana pabeigta

03:00, 23. Mai, 2026
2

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cerību stars demogrāfijā

13:17, 25. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Droni, karš un protesti

13:16, 25. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad skriešana vieno

08:34, 22. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Eiropas politiskā sistēma pārmaiņu priekšā

17:03, 21. Mai, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
1

Tautas balss

Aizmirstie privatizācijas sertifikāti

13:23, 25. Mai, 2026
Seniore raksta:

“Man vēl palikuši daži privatizācijas sertifikāti. Nemaz nezinu, vai tie vēl derīgi un varu kaut […]

Tulpes greznoja pilsētu

13:23, 25. Mai, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Tulpes Cēsu apstādījumos gan tūlīt būs noziedējušas, tomēr gribas pateikt paldies dārzniekiem, kas izvēlējās skaisto, […]

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Sludinājumi

Citi

15:33, 20. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054