PIESLĒGTIES
Otrdiena, 26. maijs
Vārda dienas: Edvards, Edvarts, Eduards, Varis
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vaives Tautas nama zāli nedrīkst izmantot

Sarmīte Feldmane
03:00, 26. Mai, 2026

Kaķukrogs. Lielajā ēkā ir gan Tautas nams, gan Vaives Amatu māja. Jumts virs Tau­tas nama daļas jāremontē. FOTO: Sarmīte Feldmane

Vaives Tautas nama zālē jau vairākus mēnešus ir liegts uzturēties, bet ēkas otrā daļā turpina darboties Amatu māja.

“Ziemā sniega barjeras nebija izturējušas sniega svaru, nokritušas, un bija palikuši skrūvju caurumi. Lai novērstu šos bojājumus, tika atsegts arī jumta siltinājums, un atklājās vizuāli koka konstrukciju bojājumi, arī konstrukciju nobīde. Kopā ar Cēsu novada pašvaldības būvvaldes speciālistiem tika nolemts, ka drošības dēļ zāli nedrīkst ekspluatēt, jo nav pārliecības, ka no griestiem nekas nekritīs,” stāsta pašvaldības Īpa­šuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurp­nieks.   

Viņš arī uzsver, ka ēkas zāles daļa ir dažādos laikos pārbūvēta, apsekojot bija labi redzams, ka koka konstrukcijas bijušas pastiprinātas. Kaut nemaz ne tik sen mainīts jumta segums, tas nav izdarīts kvalitatīvi, jo mitrums varējis skart koka konstrukcijas.

“Nākamnedēļ būveksperts apsekos ēku, jūnija vidū varētu būt atzinums par nepieciešamajiem darbiem un labākajiem risinājumiem. Tad vērtēsim apjomu un vajadzīgo finansējumu,” skaidro E. Kurpnieks.

Savā mājvietā mēģinājumos nevar strādāt vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vaive”. “Mēģi­nājumi mums notiek bērnudārzā Krīvos. Ir nodrošināts viss nepieciešamais. Strādājam, nav problēmu,” pastāsta kolektīva vadītāja Solvita Krastiņa.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

03:00, 20. Mai, 2026

Uzņēmuma nosaukums vectēvam par godu

08:13, 21. Mai, 2026

Skolas saime svin Dārza svētkus

09:06, 20. Mai, 2026

Mācās, lai palīdzētu bioloģiskajām saimniecībām

03:00, 22. Mai, 2026
1

Novada bibliotēku akreditēšana pabeigta

03:00, 23. Mai, 2026
4

Darba tikums veido stipru dzimtu

16:16, 19. Mai, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cerību stars demogrāfijā

13:17, 25. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Droni, karš un protesti

13:16, 25. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad skriešana vieno

08:34, 22. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Eiropas politiskā sistēma pārmaiņu priekšā

17:03, 21. Mai, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
1

Tautas balss

Aizmirstie privatizācijas sertifikāti

13:23, 25. Mai, 2026
Seniore raksta:

“Man vēl palikuši daži privatizācijas sertifikāti. Nemaz nezinu, vai tie vēl derīgi un varu kaut […]

Tulpes greznoja pilsētu

13:23, 25. Mai, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Tulpes Cēsu apstādījumos gan tūlīt būs noziedējušas, tomēr gribas pateikt paldies dārzniekiem, kas izvēlējās skaisto, […]

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Sludinājumi

Citi

15:33, 20. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054