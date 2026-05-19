Otrdiena, 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika
Cēsu novadā pirmo reizi atskanēja gaisa apdraudējuma brīdinājums

Andra Gaņģe
16:53, 19. Mai, 2026

Šodien, 19. maijā, ap pulksten 13 arī Cēsu novada iedzīvotāji saņēma brīdinājumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Šo brīdinājumu saņēma arī Smiltenes un Valmieras novadā, kā arī Madonas un Gulbenes novadā. Pulksten 13.44 pienāca paziņojums, ka apdraudējums gaisa telpā beidzies.

Taču apdraudējuma dēļ Cēsu novadā pārtraukts centralizētais eksāmens pamatskolas beidzējiem. Edruva/ Druva pēc apdraudējuma izziņošanas sazinājās ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Lindu Markus-Narvilu par situāciju izglītības iestādēs. Izglītības pārvaldes vadītāja informēja, ka atcelts centralizētais eksāmens latviešu valodā, ko kārtoja 9. klašu audzēkņi, izglītības iestāžu audzēkņi uzturējās mācību iestāžu telpās, ievērojot divu sienu principu.

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

