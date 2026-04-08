PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 9. aprīlis
Vārda dienas: Valērija, Žubīte, Alla
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Gatavojam tradicionālo rotājumu Cēsu jubilejai

Līga Salnite
03:00, 9. Apr, 2026

Cēsnieki līdzdarbojas. Iedzīvotāju darinātu karodziņu virtenes Cēsis svētku dienās rotā jau desmit gadus. FOTO: no albuma

Cēsu Kultūras centrs atkal vēršas pie cēsniekiem ar aicinājumu iesaistīties Cēsu ielu rotāšanā ikgadējiem pilsētas svētkiem. Šoreiz tie būs īpaši, jo Cēsis svin 820. gadskārtu.   

Pirmais aicinājums iesaistīties svētku dekora radīšanā bijis, visticamāk, gatavojoties Cēsu 810. jubilejai, taču koprades brīnums izdevies tik veiksmīgs, ka nu jau karodziņu šūdināšana kļuvusi par sava veida pirmssvētku tradīciju, “Druvai” apstiprināja Cēsu novada paš­valdības iestādes “Kultūras pārvalde” lietvede un biroja administratore Lelde Annija Grīn­berga. Tiesa, ne katru gadu vietējie aicināti nodot pašu šūdinātos trijstūrveidīgos karodziņus, taču ik pa diviem gadiem gan. Šogad Kultūras centrs cer iegūt vēl lielāku krājumu, lai kopā ar iepriekšējo gadu laika apstākļu nesabojātajiem un vēl glītajiem karodziņiem varētu svētkos izrotāt jau lielāku platību, ne tikai centrālo Rīgas ielas daļu. L. A. Grīnberga atgādina, ka karodziņi gan izbalojot saulē, gan dažam audums sairst vē- jos, tad vismaz atsevišķus posmus nākas izņemt no virtenes. Tomēr lielākoties vietvaras pārstāvji nedaudz šuvuma vietās izjukušos trīsstūrīšus cenšoties salabot, lai pēc iespējas sagla-bātu tos kā cēsnieku svētku vēstījumu.

Atsaucoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, L. A. Grīnberga atzīst – jau karodziņu pieņemšana izvēršoties ļoti sirsnīga. Ļoti aktīvi iesaistoties bērnudārzi, un pēdējo reizi jau bijuši ne tikai Cēsu pilsētas, bet arī tuvāko pagastu bērnudārzi no Līviem un Priekuļiem. Tāpat karodziņi gatavoti atbalsta centrā “Pērle” un Vaives Amatu mājā, kā arī ik gadu ar skaistiem novēlējumiem un pierakstiem karodziņus iesniedzot arī gados vecāki cēsnieki.

Attiecībā uz centieniem karodziņos ielikt savu uzņēmumu simbolus L. A. Grīnberga atzīst, ka tādi bijuši pirmajos gados, bet nu gan vairs ne, lai gan drošībai    aicinājumā iedzīvotājiem vēlreiz atgādināts par liegumu izvietot uz šīs dekorācijas jelkādu reklāmu.

Arī šogad iedzīvotāji tiek aicināti izvēlēties audumu atgriezumus un pārpalikumus, bet vēlams tādus, kuri būtu izturīgi pret dažādiem laikapstākļiem. Cēsis joprojām sevi definē kā pašvaldība, kas apņēmusies arvien plašāk ieviest bezatkritumu principus, un tieši tāpēc iedzīvotāji tiek mudināti karodziņu materiālu meklēt mājās pieejamajos audumu atgriezumos, kā arī apģērbos, kas vairs netiek lietoti.

Lai karodziņu būtu viegli pievienot kopējai virtenei, Kultūras centrs aicina ievērot izmērus: augšējā mala 20 centimetri. garums 28 centimetri. Taču pilnīgākai pārliecībai par atbilstību var uzmeklēt arī piegrieztni pašvaldības mājaslapā. Ikviens karodziņš drīkstot būt īpašs – rotāts ar mežģīnēm, izšuvumiem, apdrukām, gleznojumiem vai citiem radošiem akcentiem. Tomēr šūdinātāji tiek aicināti ņemt vērā, ka karodziņi āra vidē atradīsies gana ilgstoši, tādēļ ieteicams izvēlēties izturīgus materiālus.

Karodziņu šūšanas akcija paredzēta līdz pat 12. jūnijam, un jau gatavos karodziņus varēs nogādāt Kultūras centra birojā Cēsīs, Raunas ielā 12, vai paš­valdības klientu apkalpošanas centrā. Nododot karodziņus, lūgts norādīt, kas tos da­ri­nājis.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Tautas balss

Patīk pilsētas noformējums

15:59, 8. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis šopavasar noformētas ļoti interesanti. Prieks, ka tiek meklēti jauni veidi, kā iepriecināt pilsētniekus. Iepriekšējo […]

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

