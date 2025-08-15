PIESLĒGTIES
Sestdiena, 16. augusts
Vārda dienas: Zenta, Dzelde, Zelda
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cēsu Pils parku pārņems “Māls”

Agnese Leiburga
00:00
16.08.2025
5
Mmals

Top uzvedums. Kas tajā notiks, redzēsim rīt un parīt. Foto: No Toma Veisa albuma

“Ar patīkamu satraukumu gaidu brīvdenas, lai redzētu, kā mums visiem izdosies,” sazvanīta trešdienas vakarā īsā brīvā mirklī starp darbiem, teic koncertuzveduma “Māls” režisore Inga Cipe.

Sestdienas un svētdienas vakaros Cēsu Pils parkā norisināsies multimediāls koncertuzvedums “Māls”. Tajā apvienosies dziesma, deja, amatniecība un rūpniecība, veidojot vienotu stāstu par māla ceļu no zemes dzīlēm līdz zvaigznēm. Tā būs laikmetīga interpretācija par māla nozīmi un klātbūtni cilvēka dzīvē – no praktiska pielietojuma ikdienā līdz simboliskiem un filozofiskiem aspektiem. Uzvedumā piedalīsies vairāk nekā 2000 dalībnieku, tostarp mūzikas grupas “Auļi” un “Latvian Voices”, kā arī kori, deju kolektīvi un dažādu žanru mākslinieki.

Par dalībnieku pulku režisore saka: “Amatiermākslas saime mums ir kupla un ļoti varoša!” Viņa ir gandarīta par ikvienu, kurš iesaistījies ar pilnu atdevi. “Nevar noliegt, ka koncepts, kur apvienojas vairāki žanri, vienmēr ir grūtāks, sarežģītāks,” piebilst režisore, atzīstot, ka tādēļ vēl jo vairāk ir interesanti, kā viss izdosies. Viņa īpaši izceļ vēl kādu koncertuzveduma niansi – ar saviem darbiem – māla skulptūrām- klātesoša Cēsu Pils parkā būs keramiķe Elīna Titāne.

Savukārt “Māla” producents Toms Veiss “Druvai” pastāsta, ka, lai radītu vietu grandiozā koncertuzveduma īstenošanai Cēsu Pils parkā, darbi notiek visu nedēļu. Lai visu īstenotu, iesaistīta aptuveni 100 cilvēku liela komanda. Viņš uzsver arī kolēģa – tehniskā producenta Toma Rodina- būtisko veikumu visu izbūves darbu īstenošanā.

Koncertuzvedums “Māls” ir daļa no plašā kultūras notikumu cikla, ko Cēsu novads īsteno, pildot publiski pausto solījumu realizēt programmu, kas tika izstrādāta Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gada pieteikumam. 2025. gadu pašvaldība pasludināja par Latvijas kultūras galvaspilsētu. Kultūras gada devīze: “Kultūras galvās, pilīs, sētās”.

Uzvedumā mālam balsi dos aktieris Vilis Daudziņš, savukārt dejā to atveidos dejotājs Artūrs Nīgalis. Mūzikas partitūrā savīsies māla instrumentu skaņas – marimba, vēja stabules un svilpavnieki –, urbānās rūpniecības trokšņi, kora dziedājumi un ķieģeļu kraušanas ritmi. Deju kompozīcijās iezīmēsies māla molekulas forma, bet vizuālās projekcijas atklās gan vēsturiskas liecības, gan mūsdienu skatījumu uz māla dabu un nozīmi.

