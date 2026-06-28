Atvadas vidusskolai Vecpiebalgā

Ar aizkustinošu izlaiduma ceremoniju no Vecpiebalgas vidusskolas atvadījās pēdējie desmit šīs izglītības iestādes 12.klases beidzēji. Jaunajā mācību gadā Vecpiebalgā būs pamatskola.
Desmit Vecpiebalgas vidusskolas beidzējiem izlaiduma svinīgā daļa bija divu stundu garumā. Kā “Druvai” atzina skolotāji, sirdi sildot, ka tieši šī klase – četras jaunietes un seši jaunieši – ir spējusi uzrādīt krietni labu sniegumu. Teicami un izcili novērtējumi mācībās, sasniegumi sportā un aktīva sabiedriskā dzīve – katra jaunā cilvēka raksturojumā izskanēja vismaz kāds no šiem novērtējumiem.
Izlaidums pulcēja daudz cilvēku. Absolventu ģimenes, radinieki un vienkārši draugi piepildīja visu pagasta kultūras namu un vēl kāda daļa sveicēju gaidīja ārā. Ar aizkustinošām uzrunām uzstājās paši skolas beidzēji, emocionālus vārdus teica skolas direktore Ilona Strelkova, ļoti sirsnīgi par katru savu audzēkni, teju stāstu uzbūra klases audzinātāja Baiba Krūmiņa. Par šo klasi skolas direktore simboliski teica: “Tas punktiņš uz “i” mums sanācis vēl skaistāks!”
I. Strelkova atzina, ka nudien pēdējā Vecpiebalgas vidusskolas izlaiduma klase pārsteigusi ar intelektuālo līmeni un arī bijusi kā lielisks piemērs jaunāko klašu skolasbiedriem: “Lieliska, vienota un radoša klase, kā arī paraugs, kā uzturēt cieņpilnas attiecības ar līdzcilvēkiem.
Skolas vadītāju avīze uzrunāja vēl mirkli pirms pasākuma, taujājot par izjūtām šī pēdējā vidusskolas izlaiduma gatavošanā. “Tās sāpes es esmu nolikusi maliņā,” sacīja I. Strelkova, pastāstot, kā pēdējos divus gadus izmisīgi bija cīnījušies par vidusskolas statusa saglabāšanu, rakstot Valsts prezidentam, Saeimā runājot ar parlamentāriešiem, piedāvājot arī jaunus risinājumus, piemēram, vidusskolas klasēs Vecpiebalgā apgūt pirmā līmeņa specializāciju jeb profesionālo izglītības programmu – kultūras projektu vadītāja asistents. “Bet nevar visu laiku skatīties atpakaļ, tagad ir jādomā par to, kā te būs turpmāk!”
Direktore atzina, ka ir gandarīta par uzlabojumiem skolā, ēka ir pārbūvēta, izremontēta, no jaunā mācību gada bērni to jau varēšot novērtēt. “Tagad mums ir iespēja sākt jaunu stāstu un veidot jaunas tradīcijas,” optimistiski uz nākotni raugās iestādes vadītāja, paskaidrojot, ka līdz ar vidusskolas statusu zudīs vairākas līdzšinējās tradīcijas un pasākumi.
Viena no absolventēm Keita Gabriela Leimane “Druvai” atzina, ka viņai ir žēl, ka Vecpiebalgā vidusskolas vairs nebūšot. “Man ir gods pabeigt šo skolu, un tā vienmēr paliks manā sirdī,” ar pārdzīvojumu teica meitene, piebilstot –skolā ir ļoti jauki un atsaucīgi skolotāji. Keita spēj salīdzināt sajūtas, mācoties galvaspilsētā un Vecpiebalgā, jo šurp pārcēlusies vien 10.klasē. “Te visi – skolotāji un klasesbiedri – ir daudz…cilvēcīgāki, arī atklātāki. Nav pilsētas steigas,” komentē meitene, piemetinot, ka mazākā klasē arī mācīties bijis daudz vieglāk. “Visa klase esam draugi, kā viena liela ģimene.” Kā spilgtākos klases dzīves momentus Keita min ikgadējos laivu braucienus. Tos pasākuma gaitā pieminēja vairākkārt arī citi viņas klases biedri.
Absolvents Renārs Melngailis atzina, ka vidusskolas pēdējais gads licis saņemties un censties “novadīt pasākumu godam”. Renārs – tāpat kā vēl puse no klasesbiedriem – Vecpiebalgas vidusskolā mācījies no 1.klases. Taujāts par tālākajiem plāniem, viņš pastāsta, ka viņi, kopā četri klasesbiedri, esot pieteikušies obligātajam militārajam dienestam, kas sākšoties jūlijā. Pēc tā gan noteikti studēšot. Renāram, visticamāk, izvēle varētu būt komunikāciju zinātņu virzienā.
“Druva” par sajūtām šajā neparastajā izlaidumā jautāja arī absolventu tuviniekiem. Jauniešu omes gandarītas, ka mazbērni paspējuši pabeigt vidusskolu tieši Vecpiebalgā, bet vērtēja, ka kopumā esot slikta sajūta.
Mācību iestādē strādājošie uz pārmaiņām cenšas raudzīties optimistiski. Skolas dežurante Dace Štāle bilda, ka “noteikti būs citādi”, bet piemetināja, ka pamatskolā gan esot lielākas klases nekā bijis vidusskolā un jautrības arī līdz šim skolā bijis gana daudz.
Izlaiduma svinīgās daļas sākums no citiem gadiem atšķīrās arī ar to, ka bija īsa instruktāža, kurp doties, ja ceremonijas laikā tiek izziņots gaisa telpas apdraudējums.
Cēsu novadā drīz vēl vienā skolā būs pēdējais 12. klases izlaidums. Līgatnes Jauno Līderu vidusskolā 4.jūlijā paredzēts teikt ceļa vārdus un pasniegt vidējās izglītības apliecinājumu 14 absolventiem, pastāstīja skolas direktore Saiva Vītola. Jauno mācību gadu skola sāks kā pamatskola.
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