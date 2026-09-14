Rollerslēpotāji sacenšas Madonā

Madonā un sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” četru dienu garumā valdīja rollerslēpošana, tur notika pasaules čempionāts, kā arī Latvijas čempionāta 4. posms.
Cēsnieki pasaules čempionātā
Pasaules čempionāts rollerslēpošanā pulcēja vairāk nekā 172 sportistus no 24 valstīm, kuri četru dienu garumā sadalīja titulus individuālajā distancē klasiskajā stilā, komandu sprintā, 200 metru supersprintā un masu startā. Dalībnieku vidū 21 Latvijas sportists, arī pieci mūsu novada juniori — Rūdolfs Raudziņš, Ernests Skride, Adele Šlēziņa, un Amēlija Zaķe no Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS), kā arī cēsniece Estere Piksone. Jāmin, ka A. Šlēziņa startēja sieviešu konkurencē, kur bija jaunākā dalībniece.
Kopumā latviešiem savās mājās klājās itin labi, vairāki kāpa uz goda pjedestāla, izcīnīti arī čempionu tituli. Sekmīgi startēja arī Cēsu novada juniori, vistuvāk godalgām bija R. Raudziņš, kurš 200 m supersprintā kvalifikācijā uzrādīja trešo labāko laiku, bet finālā palika tūlīt aiz goda pjedestāla.
10 km distancē ar kopējo startu viņam 12. vieta, uzvarētājam zaudējot minūti un 19,4 sekundes. E. Skride 42 dalībnieku konkurencē uzrādīja 29. rezultātu. Juniorēm 10 km distancē E. Piksonei 25. vieta, A. Zaķei — 36. Sieviešu konkurencē A. Šlēziņai 31. vieta.
Komandu sprintā R. Raudziņš startēja kopā ar Indriķi Circenu, un viņiem finišā sestā vieta. Juniorēm 9. vietā E. Piksone/ Lāsma Beķere.
Supersprintā, kurā, kā jau minēts, R. Raudziņš bija ceturtais, sieviešu konkurencē A. Šlēziņai 18. vieta, bet juniorēm 20. vietā A. Zaķe.
Distancē ar kopējo startu visaugstāk no mūsējiem — R. Raudziņš, kurš 41 dalībnieka konkurencē finišēja augstajā 6. vietā, uzvarētājam zaudējot 15,1 sekundi, un bija labākais no latviešiem. E. Skride ierindojās 21. vietā. Juniorēm 15. vietā E. Piksone, 26. — A. Zaķe.
Latvijas čempionāts
Rollerslēpošanas valsts čempionātā Madonā aizvadīts 4. posms, kurā sportisti sacentās sprintā. Tā kā šīs sacensības notika laikā, kad turpat risinājās pasaules čempionāts, tad jaunajiem sportistiem bija iespēja redzēt, kā sacenšas planētas labākie rollerslēpotāji, gūstot no redzētā arī sev kādu noderīgu pieredzi.
Tā kā solīja spēcīgu lietu, tika pieņemts lēmums visām grupām aizvadīt divus kvalifikācijas braucienus, no kuriem viens labākais gāja ieskaitē. Līdz ar to lielākajām grupām iztrūka ierasto izslēgšanas kārtu.
Valsts čempionātā uz starta stājās arī CPSS audzēkņi, kuri turpina cīņu par ieskaites punktiem gan individuālajā, gan komandu rangā.
S20 grupā valsts čempiones tituls Amēlijai Zaķei, kura paspēja startēt arī pasaules čempionātā. Bronzas medaļu izcīnīja Keitija Naprejenko. V20 grupā sudraba medaļa Patrikam Pužulim.
S16 grupā otrajā vietā Sendija Dūmiņa, ceturtajā — Madara Dimitere, bet V16 grupā 6. vietā Gundars Cālītis.
S14 grupā pirmajā sešniekā trīs CPSS sportistes, uzvarēja Paula Jaunzema, trešā — Luīze Spalviņa, bet sestā — Loreta Melnirbe. V14 grupā 4. vietā Adrians Avens.
S12 grupā 3. vietā Līva Driķe, 4. — Maija Apine, 5. — Karlīna Dedumeta, bet V12 grupā 5. vietā Martins Petrovičs.
S10 grupā 5. vietā Eva Droķe, bet V10 grupā 5. — Teodors Neilands.
Latvijas čempionātā rollerslēpošanā atlicis vēl viens posms, kas notiks oktobra sākumā, bet jau šajā svētdienā, 13. septembrī, notiks tradicionālās sacensības “Cēsu rollersprints”. Norises vieta — Ata Kronvalda ielā pie uzņēmuma “Wolf System”.
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