Uzvarētāju kauss Cēsu novada pludmales volejbolistiem

Cēsīs aizvadīts pirmais Latvijas Amatieru čempionāts pludmales volejbolā, kur mājinieki sevi parādīja ļoti labi. Sieviešu turnīrā uzvarēja Inese un Loreta Kirilovas, Pašvaldību ceļojošais kauss cēsniekiem arī kopvērtējumā.
Turnīrā piedalījās 18 vīriešu komandas un 16 sieviešu komandas no 12 Latvijas pašvaldībām. Cēsu novadu pārstāvēja viena dāmu komanda — māte un meita Kirilovas, kā arī divi vīru dueti: Edgars Žurevskis/ Gatis Slavēns un Kristiāns Štalšāns/ Roberts Gūtmanis.
Stāstot par šī turnīra ideju un vietas izvēli, sporta kluba “IVI” pārstāvis un šo sacensību tehniskais direktors Igors Pupurs atklāj, ka doma par šāda turnīra sarīkošanu radusies jūlija sākumā, kad Cēsīs notika Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) čempionāts pludmales volejbolā puišiem un meitenēm U-18 un U-16 grupās: “Ar sacensību direktoru Edgaru Žaiženiju runājām par valsts mēroga sacensībām amatieru komandām, tā dzima šī ideja, un bijām gatavi arī sarīkot pirmās sacensības, jo pieredze ir, un domāju, ka mums izdevās. Ne tikai rezultātu, bet arī sacensību organizācijas ziņā. Pirmais turnīrs vienmēr ir tāda kā nedaudz lēkšana nezināmajā, jo nevarēja prognozēt atsaucību, komandu skaitu, bet izrādījās, ka interese ir liela, jo amatieriem savu valsts mēroga sacensību nav. Ceru, ka esam sākuši tradīciju, kas turpināsies, palielinoties arī komandu skaitam.”
Amatieru čempionātam spēlētājus pieteica pašvaldības vai organizācijas, kas rīko vietējos čempionātus, ņemot vērā reitingus. Tā kā Cēsu novada čempionāts vēl nav noslēdzies, klubs “IVI” izvēlējās amatieru čempionātam pieteikt līderes sieviešu grupā, kas jau priekšlaikus nodrošinājušas novada čempionu titulu. Runājot par vīriem, I. Pupurs saka, ka šajā konkurencē tik izteiktu līderu nav, tāpēc ceļazīme tika Vecpiebalgas posma uzvarētājiem E. Žurevskim/ G. Slavēnam, bet K. Stalšāns/ R. Gūtmanis izvirzīti pēc reitinga punktiem novada čempionātā.
Sestdien laukumos devās vīriešu komandas, kuriem nācās cīnīties ne tikai ar konkurentiem, bet arī ar laikapstākļiem, jo brīžiem lietus sagādāja pamatīgus izaicinājumus, bet labākajiem tas netraucēja rādīt savas spējas.
Vispirms notika sacensības piecās apakšgrupās, kur nolikums diezgan skarbs, labākā noskaidrošanai tikai viens sets. E. Žurevskis/ G. Slavēns savā grupā uzvarēja abās spēlēs, ierindojoties pirmajā vietā, K. Stalšāns/ R. Gūtmanis ar vienu uzvaru un diviem zaudējumiem savā grupā bija trešie.
Sekoja izslēgšanas spēles, kur pirmajā un otrajā kārtā labākie tika noskaidroti vienā setā. K. Stalšāns/ R. Gūtmanis pirmo kārtu nepārvarēja, noslēdzot sacensības dalītajā 9.–16. vietā. E. Žurevskis/ G. Slavēns turpināja uzvaru sēriju gan astotdaļfinālā, gan ceturtdaļfinālā, bet pusfinālā, kur spēles notika līdz diviem uzvarētiem setiem, zaudēja Ludzas volejbolistiem Sandrim Turlajam/ Jānim Gabranovam. Var piebilst, ka uzvara viegli nenāca, pirmajā setā cēsnieki zaudēja tikai 27:29. Kā vēlāk noskaidrojās, Ludzas komanda kļuva arī par pirmajiem čempioniem.
Zaudējums deva iespēju cēsniekiem spēlēt par trešo vietu, kur pretī stājās ventspilnieki Aleksis Blumbergs un Domeniks Vensbergs. Pirmo setu uzvarēja E. Žurevskis/ G. Slavēns 21:13, otrajā ar 21:18 pārāki bija ventspilnieki, un medaļu liktenis izšķīrās trešajā setā. Tas ritēja punkts punktā, bet beigās veiksmīgāki bija viesi, kuri svinēja uzvaru ar 16:14, nodrošinot bronzas godalgas, bet cēsniekiem šoreiz ceturtā vieta.
Svētdien nedaudz labākos klimatiskajos apstākļos laukumos devās sievietes. Savā apakšgrupā Inese un Loreta Kirilovas uzvarēja visās trijās spēlēs, ieņemot pirmo vietu un turpinot turnīru izslēgšanas spēlēs. Divas pirmās kārtas tika pārvarētas bez aizķeršanās, bet pusfināls un fināls jau tik viegli nedevās. Vispirms pretī Līva Sola un Sallija Grēna no Siguldas, kuras uzvarēja pirmo setu 21:14. Pirmais zaudētais sets turnīrā lika cēsniecēm saņemties, un divi nākamie tika uzvarēti 21:13, 16:14, kas nodrošināja vietu finālā pret Valmieras pludmales volejbolistēm Laumu Emīliju Bičevsku un Artu Šķipori. Arī te Inese un Loreta sīvā cīņā zaudēja pirmo setu 19:21, bet divus nākamos uzvarēja 21:12, 15:12, kļūstot par Latvijas čempionēm.
Tika noskaidrota arī labākā pašvaldība komandu vērtējumā. Ņemot vērā kopējos turnīra rezultātus, Pašvaldību kauss palika mājiniekiem, visvairāk punktu (16) kopvērtējumā sakrāja Cēsu pilsētas sportisti. Par diviem punktiem mazāk Ludzas novadam, bet trešajā vietā Sigulda ar 13 punktiem, tikpat arī Ventspils valstspilsētai.
“Prieks par mūsējo panākumu patiešām liels,” neslēpj I. Pupurs, “jo īpaši tāpēc, ka šis bija pirmais čempionāts, un pirmie vienmēr paliek vēsturē kā pirmie uzvarētāji. Domāju, ka nākamgad konkurence būs vēl lielāka.”
Taču pludmales volejbols Cēsu novadā vēl nav beidzies, jo šajā nedēļas nogalē, sestdien un svētdien, Cēsu stadionā tiks noskaidroti novada čempionāta labākie vīriešiem, sievietēm, jauniešiem, jaunietēm un MIX grupā.
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