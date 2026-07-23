“Skudras” pērkons neaizbaida

Sievietes organizējas, lai stiprinātu gatavību krīzēm
Negaisa ducināšana un lietus nespēja pārtraukt nesen tapušās organizācijas “Sievietes aizsardzībai “Skudras”” rīkoto tikšanos pirmdienas, 13. jūlija, vakarā Cēsu pils dārzā.
Jaunās organizācijas “Sievietes aizsardzībai “Skudras” plāno apmācīt sievietes Latvijā rīcībai krīzes situācijās. Organizācijā par sevi saka: “”Skudras” ir patriotiska un neatkarīga Latvijas sieviešu kopiena, kas stiprina valsts drošību, sabiedrības noturību un gatavību krīzes situācijām, sākot ar sevi. Mēs strādājam, lai praktiski izglītotu un iedrošinātu sievietes būt gatavām aizsargāt sevi, savus tuviniekus un sabiedrību militārā apdraudējuma un citās krīzēs.”
Pirms tikšanās Cēsīs viena no organizācijas dibinātājām, Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere Antoņina Bļodone “Druvai” pastāsta, ka organizācija pašlaik ir pašā izveides sākumposmā. Cēsīs notika pirmā šāda veida tikšanās ar organizācijas dibinātājām ārpus Rīgas. Uz Cēsīm “Skudras” uzaicinājusi muzeja direktore Elīna Kalniņa, bet nākamās tikšanās citviet Latvijā arī jau esot plānā. Pēc A. Bļodones sacītā, “Skudras” labprāt brauks, kur vien viņas aicinās, cenšoties saplānot grafiku tā, lai uz katru sarunu aizdotos vismaz dažas no organizācijas dibinātājām. “Šīs sarunas nav tikai, lai pareklamētu sevi, bet arī uzdotu tādus jautājumus, lai cilvēki vairāk aizdomātos par krīzēm. Svarīgākais, lai cilvēki pēc šādām tikšanās reizēm sāk domāt, lai saprot, ka neviens no malas visu atrisināt neieradīsies, katram pašam ir par to jādomā. Katram ir pa druskai jāgatavojas. Mēs ikviens varam būt daudz zinošāki rīt, nekā esam šodien,” pārliecināta ir pulkvede Antoņina Bļodone.
“Kāpēc tikai sievietes? Aptaujas rāda, ka sievietes par savām zināšanām un gatavību krīzes situācijās jūtas krietni nedrošāk nekā vīrieši. Taču reāla militāra apdraudējuma gadījumā sieviešu loma būs ļoti svarīga — to parāda kara situācija Ukrainā, tāpēc arī sievietēm jābūt gatavām. Un — sievietēs ir spēks,” aicinājumā ierasties tikšanās reizē Cēsīs vēstīja pašas “Skudras”.
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