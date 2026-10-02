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Būt kopā visu 2027. gadu!

Andra Gaņģe
12:26, 2. Okt, 2026

Sākusies preses izdevumu abonēšanas kampaņa

Saeimas vēlēšanas aizēnojušas daudz ko citu. Un tā tam jābūt. Izvēlēties, kas turpinās virzīt mūsu valsti tālākā nākotnē, regulēs ikdienu un arī reizē katra pilsoņa vajadzības un pienākumus, ir pats svarīgākais. Jo vairāk šajā reizē, kad draudīgais Austrumu kaimiņš vicina dūres un draud vērtībām, kurās dzīvojam, kuras dod pamatu zem kājām un kuras apņemamies nodot nākamajām paaudzēm.

Vērtības ir arī tradīcijas. Mūsu zemē 1. oktobrī ierasti sāk nākamā gada preses izdevumu abonēšanas kampaņu. Var jau teikt — uz papīra lasīt informāciju ir ļoti senlaicīgi, bet var sacīt — ilggadīgās tradīcijas ir nopietns garants kvalitātei. Turklāt tieši no drukātā vārda izaugusi mūsdienīgā žurnālistika. Avīzes un žurnāli ir pamats tam, ko tagad saņemam visdažādākajās formās.

No vakardienas arī “Druvu” var abonēt visam 2027. gadam. Visu oktobri gada abonementam ir īpašā cena — 96,66 eiro. Aicinām izmantot šo piedāvājumu. Protams, gribas, lai lasītāji vietējos jaunumus saņem iespējami lēti, bet tomēr centi jāpieliek, laikam pat nav jāskaidro, kāpēc, pietiek tikai ieraudzīt cenas degvielas uzpildes stacijās. Tomēr paliekam viens no lētākajiem reģionālajiem izdevumiem ne tikai Vidzemē, bet visā Latvijā.

Daudzās ģimenēs ir tradīcija — izvēlēties izdevumu, kurš vienīgais stāsta tieši par to, kas notiek tuvākajā apkārtnē, kurā lasāms par radiem, draugiem, skolas un darba biedriem, kaimiņiem. Kurā uzzinām plašāk, ko domā vietējās varas deputāti un tie, kas izpilda viņu lemto. Svarīgs ir viss — sākot no lielām pārbūvēm un siltuma cenām līdz bīstamam kokam un nedrošai gājēju pārejai.

Nereti lasītāji atzīst, ka “Druvu” abonē jau gadu desmitiem un avīzi pārlasa visa ģimene. Ir tādi, kas laikraksta numurus krāj un dod lasīt tiem ģimenes locekļiem, kas vairs dzimtajā pusē nedzīvo. Savukārt tie, kas novadā ienākuši nesen, izdevumā gūst sajūtu, kā rit dzīve šajā pusē.

Noturēt interesi mūsdienās, kad informatīvā telpa ir ļoti plaša, pat teiktu, bezgalīga, kad interneta portāli un sociālie tīkli ik mirkļa simtdaļu piegādā jaunas ziņas gan par pasaules notikumiem, gan cilvēku privātās dzīves mirkļiem, ir īsts izaicinājums. Tomēr bezgalīgajā notikumu plūsmā tieši avīzei ir savas priekšrocības. Proti, tā piedāvā izprastu un sakārtotu notikumu gaitu, nošķirot mazāk izteiksmīgos no tiem, kas liecina par laika iezīmēm. Avīze ir pārbaudītu ziņu devēja un viedokļu apkopotāja, tā atšķir brēku no kritikas.

Būsim kopā arī nākamajā, 2027. gadā! Ar jaunām ziņām par jauniem notikumiem un pavērsieniem, par raizēm un sarežģījumiem, izdošanos un prieku!

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