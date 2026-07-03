Personīgās vajadzības gūst virsroku – cilvēki mājās tērē par 26 % vairāk interneta nekā darbā

Mājsaimniecības Latvijā izmanto par 26 % vairāk mobilā interneta nekā uzņēmumi, liecina elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” tīkla dati par pēdējiem trīs gadiem. Laika posmā no 2023. gada līdz 2026. gada maijam mobilā interneta patēriņš privātpersonu vidū pieaudzis divas reizes straujāk nekā uzņēmumos – iedzīvotājiem tas palielinājies vidēji par 87 %, bet juridiskajiem klientiem – par 45 %. Kā stāsta “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs, ja agrāk interneta patēriņu lielā mērā noteica darba vajadzības, tad šobrīd cilvēki to vairāk izmanto savām personīgajām ikdienas nepieciešamībām.
Starptautiskās telekomunikāciju analītikas uzņēmuma “Tefficient” 2026. gada pētījums liecina, ka Latvija ir viena no pasaules līderēm mobilā interneta patēriņā – 2025. gadā viens lietotājs vidēji patērēja 56,5 GB datu mēnesī, kas ir augstākais rādītājs pasaulē. Savukārt, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pērnā gada datiem 93,6 % Latvijas iedzīvotāju regulāri izmanto internetu, taču, ja vēl pirms dažiem gadiem lielāko daļu mobilā interneta patēriņa veidoja datori un mobilie telefoni, šobrīd internets mājsaimniecībās vienlaikus tiek izmantots arī televizoros, planšetdatoros, spēļu konsolēs, videonovērošanas sistēmās, gudrajās sadzīves ierīcēs, piemēram, viedajos putekļusūcējos un robotos-zāles pļāvējos, kā arī citās tehnoloģijās. Rezultātā vienā mājsaimniecībā paralēli darbojas vairākas ierīces, kas būtiski palielina kopējo mobilā interneta patēriņu. Vienlaikus eksperti norāda, ka mājsaimniecībās vienlaikus var darboties pat 10 un vairāk ar internetu savienotas ierīces, kas padara mājsaimniecības par galveno datu patēriņa centru.
Būtiski mainījušies arī interneta lietošanas paradumi – ja iepriekš mobilais internets galvenokārt tika izmantots informācijas meklēšanai, e-pastiem un darba uzdevumu veikšanai, tad šobrīd arvien lielāku datu apjomu veido video straumēšana, televīzijas platformas, sociālo mediju video saturs, tiešsaistes spēles un mākoņpakalpojumi. Pieaug arī augstas izšķirtspējas (HD un 4K) video skatīšanās, kas patērē ievērojami vairāk datu nekā vēl pirms dažiem gadiem. Arī globālie pētījumi rāda, ka šīs izmaiņas nav nejaušas – video un sociālo mediju saturs veido jau vairāk nekā divas trešdaļas no kopējā datu patēriņa, un šī daļa turpina pieaugt, pieaugot augstas izšķirtspējas satura popularitātei.
“Bite Latvija” dati liecina, ka mājas un biroja interneta, ko nodrošina rūteri, datu patēriņš biznesa klientu vidū ik gadu pieaug vidēji par 23 %, savukārt privātpersonu segmentā – par aptuveni 26 %. Tikmēr mobilo datu patēriņš viedierīcēs aug vēl straujāk – biznesa klientu lokā tas ik gadu palielinās par 24 %, turpretim privātpersonu portfelī – par 30 %.
“Pēdējos gados mājsaimniecības ir kļuvušas par interneta patēriņa “epicentru”, kur vienlaikus darbojas vairākas ierīces, cilvēki arvien vairāk izmanto video straumēšanas platformas, mākoņpakalpojumus, mākslīgo intelektu personīgajām vajadzībām un citus datu ietilpīgus risinājumus. Līdz ar to privātpersonu mobilā interneta patēriņš aug būtiski straujāk nekā uzņēmumu segmentā, un šī tendence turpinās arī šogad. Turklāt pieprasījums pēc ātra, stabila un uzticama mobilā tīkla tuvākajos gados tikai pieaugs,” stāsta “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs.
Ņemot vērā strauji augošo pieprasījumu pēc ātra un stabila mobilā interneta, “Bite Latvija” 2026. gadā investē 20 miljonus eiro tīkla modernizācijā un 5G pārklājuma paplašināšanā Uzņēmums plāno izbūvēt 73 jaunas bāzes stacijas visā Latvijā – aptuveni 10 % Rīgā un 90 % reģionos, īpaši Vidzemē un Latgalē, kā arī modernizēt vēl 170 esošās bāzes stacijas, ieviešot 5G tehnoloģiju. Šobrīd pabeigta 29 jaunu bāzes staciju izbūve, savukārt līdz gada izskaņai paredzēts uzcelt vēl 44 jaunas bāzes stacijas, to kopskaitam gada beigās sasniedzot 1240, no kurām aptuveni 1120 būs aprīkotas ar 5G tehnoloģiju.
“Lai nodrošinātu stabilus un kvalitatīvus interneta, sakaru un televīzijas pakalpojumus, nepārtraukti paplašinām 5G pārklājumu, modernizējam bāzes stacijas un palielinām tīkla kapacitāti vietās, kur pieprasījums aug visstraujāk. Tas ir būtiski ne tikai privātpersonām, bet arī uzņēmumiem un valsts sektoram, kuri savu darbību balsta tiešsaistes norēķinos, videokonferencēs, mākoņdatošanā un citos digitālajos pakalpojumos. Tajā pašā laikā 5G evolūcija kļūst par nozīmīgu priekšnosacījumu ne tikai arvien lielāka datu apjoma apstrādei, bet arī digitālās ekonomikas izaugsmei, viedo pilsētu attīstībai un darba procesu automatizācijai. Tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai klienti nākotnē varētu izmantot arvien vairāk datu ietilpīgu pakalpojumu, neizjūtot interneta ātruma vai kvalitātes samazināšanos,” skaidro A. Beļajevs.
“Bite Latvija” tīkla attīstības tempu nākotnē stiprinās arī “Bite grupas” un infrastruktūras investīciju uzņēmuma “Stonepeak” stratēģiskā partnerība. Tās ietvaros Baltijā plānots attīstīt vairāk nekā 1200 papildu bāzes stacijas, kas ļaus palielināt tīkla blīvumu, uzlabot 5G pārklājumu un stiprināt tīkla kapacitāti gan pilsētās, gan reģionos.
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