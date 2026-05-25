Vaives Tautas nama zāli nedrīkst izmantot

Vaives Tautas nama zālē jau vairākus mēnešus ir liegts uzturēties, bet ēkas otrā daļā turpina darboties Amatu māja.
“Ziemā sniega barjeras nebija izturējušas sniega svaru, nokritušas, un bija palikuši skrūvju caurumi. Lai novērstu šos bojājumus, tika atsegts arī jumta siltinājums, un atklājās vizuāli koka konstrukciju bojājumi, arī konstrukciju nobīde. Kopā ar Cēsu novada pašvaldības būvvaldes speciālistiem tika nolemts, ka drošības dēļ zāli nedrīkst ekspluatēt, jo nav pārliecības, ka no griestiem nekas nekritīs,” stāsta pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurpnieks.
Viņš arī uzsver, ka ēkas zāles daļa ir dažādos laikos pārbūvēta, apsekojot bija labi redzams, ka koka konstrukcijas bijušas pastiprinātas. Kaut nemaz ne tik sen mainīts jumta segums, tas nav izdarīts kvalitatīvi, jo mitrums varējis skart koka konstrukcijas.
“Nākamnedēļ būveksperts apsekos ēku, jūnija vidū varētu būt atzinums par nepieciešamajiem darbiem un labākajiem risinājumiem. Tad vērtēsim apjomu un vajadzīgo finansējumu,” skaidro E. Kurpnieks.
Savā mājvietā mēģinājumos nevar strādāt vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaive”. “Mēģinājumi mums notiek bērnudārzā Krīvos. Ir nodrošināts viss nepieciešamais. Strādājam, nav problēmu,” pastāsta kolektīva vadītāja Solvita Krastiņa.
