Unikāli! Trešdienas, 12. augusta, vakarā arī Cēsīs, Cīrulīšos varēja vērot reto dabas parādību, kurai sekoja interesenti visā Eiropā. Kā zināms, pilns aptumsums, kad Mēness aiziet priekšā Saulei, bija redzams tikai šaurā joslā Islandē un Spānijā, bet Latvijā maksimālajā fāzē aizsegti 84% Saules diametra.
Cīrulīšos uzkalnā, no kura labi redzams horizonts, aptumsumu apbrīnoja Kosmosa izziņas centra darbinieki, tverot unikālās parādības vēsturiskus fotomirkļus. Cīrulīšos pulcējās arī citi interesenti, un noteikti gan Cēsīs, gan novadā skaisto skatu vēroja daudzviet.