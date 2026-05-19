Cēsu novadā pirmo reizi atskanēja gaisa apdraudējuma brīdinājums

Šodien, 19. maijā, ap pulksten 13 arī Cēsu novada iedzīvotāji saņēma brīdinājumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Šo brīdinājumu saņēma arī Smiltenes un Valmieras novadā, kā arī Madonas un Gulbenes novadā. Pulksten 13.44 pienāca paziņojums, ka apdraudējums gaisa telpā beidzies.
Taču apdraudējuma dēļ Cēsu novadā pārtraukts centralizētais eksāmens pamatskolas beidzējiem. Edruva/ Druva pēc apdraudējuma izziņošanas sazinājās ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Lindu Markus-Narvilu par situāciju izglītības iestādēs. Izglītības pārvaldes vadītāja informēja, ka atcelts centralizētais eksāmens latviešu valodā, ko kārtoja 9. klašu audzēkņi, izglītības iestāžu audzēkņi uzturējās mācību iestāžu telpās, ievērojot divu sienu principu.
