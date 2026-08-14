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Arī Cēsīs vēro iespaidīgo parādību — daļēju Saules aptumsumu saulrieta laikā

Agnese Leiburga
03:00, 15. Aug, 2026
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FOTO: no albuma

Unikāli! Trešdienas, 12. augusta, vakarā arī Cēsīs, Cīrulīšos varēja vērot reto dabas parādību, kurai sekoja interesenti visā Eiropā. Kā zināms, pilns aptumsums, kad Mēness aiziet priekšā Saulei, bija redzams tikai šaurā joslā Islandē un Spānijā, bet Latvijā maksimālajā fāzē aizsegti 84% Saules diametra.


Cīrulīšos uzkalnā, no kura labi redzams horizonts, aptumsumu apbrīnoja Kosmosa izziņas centra darbinieki, tverot unikālās parādības vēsturiskus fotomirkļus. Cīrulīšos pulcējās arī citi interesenti, un noteikti gan Cēsīs, gan novadā skaisto skatu vēroja daudzviet.

Komentāri

Juta
21:40, 15. Aug, 2026
Žagarkalna skatu tornī situācija palika nekontrolējama. Tika ignorēts atļauto cilvēku skaits Redzot, ka nav kur soli spert, turpināja kāpt. Arī ģimenes ar maziem zīdaiņiem. Torņa augšā bija vismaz 60 cilvēki. Noteikumi ir domāti lai tos ievērotu.
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