Koncertuzveduma idejas autore un režisore ir Inga Cipe, scenogrāfs – Didzis Jaunzems, mūzikas autori – Haralds Sīmanis, Mārtiņš Miļevskis, Laura Jēkab­sone, Kaspars Bārbals, mākslinieciskais vadītājs – Reinis Rešetins.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Cauri gadsimtiem skan Dieva vārds

00:00
15.08.2025
53

Baltā Āraišu baznīca, rotāta baltiem ziediem, savā 800. gadadienā ikvienu sagaidīja cēla, dāvājot mājīguma un miera sajūtu. Draudzei piederīgie tepat no kaimiņmājām, tuvākām un tālākām vietām pulcējās īpašajā svētdienas dievkalpojumā, lai godinātu Dievu, pateiktos, ka paaudžu paaudzēs āraišniekiem ir savs dievnams. Sveicinot draudzi un viesus baznīcas gadadienā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags atgādināja, ka […]

Araisu Jub

Rakstivāls - rakstīšanas svētki ikvienam

09:38
14.08.2025
28

Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit”, aizvadīts otrais “Rakstivāls”, aicinot rakstīt ikvienu – sākot no maza bērna līdz pieaugušajam, lai rakstītu sev, pilnveidojot rakstīšanas prasmes interneta vidē, biznesā, valsts pārvaldē un, protams, rakstniecībā. Viena no festivāla organizatorēm Laura Lapiņa atzīst, ka arvien saņem jautājumus, vai festivālā var piedalīties arī tie, kas    nav rakstnieki. Viņa uzsver, ka […]

Rakstivals 25 (1)

Asprātīgi un izzinoši atklājumi pirmajā sarunu šovā “Piebaldzēns prātvēders”

00:00
14.08.2025
76

Pirmo reizi plašajā izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” programmā līdz ar andelēšanos, izstādēm, koncertiem, ekskursiju, sportiskām aktivitātēm un spēlēm notika arī īpašs sarunu šovs “Piebal­dzēns prātvēders”. Sarunu šovu “Piebaldzēns prātvēders” trīs ciklos vadīja Aivars Damroze. Pirmajā ciklā viņš aicināja profesoru Jāni Vētru un piebaldzēnu mērīšanas koordinatori, Cēsu novada domes deputāti Ellu Frīvaldi-Andersoni dalīties par pērn […]

Piebalgai 20 (14)

Kaives pagasts nosvin sešas desmitgades

06:29
13.08.2025
33
1

Sirsnīgā gaisotnē, saaicinot ciemos kaimiņus, rīkota Kaives pagasta 60.jubileja. Kaivēnieši viesus uzņēma parka estrādē, kuru bija krāšņi izrotājuši ar ziediem no pašu dārziem un pļavām. Pagasta robežas garums ir 98,2 kilometri, un Kaivei ir astoņi kaimiņi – Tau­renes, Mazozolu, Vecpiebalgas, Inešu pagasts, Zaubes, Skujenes, Jumurdas    un Ērgļu pagasts. Visi tika aicināti uz dzimšanas dienu, […]

Kaives Jub3

Gaujas baseina upēs paaugstināts ūdenslīmenis

00:00
13.08.2025
112

Gaujas baseina upēs un kopumā Latvijas valsts austrumdaļas upēs ūdenslīmenis pēc aizvadītajām lietavām ir paaugstināts. Lietus uzplūdu maksimumi šovasar ir lielāki nekā šī pavasara palos, zina teikt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti. Maija vidējā upju notece Gaujas baseinā bija krietni virs ilg­gadēji vidēji novērotajām vērtībām – 116% no normas, paskaidro LVĢMC. Arī […]

Gauja1

“Raitais solis” aizkustina svētkos Bradfordā

00:00
12.08.2025
129

Deju ansambļa “Raitais solis” 44 jauniešu un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās    3. Eiropas Latviešu kultūras svētkos jeb ELKS Bradfordā Lielbritā­nijā. Cēsnieki bija vienīgais amatiermākslas kolektīvs no Latvijas. “Tas ir notikums, kas paliks atmiņā,” saka ansambļa vadītājs Andis Kozaks. ELKS pulcēja 41 kolektīvu no 13 valstīm. Svētkos piedalījās kori, deju un folkloras kopas, teātri, orķestris, […]

Raitie1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
42
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
27
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
32
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
50
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
47

Tautas balss

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
14
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
12
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
47
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
27
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
22
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Sludinājumi

Citi

22:30
11.08.2025
13

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:08
17.07.2025
26

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054