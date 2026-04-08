Gatavojam tradicionālo rotājumu Cēsu jubilejai

Cēsu Kultūras centrs atkal vēršas pie cēsniekiem ar aicinājumu iesaistīties Cēsu ielu rotāšanā ikgadējiem pilsētas svētkiem. Šoreiz tie būs īpaši, jo Cēsis svin 820. gadskārtu.
Pirmais aicinājums iesaistīties svētku dekora radīšanā bijis, visticamāk, gatavojoties Cēsu 810. jubilejai, taču koprades brīnums izdevies tik veiksmīgs, ka nu jau karodziņu šūdināšana kļuvusi par sava veida pirmssvētku tradīciju, “Druvai” apstiprināja Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” lietvede un biroja administratore Lelde Annija Grīnberga. Tiesa, ne katru gadu vietējie aicināti nodot pašu šūdinātos trijstūrveidīgos karodziņus, taču ik pa diviem gadiem gan. Šogad Kultūras centrs cer iegūt vēl lielāku krājumu, lai kopā ar iepriekšējo gadu laika apstākļu nesabojātajiem un vēl glītajiem karodziņiem varētu svētkos izrotāt jau lielāku platību, ne tikai centrālo Rīgas ielas daļu. L. A. Grīnberga atgādina, ka karodziņi gan izbalojot saulē, gan dažam audums sairst vē- jos, tad vismaz atsevišķus posmus nākas izņemt no virtenes. Tomēr lielākoties vietvaras pārstāvji nedaudz šuvuma vietās izjukušos trīsstūrīšus cenšoties salabot, lai pēc iespējas sagla-bātu tos kā cēsnieku svētku vēstījumu.
Atsaucoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, L. A. Grīnberga atzīst – jau karodziņu pieņemšana izvēršoties ļoti sirsnīga. Ļoti aktīvi iesaistoties bērnudārzi, un pēdējo reizi jau bijuši ne tikai Cēsu pilsētas, bet arī tuvāko pagastu bērnudārzi no Līviem un Priekuļiem. Tāpat karodziņi gatavoti atbalsta centrā “Pērle” un Vaives Amatu mājā, kā arī ik gadu ar skaistiem novēlējumiem un pierakstiem karodziņus iesniedzot arī gados vecāki cēsnieki.
Attiecībā uz centieniem karodziņos ielikt savu uzņēmumu simbolus L. A. Grīnberga atzīst, ka tādi bijuši pirmajos gados, bet nu gan vairs ne, lai gan drošībai aicinājumā iedzīvotājiem vēlreiz atgādināts par liegumu izvietot uz šīs dekorācijas jelkādu reklāmu.
Arī šogad iedzīvotāji tiek aicināti izvēlēties audumu atgriezumus un pārpalikumus, bet vēlams tādus, kuri būtu izturīgi pret dažādiem laikapstākļiem. Cēsis joprojām sevi definē kā pašvaldība, kas apņēmusies arvien plašāk ieviest bezatkritumu principus, un tieši tāpēc iedzīvotāji tiek mudināti karodziņu materiālu meklēt mājās pieejamajos audumu atgriezumos, kā arī apģērbos, kas vairs netiek lietoti.
Lai karodziņu būtu viegli pievienot kopējai virtenei, Kultūras centrs aicina ievērot izmērus: augšējā mala 20 centimetri. garums 28 centimetri. Taču pilnīgākai pārliecībai par atbilstību var uzmeklēt arī piegrieztni pašvaldības mājaslapā. Ikviens karodziņš drīkstot būt īpašs – rotāts ar mežģīnēm, izšuvumiem, apdrukām, gleznojumiem vai citiem radošiem akcentiem. Tomēr šūdinātāji tiek aicināti ņemt vērā, ka karodziņi āra vidē atradīsies gana ilgstoši, tādēļ ieteicams izvēlēties izturīgus materiālus.
Karodziņu šūšanas akcija paredzēta līdz pat 12. jūnijam, un jau gatavos karodziņus varēs nogādāt Kultūras centra birojā Cēsīs, Raunas ielā 12, vai pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. Nododot karodziņus, lūgts norādīt, kas tos darinājis.
