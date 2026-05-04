Lai sakopta apkārtējā vide

Latvijā 19. reizi notika Lielā talka. Talcinieki – uzņēmumu, iestāžu un organizāciju kolektīvi, domubiedru grupas un individuāli entuziasti – strādāja vairāk nekā 1150 vietās. Cēsu novadā talkas notika vairāk nekā 30 vietās Cēsīs un Līgatnē, pagastos.
“Talka notika, kas bija paredzēts, tas izdarīts,” lietišķi saka Māris Krišjānis no Vecpiebalgas pagasta. Netālu no viņa mājas gadiem stāvēja divas citu savestas atkritumu kaudzes. Viena jau no kolhoza laika, otra mežā pie ceļa – jaunāku laiku.
Talcinieks pastāsta, ka kaudzēs lielākoties bija alkohola pudeles.
“Vecā kaudze bija tālāk no ceļa, 26 maisus pilnus ar ķerru izvedu līdz ceļam. Pavisam savācu 30 maisus atkritumu,” stāsta vecpiebaldzēns. Viņš talkoja viens. “Ik pa brīdim paskatījos uz ceļu, vai kāds nenāk, neviens neatnāca,” bilst vecpiebaldzēns un uzsver: “Kamēr vēl spēks, vide jāsatīra, lai nākamajām paaudzēm tas nav jādara. Mans īpašums atrodas pie Gailīša ezera. Caur mežu ved ceļš, ceru, ka vairs neviens tur neierīkos izgāztuvi un talka nebūs jārīko. Cilvēku skaits samazinās un depozīta sistēma strādā, tā kā nevajadzētu tādām kaudzēm rasties.
M. Krišjānis reģistrējies talkai, lai saņemtu maisus atkritumiem. Ja citu sagādāto savāktu un nodotu atkritumu apsaimniekotājam parastajā kārtībā, talkā tos var nodot bez maksas. “Maisi ar atkritumiem ir nolikti ceļa malā, ziņošu koordinatoram, ka var braukt pakaļ,” teic vecpiebaldzēns.
Pie Skujenes baznīcas cītīgi strādāja pieci talcinieki, viens no viņiem septiņgadnieks. “Reģistrējāmies talkai, par to izziņojām gan draudzes, gan kopienas čatā, bija informācija pie veikala. Skujenes centrs sestdien bija kluss. Pavasaris nāk lēnām, un sakopšanas darbus var paveikt pamazām, daudzi jau iecerēto pie savām mājām bija izdarījuši un viņiem bija citi plāni,” stāsta draudzes priekšniece Valda Miķelsone. Trijās stundās tika sagrābtas pērnās lapas, sadedzināti vēja nolauztie bērzu zari, kas jau bija savākti kaudzēs.
“Ko varējām, izdarījām,” uzsver draudzes priekšniece un piebilst, ka jau rudenī talkā apkārtne sakopta, tāpēc pavasarī darāmā mazāk. “Diemžēl teritorija aiz baznīcas aizaug. Pērn pļāvām atvases, bet tās ātri ataug,” atzīst V. Miķelsone un atgādina, ka bieži vien, labiekārtojot teritoriju, tiek aizmirsts padomāt, kā to uzturēs.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Priekuļi 9” apvieno 30 dzīvokļu mājas kaimiņus. Biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Dzelme pastāsta, ka talcinieki sakopuši koplietošanas telpas pagrabā, mājas kāpņu telpas. “Iedzīvotāju atsaucība bija kā parasti, ir kaimiņi, kuri piedalās vienmēr, un ir tādi, kuri nepiedalās,” vērtē biedrības valdes priekšsēdētājs un piebilst, ka kaimiņu māju iedzīvotāji talkas rīko biežāk nekā viņi.
Komentāri