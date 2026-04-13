Otrdiena, 14. aprīlis
Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris
“Latvijas kausa” sezona sākusies

Jānis Gabrāns
20:25, 13. Apr, 2026

Starts. Iedzīšanas distancē S21E grupā sezonas pirmajās Latvijas kausa sacensībās “Dzintaru-O Cup” gatavojas doties “Meridiāns OK/ CPSS” orientieriste Leonarda Baltiņa, kura finišā izcīnīja 5. vietu. FOTO: Elizabete Vimba

Orientēšanās sezonā jau aizvadīti pirmie Latvijas kausa posmi.

Uz diviem pirmajiem orientieristi pulcējās Rojā, kur notika “Dzintaru-O Cup”. Sa­censību pirmā diena aizritēja Pasaules ranga statusā, bet cīņa par uzvaru divu dienu kopvērtējumā SV21E, SV20 un SV18 grupās notika iedzīšanas starta ietvaros. Sacensībās startēja arī “Meridiāns OK/ CPSS” komandas sportisti.

Spēcīgākajā, elites, grupā dāmām pēc 7. vietas pirmajā posmā kopvērtējumā uz piekto vietu spēja pacelties Leonarda Baltiņa.

V12 grupā, ļoti veiksmīgi aizvadot otro dienu, uzvarēja Rei­nis Palsis, kuram pirmajā dienā vien septītais rezultāts. Ceturtajā vietā Jānis Ruža.

V16 grupā trešais Krišjānis Platacis; V18 grupā 6. Jēkabs Graudums, bet V20 grupā uz goda pjedestāla divi mūsējie: otrais Rinalds Ruža, trešais Atis Dub­rovskis. V35 grupā 6. Kaspars Radziņš, bet V60 grupā 2. Juris Lūsītis.

S14 grupā 3. Anabella Luika, 5. Madara Grauduma. S40 grupā 5. Signe Jānelsiņa, bet S55 grupā 6. Sanita Strazdiņa.

Lieldienu laikā orientieristi pulcējās Tukumā, Milzkalnā, kur notika divu dienu sacensības “Kurzemes pavasaris”, kā arī “Lieldienu balva”. Šogad tur pul­cējās necerēti liels dalībnieku skaits – 1012 orientieristi no 20 valstīm. Spēcīgā konkurence elites grupās parādīja, ka latvieši pagaidām nespēj turēt līdzi viesiem. Taču citās grupās cēsnieki gluži tukšā nepalika. V12 grupā 3. vietā Jānis Ruža; trešais arī Teodors Rebinovs V16 grupā, kurš bija labākais no Latvijas sportistiem. Uz pjedestāla trešā pakāpiena V18 grupā kāpa Jēkabs Graudums, bet Miks Graudums šoreiz 6. vietā. Var minēt, ka šajā grupā labāko desmitā vien četri Latvijas sportisti, no tiem divi Cēsu kluba orientieristi.

V35 grupā 4. vietā Kaspars Radziņš; V55 grupā 6. Andris Strazdiņš; V60 grupā 3. Juris Lūsītis, bet V65 grupā abās dienās labāko rezultātu uzrādīja Marts Kūlviks, triumfējot arī kopvērtējumā. V70 grupā 5. Ul­dis Alksnis.

S14 grupā divu dienu kopvērtējumā uzvarēja Madara Grau­duma, bet 4. vietā Katrīna Rož­kalne. S18 grupā 3. vietā Lauma Jānelsiņa; S21A grupā uzvarēja Arta Martinsone; S21B grupā 4. Karlīna Baltiņa, 6. Maija Med­ne.

Izturīgākie trešajā dienā izmēģināja savus spēku sprinta distancē, lai cīnītos par “Lieldienu balvām”. V12 grupā pirmais finišēja Jānis Ruža, V16 grupā trešais Teodors Rebinovs; V21A grupā trešais Uldis Katlaps; V35 grupā 6. Kaspars Radziņš; V45 grupā 2. Sulevs Luiks; V65 grupā pirmais Marts Kūlviks, 3. Aivars Zāģers. S14 grupā 6. Anabella Luika.

Apvienotā S18- SE grupa sacentās pēc izslēgšanas sprinta principa. Individuāli startējošā Sandra Grosberga kvalifikācijā uzrādīja piekto labāko laiku starp 70 sportistēm, kas ļāva iekļūt pusfinālā. Tajā viņa bija otra ātrākā, tikai sekundi zaudējot uzvarētājai, un tas deva vietu finālā. Izšķirošajā skrējienā gan tikai sestā vieta, pirmās četras vietas ieņēma ārvalstu sportistes, bet piektā bija Ilze Jumiķe no kluba “Alnis OK”.

Sandra Deruma

Sallija Benfelde

Agnese Leiburga

Sarmīte Feldmane

Sandra Deruma

