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Toms Samauskis tuvojas rekordam

Jānis Gabrāns
08:38, 10. Jūn, 2026

Rekords tuvojas. Toms Samauskis diska mešanā U20 grupā sasniedzis jaunu personīgo rekordu, raidot disku 59,80m tālumā, kas tikai par deviņiem centimetriem atpaliek no V20 Latvijas rekorda. FOTO: Ilze Sirmā

Vieglatlēti cenšas uzlabot savus rezultātus, un statistika rāda, ka cēsniekiem tas itin labi padodas.

Aizvadītajā nedēļas nogalē bija divas sacensības, kur mūsējie kāpa uz goda pjedestāla un laboja personīgos rekordus.
Carnikavas čempionātā vieglatlētikā uzsvars bija uz skriešanas disciplīnām.

Labi starti mūsu sportistiem 100m sprintā. S16 grupā jauns personīgais rekords (13,08) un zelta medaļa Patrīcijai Miezei (CPSS; M. Bogdanovs, R. Pa­randjuks). S18 grupā trešā fi­nišēja Egija Mihailova (CPSS/ MSĢ; tremeri D. Lāce, V.Lā­cis). V20 grupā bronzas medaļu ar jaunu personīgo rekordu (12,23) izcīnīja trenera Māra Bogdanova audzēknis Jēkabs Berkolts (CPSS).

200 m skrējienā savu otro zelta medaļu izcīnīja P. Mieze, finišējot pēc 26,26 sekundēm, taču pārāk spēcīgā vēja dēļ tas netika reģistrēts kā jauns viņas labākais rezultāts. J. Berkolts V20 grupā finišēja ceturtais (24,28).

800 m distancē V16 grupā ar jaunu personīgo rekordu (2:13,34) sudraba medaļu izcīnīja Valters Nakurts (CPSS; M. Bogdanovs). Jauns personīgais rekords (2:34,39) Annijai Cercinai (SK “Ašais”/ CPSS; A. Āboliņš), kurai finišā piektā vieta.
1000m zelta godalga Kristelai Ivanovai (CPSS; M. Bogda­novs), finišējot pēc 3:22,44 minūtēm.

100m barjerskrējienā S20 grupā uz starta stājās Elizabete Cīrule (CPSS/ LBJSA; R. Pa­randjuks), kura jau kārtējo reizi šajā grupā vienīgā dalībniece. Viņas laiks 14,31 sekunde. S18 grupā 5.vietā Keita Konstan­tinova (CPSS/ LBJSA; R. Parandjuks), finišējot pēc 16,58 sekundēm.

400m barjerskrējienā V20 grupā sudraba medaļu izcīnīja Emīls Sandlers-Bomis (CPSS; R. Parandjuks).

S14 grupā divas zelta medaļas izcīnīja Paula Veide (CPSS: M. Bogdanovs), uzvarot gan 80m bajerskrējienā, gan 200m bajerskrējienā.

Ogres stadionā risinājās LVS un “Sportland” kausa izcīņas 3.posms, kurā sacentās U18 un pieaugušo grupas atlēti. Šajās sacensībās savu varējumu kārtējo reizi apliecināja trenera Māra Urtāna audzēkņi lodes grūšanā un diska mešanā.

Ar jaunu personīgo rekordu V20 grupā uzvarēja Toms Samauskis (Cēsu VK/ Val­mieras SS), raidot disku 59,80m tālumā. Šis rezultāts tikai par deviņiem centimetriem atpaliek no V20 Latvijas rekorda, ko 2017.gadā sasniedza Lauris Kaufmanis. Atgādināsim, ka Tomam pieder V18 grupas valsts rekords, ļoti iespējams, ka jau šajā vasarā sagaidīsim arī V20 rekordu. Vēl var minēt, ka T. Samauskis jau izpildījis kvalifikāciju, 56 metri, U20 pasaules čempionātam, kas augustā notiks ASV.

Šo robežu Toms pārsniedza Valmieras čempionātā maija beigās. Šajā nedēļas nogalē Latvijas izlases sastāvā viņš startēs sacensībās “Bau­haus Juniors Gala”, kas notiks Vācijā.

Sacensībās Ogrē bronzas medaļu diska mešanā V20 grupā izcīnīja Jēkabs Berkholcs (COSS/ Cēsu VK) ar rezultātu 46,04m.

Diska mešanā pieaugušo vīriešu konkurencē otrajā vietā Artūrs Ozols (CPSS/ Cēsu VK), viņa rezultāts 44,90m. Sieviešu konkurencē 4.vietā Luīze Geistarde (CPSS/ Cēsu VK).

Lodes grūšanā sieviešu konkurencē uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena L. Geistarde (13,84m), bet vīriešu konkurencē ar rezultātu 16,97m uzvarēja Ralfs Eduards Gauja (Cēsu VK/ Liesma SB), otrajā vietā Emīls Dzilna (Cēsu VK), raidot lodi 16,26m tālu, bet ceturtais Raivo Maksims (OC Limbaži/ Cēsu VK).

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