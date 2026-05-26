PIESLĒGTIES
Otrdiena, 26. maijs
Vārda dienas: Edvards, Edvarts, Eduards, Varis
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

"Melnā Gulbja" tūre badmintonā, līderi mājinieki

Oļģerts Tīliks
08:11, 26. Mai, 2026

Vienspēļu uzvarētāji. 2. vietā Rolands Bratčikovs, ­­­1. vietā Ivo Keišs, 3. vietā Armands Šteins. FOTO: no albuma

Cēsu novada badmintona meistarsacīkšu piektās kārtas spēlēs mājinieki, SK “Saulrīti” spēlētāji, uzvarētāju godu vienspēlēs saglabāja sev. Dāmu grupā to izdarīja Grieta Jermacāne (Latvijas Badmintona federācijas reitingā 32. no 580). Tika uzvarēta valmieriete Elīna Strazdiņa-Stradiņa (484) 2:0 (21:11, 21:2) un Linda Romanovska (15.) 2:0 (21:12, 21:10). Kungu grupā par uzvarētāju kļuva Ivo Keišs (7. no 601), pa ceļam pieveikdams valmierieti Juriju Hrabrovu (212.) 2:0 (21:15, 21:8), rīdzinieku Armandu Šteinu (30.) 2:0 (21:15, 21:8) un finālā Valmieras Sporta skolas audzēkni Rolandu Bratčikovu (25.) 2:0 (21:15, 21:10).

Dāmu grupā uzvarētājas: vienspēlēs Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Vineta Kraine, Vizma Sīmane, Elīna Strazdiņa-Stradiņa. Kungiem: Ivo Keišs, Rolands Bratčikovs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Gatis Drunka, Mārcis Kalniņš.        

Dubultspēlēs dāmu grupā Linda Romanovska/Vizma Sīmane, Vineta Kraine/Elīna Strazdiņa-Stradiņa. Kungu grupā: Armands Šteins/Rolands Bratčikovs, Mārcis Kalniņš/Uģis Melders, Ivars Petrovskis/Aigars Sīmanis, Gatis Drunka/Mārtiņš Spirks, Jurijs Hrabrovs/Mārcis Šakens.  Jaukajtās dubultspēlēs: Armands Šteins/Vizma Sīmane, Ivars Petrovskis/Linda Roma­novska, Jurijs Hrabrovs/Vineta Kraine, Mārcis Šakens/ Elīna Strazdiņa – Stra­di­ņa.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

03:00, 20. Mai, 2026

Uzņēmuma nosaukums vectēvam par godu

08:13, 21. Mai, 2026

Skolas saime svin Dārza svētkus

09:06, 20. Mai, 2026

Mācās, lai palīdzētu bioloģiskajām saimniecībām

03:00, 22. Mai, 2026
1

Novada bibliotēku akreditēšana pabeigta

03:00, 23. Mai, 2026
4

Darba tikums veido stipru dzimtu

16:16, 19. Mai, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cerību stars demogrāfijā

13:17, 25. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Droni, karš un protesti

13:16, 25. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad skriešana vieno

08:34, 22. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Eiropas politiskā sistēma pārmaiņu priekšā

17:03, 21. Mai, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
1

Tautas balss

Aizmirstie privatizācijas sertifikāti

13:23, 25. Mai, 2026
Seniore raksta:

“Man vēl palikuši daži privatizācijas sertifikāti. Nemaz nezinu, vai tie vēl derīgi un varu kaut […]

Tulpes greznoja pilsētu

13:23, 25. Mai, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Tulpes Cēsu apstādījumos gan tūlīt būs noziedējušas, tomēr gribas pateikt paldies dārzniekiem, kas izvēlējās skaisto, […]

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Sludinājumi

Citi

15:33, 20. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054