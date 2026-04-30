“Druva” līdz darbojas SIA “Kurzemes Vārds” vadītājam projektam “Novadi Zaļo” kopā ar reģionālajām izdevniecībām “Saldus Zeme”, “Kurzemnieks”, “Zemgale”, “Auseklis”, “Liesma”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Vietējā Latgales Avīze” un “Stars” un televīziju “TV Kurzeme” visā Latvijā 2026.gadā īsteno projektu “Vides žurnālistikas cikls medijiem visā Latvijā” nr. LVAF/33/2025 kas piedāvās plašai auditorijai uzlabot izpratni par vides jautājumiem un veicināt apziņu par līdzatbildību vides problēmu risināšanā.
Projekts paredz sagatavot un izdot, izplatot nacionālai auditorijai, izmantojot desmit mediju izdevniecību kanālus visos Latvijas reģionos 12 publikāciju ciklu par vides jautājumiem, kā arī sagatavot un pārraidīt nacionālā televīzijas kanālā “ReTV” auditorijai visā Latvijā 6 televīzijas raidījumu ciklu par vides jautājumiem, kā arī papildus publicēt šos žurnālistikas materiālus interneta vietnēs, lai nodrošinātu vides tematikas pārklājumu un veicinātu iedzīvotāju izpratni par vides problēmām.
Projektu ar 75788,31 eiro atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds programmā “Atbildīgs dzīvesveids”, kas paredz arī aktivitātes sabiedrības vides apziņas veicināšanai medijos. Iepriekš jau publikāciju cikls “Novadi Zaļo” ir sasniedzis Latvijas iedzīvotājus dažādos novados, arī šogad līdz oktobrim lasītāji un skatītāji varēs uzzināt aktuālo par virzību uz aprites ekonomiku, vides aizsardzību, ūdens resursu aizsardzību un sabiedrības izpratnes veidošanos par aktuāliem vides politikas jautājumiem. Reģionālās izdevniecības norāda, ka vides jautājumi aizvien biežāk ienāk sabiedrības dienaskārtībā un šādas informatīvās kampaņas palīdz veidot dialogu ar lasītājiem, saprast kuri jautājumi var kļūt par dezinformācijas izraisītājiem un kādus mītus nepieciešams kliedēt.
