Līgatnieši kopā audzē arbūzus

“Ja paši darbojas, nevienam nav garlaicīgi,” saka Līgatnes pagasta senioru kluba “Možums” priekšsēdētāja vietniece Aija Andersone un atgādina, ka kluba devīze ir “Gūt prieku”.
Gan Aija, gan biedrības vadītājs Andris Viļums uzsver, ka līgatnieši labprāt nāk kopā un vēlas kopā darīt. “Prieks, ka mūsu pulciņš kļūst kuplāks, iesaistās jauni biedri. “Možuma” pamats ir cienījamā vecumā, arī viņiem prieks būt starp jaunākiem. Senioriem ir laiks un viņi grib to saturīgi pavadīt kopā ar citiem,” teic Andris.
Kad pavasarī “Možuma” seniori domāja, kas varētu vienot vasarā, Andris tikai ieteicās, ka var piedāvāt zemi un visi kopā varētu kaut ko izaudzēt. Aija uzrakstīja projektu, biedrība saņēma Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta līdzfinansējumu un sākās arbūza stāsts “No sēklas līdz ražas svētkiem”.
“Par projekta finansējumu iegādājāmies sēklas, plēvi un citas nepieciešamās lietas. Tad nācām kopā un sējām podiņos, pēc tam sagatavojām lauku, stādījām. Andris tikai deva ziņu, kad jāiet paravēt,” pastāsta Aija un piebilst, ka arbūzu stādīšana bija paaudžu kopīgs darbs. Cienījamākajai un dārza darbos pieredzējušākajai Ainai Osei jau 93. vasara, jaunākajai Keitai bija vien divi gadiņi. “Mūsu bērni, mazbērni ar interesi iesaistījās,” bilst Aija.
Kārtējā tikšanās reizē klubiņa biedri sanāca “Viļumos” pie Andra. Protams, lai pabūtu kopā un arī raudzītu, kā viņu stādītie 110 arbūzi aug.
Prieks bija neviltots par katru ieraudzīto lielo ogu. Sākumā Andris no rītiem skaitīja, zvanīja Aijai, stāstīja, bet nu vairs ne, jo dažs lielais paslēpies, kāds jaunais jau kārtīgi aizmeties. Tas, kurš vēl nesen svēra kilogramu, nu jau būs kilogramus četrus smags. Staigājot pa arbūzu lauku, Andris padalās pieredzē. Viņš šopavasar iestādījis vairāk nekā 200 dēstu. “Trešo vasaru audzēju. Pagājušogad visi noslīka. Šoruden būs,” teic līgatnietis un atklāj, ka arbūziem svarīgākais ir pirmais mēnesis siltumnīcā, kad noteikti vajag piesegt. Jāizvēlas šķirnes, kuru veģetācija ir 60 līdz 70 dienas. Jāsēj maijā, bet uz lauka jāstāda pēc Jāņiem, kad salnas maz iespējamas.
“Kad kātiņš būs sacietējis, būs gatavi. Vēsās naktis arbūziem iedod saldumiņu,” atgādina Andris.
Viena lieta ir arbūzus izaudzēt, bet tos ir jāspēj arī nosargāt. Staltbriežiem vajag tikai atklāt gardo ogu lauku, atnāks, ar kāju uzsitīs un sašķaidīs, izēdīs mīkstumu. “Staltbriežu te daudz. Vēl arī kāds grauzējs pamaitā mizu,” pastāsta līgatnietis, bet Aija uzsver, ka septembra beigās būs ražas novākšana. Izaudzētie gardumi būs kā pateicība tiem, kuri atbalsta biedrību, draugiem, Senioru mājas iemītniekiem.
Apskatījuši gaidāmo ražu, seniori baudīja veldzējošas stundas ozola paēnā. Katrs bija atnesis kādu paša mājās iecienītu vasaras kārumu, un ne vienam vien bija jāatklāj sava īpašā recepte. Pēc degustācijas vērtēja, kurš trauks tukšs, un saimnieces visbiežāk bilda, ka salāti vai uzkodas ir ļoti vienkāršas un tādas katrs var pagatavot.
“Mēs izgatavojām arbūzu sargus,” lepni pastāstīja Valija Viļuma un piebilda, ka citi tos sauc par putnubiedēkļiem, pagasta seniori par sargiem. “Katrreiz, kad sanākam kuplākā pulkā radoši padarbojamies. Esam gan apgleznojuši akmeņus, veidojuši dekorus. Bet neviena satikšanās nav bez dziedāšanas, par ko gādā Dace Bicāne, un kārtīgas izkustēšanās Irēnas Rešetņikas vadībā,” stāsta Aija un piebilst, ka par projekta finansējumu iegādāta arī mūzikas atskaņošanas aparatūra un tā ne reizi, kad sanāk seniori, nestāv klusa.
“Pašiem jākustas,” uzsver Aija un atgādina, ka biedrības kodols ir aktīvs. Katram ir savi pienākumi. Bez Aijas un Andra valdē darbojas Anita Palkavniece, Valija Viļuma un Vija Menģele. Atbalsts gūts vēl vienā projektā, par to biedrība iegādāsies nojumi, kas ļoti nepieciešama tikšanās reizēm dabā.
“Možuma” pasākumos labprāt iesaistās pilsētas senioru kluba “Spēkavots” dalībnieki. Lai viņi turp nokļūtu, pašvaldība nodrošina transportu. Parasti kopā sanāk ap pussimts līgatniešu.
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