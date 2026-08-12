Toms Samauskis labo Latvijas U20 rekordu

ASV noslēdzies Pasaules U20 čempionāts vieglatlētikā, kur diska mešanā startēja trenera Māra Urtāna audzēknis Toms Samauskis. Lai arī uz goda pjedestāla vai labāko sešniekā tikt neizdevās, sportists mājup var doties ar labi padarīta darba sajūtu, proti, labotu Latvijas U20 rekordu diska mešanā. Līdzšinējais rekords — 59,89 m — piederēja Laurim Kaufmanim un bija nepārspēts gandrīz desmit gadu, kopš 2017. gada. T. Samauskis vietu Latvijas izlasē nodrošināja, jūlijā uzvarot Latvijas čempionātā ar rezultātu 58,06 metri, bet jau pirms tam, jūnijā, LVS un “Sportland” kausa izcīņā viņš pietuvojās Latvijas rekordam, raidot disku 59,80 m tālu.
Pasaules U20 čempionātā vispirms kvalifikācijas sacensības, kurās, lai iekļūtu finālā disks bija jāmet 60,50 m tālu vai jāiekļūst starp 12 labākajiem. Kvalifikācijā katram sportistam bija trīs mēģinājumi. Pirmais Tomam bija neveiksmīgs, bez rezultāta, bet šim satraukumam sportists tika pāri, prata noskaņoties nākamajam mēģinājumam, kurš izdevās ļoti sekmīgs. Disks piezemējās pie 60,61 m atzīmes, kas nozīmēja, ka sportists ne tikai automātiski iekļuva finālā, bet laboja arī savu personīgo, un vēl vairāk — arī Latvijas rekordu! Laboja par 72 centimetriem! Finālā iekļuva 13 diska metēji, kuri izpildīja kvalifikācijas normu. Fināls Tomam nepadevās tik labs kā kvalifikācija, pirmajā mēģinājumā pieticīgi 48,01 m, otrais nesekmīgs, trešajā — 58,80 m, bet ar to bija par maz, lai būtu starp labākajiem astoņiem, kas veic vēl trīs mēģinājumus. Līdz ar to čempionātu Toms noslēdza 12. vietā. Konkurence spēcīga, pat, ja izdotos atkārtot personīgo rekordu, augstāk par 10. vietu neizdotos pakāpties. Uzvarēja ASV sportists, kurš disku raidīja 66,39 m tālu, bet otrajā vietā Igaunijas pārstāvis Stens Eriks Īrs, kura rezultāts — 65,42 m.
Var atgādināt, ka T. Samauskim pieder arī Latvijas rekords diska mešanā U18 grupā — 62,52 m.
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