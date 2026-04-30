Piektdiena, 1. maijs
Vārda dienas: Ziedonis
Publikāciju cikls “Novadi Zaļo”

Druva
20:07, 30. Apr, 2026

“Druva” līdz darbojas SIA “Kurzemes Vārds” vadītājam projektam “Novadi Zaļo” kopā ar reģionālajām izdevniecībām “Saldus Zeme”, “Kurzemnieks”, “Zemgale”, “Auseklis”, “Liesma”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Vietējā Latgales Avīze” un “Stars” un televīziju “TV Kurzeme” visā Latvijā 2026.gadā īsteno projektu “Vides žurnālistikas cikls medijiem visā Latvijā” nr. LVAF/33/2025 kas piedāvās plašai auditorijai uzlabot izpratni par vides jautājumiem un veicināt apziņu par līdzatbildību vides problēmu risināšanā.

Projekts paredz sagatavot un izdot, izplatot nacionālai auditorijai, izmantojot desmit mediju izdevniecību kanālus visos Latvijas reģionos 12 publikāciju ciklu par vides jautājumiem, kā arī sagatavot un pārraidīt nacionālā televīzijas kanālā “ReTV” auditorijai visā Latvijā 6 televīzijas raidījumu ciklu par vides jautājumiem, kā arī papildus publicēt šos žurnālistikas materiālus interneta vietnēs, lai nodrošinātu vides tematikas pārklājumu un veicinātu iedzīvotāju izpratni par vides problēmām.

Projektu ar 75788,31 eiro atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds programmā “Atbildīgs dzīvesveids”, kas paredz arī aktivitātes sabiedrības vides apziņas veicināšanai medijos. Iepriekš jau publikāciju cikls “Novadi Zaļo” ir sasniedzis Latvijas iedzīvotājus dažādos novados, arī šogad līdz oktobrim lasītāji un skatītāji varēs uzzināt aktuālo par virzību uz aprites ekonomiku, vides aizsardzību, ūdens resursu aizsardzību un sabiedrības izpratnes veidošanos par aktuāliem vides politikas jautājumiem. Reģionālās izdevniecības norāda, ka vides jautājumi aizvien biežāk ienāk sabiedrības dienaskārtībā un šādas informatīvās kampaņas palīdz veidot dialogu ar lasītājiem, saprast kuri jautājumi var kļūt par dezinformācijas izraisītājiem un kādus mītus nepieciešams kliedēt.

Lasītākie raksti

Seno automobiļu mājas Blusumuižā

22:09, 28. Apr, 2026

Glabāt un pilnveidot koru dziedāšanas tradīcijas

03:00, 27. Apr, 2026
2

Stipra. No stipras dzimtas

22:35, 28. Apr, 2026

Sabiedrība iesaistās sociālajā atbalstā

03:00, 26. Apr, 2026
1

Palīdzēt izprast un izdzīvot emocijas

09:12, 1. Mai, 2026

Brīvības vērtība nedrīkst zust

03:00, 25. Apr, 2026
1

Sandra Deruma
Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma

14:35, 1. Mai, 2026
Andra Gaņģe

Pretrunas - samudžināt vai atšķetināt?

22:49, 30. Apr, 2026
Līga Salnite

Cilvēka un tehnoloģiju kopdzīves briedums

14:22, 29. Apr, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ķīmija, kuru labprātīgi paši uzņemam

23:31, 28. Apr, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Valsts šūpošana

23:30, 28. Apr, 2026

Tautas balss

Disharmonija

12:45, 1. Mai, 2026
Oļģerts raksta:

Cēsis. Ir kārtējais dienas rīts. Gaidu autobusu, lai dotos uz Rīgu. Atjaunotais Stacijas laukums liecina […]

Izskatās neglīti, jāsakopj

23:32, 28. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis kopumā ir sakoptas, ikdienā nav redzams, ka zemē mētājas atkritumi. Tomēr, ejot pa Akmens […]

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Sludinājumi

Citi

16:21, 14. Apr, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Piedāvā darbu

13:00, 9. Apr, 2026

Papilddarbs uzkopšanā Meklējam atbildīgu cilvēku telpu uzkopšanai. Darbs dienas vidū, apmēram 2–3 stundas, iespējams apvienot […]