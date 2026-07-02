Ugunsdzēsēju skrējiens pa Pils parku

Cēsu Pils parka autostāvvietas aizvadītās nedēļas piektdienā bija teju nokrāsotas sarkanas, viena pie otras sastājušās dažādas ugunsdzēsēju mašīnas. Parkā notika glābēju komandu sacensības.
“Druva”, ejot uz norises organizatorisko un vadības centru, parkā redzēja gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbiniekus, kas novērtē trasi , gan tos, kas gatavojās startam vai tikko veikuši uzdevumu.
VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Andris Kellijs pastāstīja, ka dienests regulāri organizē sacensības dažādās disciplīnās, lai izspēlētu tā saukto ceļojošo kausu. Šoreiz organizatori bija Vidzemes reģiona pārvalde, un sarīkoto notikumu paši nodēvējuši par Vidzemes izaicinājumu.
Sacensību disciplīna, kurā jāparāda varējums profesionālajās iemaņās, apvieno smagākus fiziskus pārbaudījumus, kur izmanto ugunsdzēsēju darbā pielietojamo aprīkojumu. “Izaicinājums” tapis kā specifisku uzdevumu kopums – iesākumā glābējiem jānoskrien posms pa parka celiņu, turot rokās saritinātas šļūtenes, tad jāvelk virvē traktora riepa, pēc tam pāri dīķim pie sevis jāpievelk glābšanas dēlis, tālāk jāaizskrien līdz laukumam, kur parasti vieta skatītājiem, un tur jāizvēršas dzēšanai ar diviem ūdens stobriem. Tad visiem trim komandas dalībniekiem ir jāuzvelk uz muguras elpošanas aparāta baloni un ar tādu papildu smagumu jāuzskrien pa lielajām kāpnēm līdz Pils laukumam. Citas sacensību disciplīnas ir klasiskajos sporta veidos.
No Cēsu novada sacensībās piedalījās VUGD Cēsu daļas Jaunpiebalgas posteņa komanda. Pieteikušies arī cēsnieki, taču pēkšņu veselības sarežģījumu dēļ viens dalībnieks nav varējis startēt, tāpēc komanda atsaukta. Jaunpiebaldzēnus “Druva” sastapa pirms starta. Glābēji un vienlaikus arī VUGD autovadītāji Rūdolfs Kalniņš un Alvis Čičkanovs, kā arī vada komandiera vietnieks Jānis Jansons atzina pat nelielu bijību pret uzdevumu, jo jau pats sākums paņemot gana daudz enerģijas.
A. Kellijs vērtēja, ka pēc pirmajiem finišiem dalībnieki izskatās gana noguruši, bet kopumā apmierināti. Esot jūtams arī sacensību gars, bet rezultāti diezgan līdzīgi. VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks arī pastāstīja, ka, izvēloties sacensību vietu un formātu, apsvēruši Cēsu Pils parku ar tā varenajām kāpnēm, jo tur lieliski var izveidot īpašu trasi, apvienojot smagākus fiziskus pārbaudījumus un ugunsdzēsēju darbā pielietojamā aprīkojuma izmantošanu.
Kopumā sacensībās piedalījās 24 komandas, tajā skaitā trīs sieviešu komandas, ar lepnumu pastāstīja A. Kellijs. Rezultāti svarīgāki 14 Vidzemes komandām, no kurām labākās trīs izvirzīs sacensībām valsts līmenī, desmit komandas pārstāvēja citus Latvijas reģionus.
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