Laimīgā dzīve bez lielās laimes

Karš Ukrainā turpinās, aizvien vairāk to “uz savas ādas” izjūt arī Krievijas iedzīvotāji. Tomēr, kā jau esmu rakstījusi, jūlija aptaujas liecina, ka vairāk nekā pusei agresorvalsts iedzīvotāju ir mierīgs, līdzsvarots garastāvoklis, bet katrs septītais esot pat brīnišķīgā noskaņojumā. 11. augustā Levadas Centrs publicēja rezultātus aptaujai par to, kāda ir Krievijas iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi, kā izdodas piemēroties esošajai situācijai un kāda ir pārliecība par rītdienu un ģimenes nākotni.
Jūlija aptauja liecina, ka ar dzīvi ir apmierināta puse Krievijas iedzīvotāju, trešdaļa ar dzīvi ir apmierināta tikai daļēji, bet katrs sestais nav apmierināts. Savukārt trīs ceturtdaļas Krievijas iedzīvotāju labāk vai sliktāk, tā vai citādi esošajai situācijai ir pielāgojušies, bet ceturtā daļa iedzīvotāju tā arī to nav spējusi izdarīt. Pārliecība par rītdienu gan esot vairāk nekā pusei iedzīvotāju, bet četriem no desmit tādas neesot. Jāpiebilst, ka kopumā gada laikā šie rādītāji ir pasliktinājušies. Plānojot savu rītdienu, iedzīvotāji pirmām kārtām cer uz algu vai pensiju, bet daudz mazāk uz papildu ienākumiem vai iespēju kaut ko sakrāt. Ar dzīvi visvairāk ir apmierināti gados jauni cilvēki līdz 24 gadu vecumam (64 procenti), iedzīvotāji ar ienākumiem, kas ļauj iegādāties ne tikai pirmās nepieciešamības preces (61 procents), Maskavas iedzīvotāji (54 procenti) un tie, kuri uzskata, ka valsts politika ir pareiza un notiek pareizajā virzienā (61 procents). Par 40 gadiem vecāki iedzīvotāji ar dzīvi nav īpaši apmierināti. Vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem 39 procenti iedzīvotāju saka, ka ar dzīvi daļēji ir apmierināti, daļēji nav, 12 procenti apgalvo, ka lielāko tiesu ir neapmierināti, bet 6 procenti atbild, ka ir ļoti neapmierināti ar savu dzīvi. Līdzīgos uzskatos ir gados vēl vecāki iedzīvotāji, arī starp viņiem 6 procenti ar savu dzīvi ir ļoti neapmierināti.
Aptaujā arī tika piedāvātas dažādas atziņas par savu dzīvi un tika vaicāts, kura no tām visvairāk raksturo pašreizējo attieksmi pret dzīvi. Kopumā astoņi procenti aptaujāto sacīja, ka visprecīzāk viņu attieksmi pret dzīvi raksturo atziņa: “Es nekādi nespēju pielāgoties pašreizējai dzīvei”. 17 procenti iedzīvotāju atbildēja, ka viņi piekrīt atziņai: “Esmu samierinājies ar to, ka ir nācies atteikties no ierastā dzīves veida un nākas sevi ierobežot gan lielākās, gan mazās lietās”. Savukārt 26 procenti Krievijas iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam: “Man nākas visādi izgrozīties, ķerties pie katras, vismazākās iespējas nopelnīt, lai tikai nodrošinātu sev un saviem tuviniekiem ciešamu dzīvi”.
Tikai 13 procentu iedzīvotāju piekrīt teicienam: “Man ir izdevies izmantot iespējas, kuras parādījās, lai sasniegtu dzīvē vairāk”. Bet 34 procenti Krievijas iedzīvotāju piekrīt atziņai: “Es dzīvoju tāpat kā agrāk, manā dzīvē pēdējos gados nekas īpašs nav mainījies”. Ar vārdu sakot dzīve ir līdzsvarota, bet laiku tajā grūti atrast.
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