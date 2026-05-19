Otrdiena, 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika
Darba tikums veido stipru dzimtu

Sarmīte Feldmane
16:16, 19. Mai, 2026

Zicmaņu ģimene. Mamma Krista un tētis Mārtiņš ar dēliem Emīlu, Renāru un Olafu. FOTO: no albuma

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas konkursā “Latvijas Goda ģimene 2026” tika godināta arī Zicmaņu ģimene no Līgatnes pagasta.

Rīts “Mazzanderos” ir rosīgs, Emīls gatavojas doties uz skolu, brāļi Renārs un Olafs uz bērnudārzu, bet vecāki Krista un Mārtiņš uz darbu. Vecāki vēl precizē, kuru dēlu kurš vedīs uz un no treniņiem, nodarbībām, un visi steidzas ikdienas gaitās.

Pēcpusdienā ģimene atgriežas mājās. “Druvai” brāļi un vecāki atklāj, kas kuram patīk, pastāsta arī cits par citu. Emīls mācās 1. klasē, nevar pat pateikt, kas viņu neinteresē – spēlē šahu, dambreti, florbolu, futbolu, pazīst augus. Emīls pastāsta, ka stāda, plūc un kaltē tējai augus. Viņš arī saimnieko savā siltumnīcā, kuru uzcēlis vectēvs.

Renāram patīk peldēt, braukt ar riteni, lepojas, ka vecāki viņam tikko iegādājušies oranžu riteni, kādu zēns gribēja. Renārs ir mērķtiecīgs, ja dara, tad kārtīgi, patīk, ka samīļo, ir jūtīgs. Par Olafu vecāki saka – trešais tēva dēls. Ar raksturu, viņam vienmēr būs pēdējais vārds. Patīk ar tēti braukt traktorā. “Bērni redz lauku dzīvi, kā iestāda kartupeli un tas nonāk uz šķīvja, un to, ja pats nedarīsi, nekā nebūs,” saka Krista.

Krista un Mārtiņš strādā Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijā, iepazinās studiju laikā. Krista ir agronome, Mārtiņš – zootehniķis. Viņiem ir saimniecība, kurā aug 40 gaļas lopi un 4,5 hektāros iestādīti kartupeļi. Mārtiņš arī pagūst palīdzēt sievas vecāku saimniecībā Bauskas pusē.

Ar lepnumu “Mazzanderu” saimnieks stāsta, ka kaimiņos cits citam ir radinieki, tas ir dzimtas stiprums un atbalsts. Mārtiņš uzsver, ka no vecvecākiem un vecākiem iemācījies, cik svarīgs ir darba tikums. “Jāstrādā, nevis jāgaida, ka kāds palīdzēs. Tas ir Zicmaņu gēnā – jādara un tu vari. Tā arī esmu dzīvojis,” saka Mārtiņš. Krista pastāsta, ka brīdī, kad Renāram bija nepieciešama rehabilitācija, Mārtiņš teicis: “Resursi mums ir, stādīsim kartupeļus!” Zic­maņi uzsver, ka no valsts vienīgi vēlētos, lai sakārto izglītības sistēmu, bērniem ar īpašām vajadzībām, kā Renāram, ir jāpalīdz iekļauties sabiedrībā, jānodrošina ārstu pieejamība.   

Visi ģimenes puiši ir aizrāvušies ar florbolu. Tētis spēlē Līgatnes komandā. Kristas vaļasprieks no bērnības ir medības, kad vien var izrauties, labprāt piedalās.

“Dzīvojam šodienā, ko iz­domājam, to darām, neatliekam. Ja gribam braukt uz jūru vai lasīt gaiļbiksītes, tā arī darām,” saka Krista un pastāsta, ka pēc Emīla ierosinājuma ģimenē svinēti Baltā galdauta svētki. Dēls ēdienkartē ierakstījis – kartupeļi ar sēņu mērci. Dēli ārā klāja galdu, noteica, kur kurš sēdēs. “Olafs galda galā, tad mēs abi pretī viens otram, blakus vecākie dēli. Tātad tāda ir mūsu ģimenes hierarhija. Trešais tēva dēls, vecāki un brāļi,” atklāj Krista un abi ar Mārtiņu uzsver, ka viņiem ir trīs forši dēli un ir prieks vērot, kā viņi sadzīvo un nesadzīvo, kā cits citu māca, samīļo.

Agnese Leiburga

Sandra Deruma

Iveta Rozentāle

Agnese Leiburga

Agnese Leiburga

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

