"Melnā Gulbja" tūre badmintonā, līderi mājinieki

Cēsu novada badmintona meistarsacīkšu piektās kārtas spēlēs mājinieki, SK “Saulrīti” spēlētāji, uzvarētāju godu vienspēlēs saglabāja sev. Dāmu grupā to izdarīja Grieta Jermacāne (Latvijas Badmintona federācijas reitingā 32. no 580). Tika uzvarēta valmieriete Elīna Strazdiņa-Stradiņa (484) 2:0 (21:11, 21:2) un Linda Romanovska (15.) 2:0 (21:12, 21:10). Kungu grupā par uzvarētāju kļuva Ivo Keišs (7. no 601), pa ceļam pieveikdams valmierieti Juriju Hrabrovu (212.) 2:0 (21:15, 21:8), rīdzinieku Armandu Šteinu (30.) 2:0 (21:15, 21:8) un finālā Valmieras Sporta skolas audzēkni Rolandu Bratčikovu (25.) 2:0 (21:15, 21:10).
Dāmu grupā uzvarētājas: vienspēlēs Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Vineta Kraine, Vizma Sīmane, Elīna Strazdiņa-Stradiņa. Kungiem: Ivo Keišs, Rolands Bratčikovs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Gatis Drunka, Mārcis Kalniņš.
Dubultspēlēs dāmu grupā Linda Romanovska/Vizma Sīmane, Vineta Kraine/Elīna Strazdiņa-Stradiņa. Kungu grupā: Armands Šteins/Rolands Bratčikovs, Mārcis Kalniņš/Uģis Melders, Ivars Petrovskis/Aigars Sīmanis, Gatis Drunka/Mārtiņš Spirks, Jurijs Hrabrovs/Mārcis Šakens. Jaukajtās dubultspēlēs: Armands Šteins/Vizma Sīmane, Ivars Petrovskis/Linda Romanovska, Jurijs Hrabrovs/Vineta Kraine, Mārcis Šakens/ Elīna Strazdiņa – Stradiņa.
