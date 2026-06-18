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“Jukolas” piedzīvojums izbaudīts

Jānis Gabrāns
18:41, 18. Jūn, 2026

Kopā. “Jukola” stafetēs Somijā kopā ar jaunajiem orientieristiem Jēkabu Graudumu, Miku Graudumu, Renāru Ružu, Krišjāni Plataci, Edvardu Rebinovu un Teodoru Rebinovu startēja arī treneris Kaspars Radziņš. FOTO: no albuma

Orientieristiem “Jukola” stafetes, kas notiek Somijā, ir sacensības, ko vēlas izbaudīt ikviens šī sporta veida cienītājs.

Tās ir pasaulē lielākās orientēšanās klubu stafešu sacensības, kas katru gadu notiek citā Somijas vietā.

Taču pirms vīru starta, te gan jāteic, ka “Jukolas” stafetēs var būt arī jauktās komandas, sacensības aizvada sieviešu komandas, skaits startā pārsniedza 1500, finišēja 1399 komandas. Finišu sasniedza arī visas piecas Cēsu orientēšanās kluba “Meridiāns’’ komandas. Dāmu komandas veic četrus etapus. Labākā bija kluba pirmā komanda, kurā startēja Kristīne Kokina, Rūta Dāboliņa, Sabīne Strazdiņa un Lauma Jānelsiņa. Pirmajā simtā gan ielauzties neizdevās, cēsnieces finišēja 110. vietā, no pirmā simta šķīra sešas minūtes.

Uzvarēja Zviedrijas komanda, finišējot pēc trim stundām 32,14 minūtēm, Cēsu komandas laiks 4:27,12. Bet noslēdzošās komandas laiks bija 14:26,38

Latvijas komandu konkurencē vislabāk veicās OK “Kāpa”, kas finišēja 88.vietā (4:18,35), bet cēsniecēm otrā vieta. Var minēt, ka 2024.gadā labākās no Latvijas bija “Meridiāns” orientieristes, kas finišēja 76.vietā. Toreiz komandā startēja R. Dāboliņa, S. Strazdiņa, L. Jānelsiņa, Leonarda Baltiņa.

Galvenajā startā “Jukola”, kur komandai jāveic septiņi etapi, distancē devās vairāk nekā 1800 komandu, šis vīriešu komandu starts sākas pēc saulrieta, dalībniekiem ir ieslēgti pieres lukturīši. Tā ir iespaidīga un nebeidzama gaismas upe, kad distancē dodas vairāk nekā 1800 komandu. Finišu sasniedza 1579 komandas. Septīto gadu pēc kārtas uzvarēja Zviedrijas komanda “Stora Tuna”, finišējot pēc septiņām stundām 52, 43 minūtēm.

Distancē devās septiņas “Meridiāns” komandas, no kurām sešas finišēja ar rezultātu. Labākā “OK Meridiāns 1” ierindojās 132. vietā, nonākot finišā pēc desmit stundām 08,12 minūtēm. Komandā startēja Matīss Timermanis, Ainārs Drozds, Mārcis Jansons, Rinalds Ruža, Sandis Burtnieks, Pēteris Lediņš un Kristaps Bruners.

Stundu vēlāk finišēja “OK Meridiāns 2”, ierindojoties 230. vietā. Komandā bija Jēkabs Graudums, Kaspars Radziņš, Miks Graudums, Renārs Ruža, Krišjānis Platacis, Edvards Reb­i­novs un Teodors Rebinovs.

Nevienai no Latvijas komandām šoreiz neizdevās iekļūt labāko simtniekā, labākā no Latv­ijas bija OK “Ogre” – 107.vieta, finišējot minūtes 20 pirms Cēsu komandas, kas bija otri labākie no Latvijas.

Vēl var piebilst, ka komanda, kas ierindojās pēdējā vietā, distancē pavadīja vairāk nekā diennakti, finišējot pēc 28 stundām 45,42 minūtēm.

Nākamais lielais pasākums tepat Latvijā, “Kāpas trīsdienas” jūlija sākumā, bet līdz tam vēl citas sacensības. Jau šajā nedēļā Valmieras pusē jaunie orientieristi sacentīsies Latvijas jaunatnes olimpiādes ietvaros, pēc Jāņiem Slovēnijā notiks Eiropas jaunatnes čempionāts, bet mēneša beigās Zviedrijā- pasaules junioru čempionāts.

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