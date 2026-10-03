Aktīvi nodod balsis glabāšanai

Nu jau četras dienas ikviens Latvijas pilsonis 15. Saeimas vēlēšanām savu balsi var nodot glabāšanā vēlēšanu iecirknī. Pirmajās četrās darba dienās Cēsu novadā izdarījuši teju 2,5 tūkstoši iedzīvotāju, tas ir 7,44 procenti no balsstiesīgajiem 33 tūkstošiem novadā deklarētajiem balsstiesīgajiem, liecina Centrālās Vēlēšanu komisijas mājaslapā publiskotā informācija.
Iepriekšējās balsošanas iespēja bija divus rītus un divus vakarus, pēdējā šādas balsošanas dienā — piektdienā — vēlētāji varēs paust savu politisko viedokli dienas vidū. Vismaz pagaidām Cēsu novads gan nav bijis aktīvākais, lielāks īpatsvars to, kas nodevuši balsojumu glabāšanā, ir Rīgā un arī vairākos citos Vidzemes novados. Taču daudz vājāka vēlētāju agrīnā aktivitāte bijusi Kurzemē, Zemgalē un arī Latgalē, kur atstāto balsojumu ziņā nav sasniegti pat 5,5 procenti balsstiesīgo vēlētāju skaita.
No 29 Cēsu novada vēlēšanu iecirkņiem vislielākā ļaužu plūsma pieredzēta Cēsīs, akciju sabiedrības “CATA” namā izvietotajā iecirknī četrās dienās reģistrēti 503 vēlētāji.
Gana aktīva iepriekšējā balsošana bijusi arī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā (319 nobalsojušie), Cēsu Sporta kompleksā (228), Priekuļu pamatskolā (172), Cēsu 1. pamatskolā (153), Cēsu 2. pamatskolā (138) un Augšlīgatnes kultūras namā (105). Vismierīgākās priekšvēlēšanu dienas bijušas iecirkņos Zosēnu kultūras namā, Zaubes pamatskolā un Mārsnēnu tautas namā, jo tur katru apmeklējuši vien 17 līdz 19 vēlētāji.
“Druva” balsojumu pieņemšanā “CATA” kultūras namā trešdienas vakarā vēroja, ka starp pulksten 17 un 18 lielākā daļa vēlētāju ir pensionāri vai pirmspensijas vecuma ļaudis. Vēl pirms izvēles izdarīšanas cilvēki bija atturīgi un sarunās ar avīzi nevēlējās iesaistīties, taču šī — 363. — iecirkņa vadītāja Vija Žbanova apliecināja, ka rinda izveidojusies vēl pirms iecirkņa atvēršanas. Viņa to sasaistīja gan ar darba dienas beigām, gan arī kultūras nama novietojumu — viegli piebraukt, ieskriet, nobalsot un doties tālāk savās darīšanās. Arī tuvīnais tirdzniecības centrs “Solo” noteikti sniedz pienesumu cilvēku plūsmā, jo īpaši vakaros. Ir ērti pie vienas reizes gan izpildīt pilsoņa pienākumu, gan iegādāties maltītei vajadzīgo.
V. Žbanova vērtēja, ka gana daudzi cilvēki iepriekšējās balsošanas kārtību un nianses līdz galam neizprot. Jāatgādina, ka nododot balsi glabāšanā, vēlētājs saņem divas aploksnes. Vienā ieliek izraudzīto vēlēšanu zīmi, aploksni aizlīmē un ieliek otrā, lielākā, uz kuras uzraksta savu vārdu un uzvārdu. Ja aploksnes tiek sajauktas vai arī izmantota tikai viena, balsojums netiek ņemts vērā. V. Žbanova atzina, ka pirmās dienas noslēgumā pamanījusi vairākas izmestas mazās aploksnes — tad sapratusi, ka, īpaši vecākā gadagājuma ļaudīm, katram vēlreiz ir jāatgādina par procedūru.
“CATA” iecirkņa vadītāja arī pastāstīja, ka pagaidām biežāk manīti cilvēki krietnos gados, kuri atklāti saka — “nākam balsot par latviešu partijām”. “Acīmredzot seko līdzi notikumiem pasaulē un saprot pašreizējo situāciju,” secina V. Žbanova, pieminot arī kādu kundzi ar kustību traucējumiem, kura tomēr uz iecirkni atnākusi pati, teikdama: “Mēs par latviešiem!” Gadoties arī, ka ienāk cilvēks, kurš joprojām nezina, par ko balsot.
Gandarīts par caurmērā mierīgu iepriekšējo balsošanu ir arī Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Normunds Kažoks, apliecinot — nu jau ir pilnīgi droša pārliecība, ka darbojas gan sistēma, kas atbild par vēlētāju tiešsaistes reģistru, gan arī datu nodošanas kārtība — Vēlēšanu informācijas sistēma jeb VELIS.
N. Kažoks atzina, ka skaidrošana par obligāto nosacījumu, nododot balsi glabāšanā — balsojuma likšanu divās aploksnēs — ir liels papildu pienākums un laika patēriņš katrai iecirkņa komisijai. Taču viņš vēlreiz uzsvēra, cik svarīgi ir nodrošināt balsojuma neatpazīstamību jeb caurcaurēm aizklāto vēlēšanu norisi. Nekorekti noformētie balsojumi gan tiks ieskaitīti vēlētāju aktivitātes rādītājos, taču balsošanas zīme tiks atzīta par nederīgu. Arī tad, ja urnā iemet tikai mazo aploksni, kurā ievietots viens saraksts, to atzīs par nederīgu, tā balsot drīkstēs tikai sestdien, 3. oktobrī.
Jau nobalsojušajiem vēlētājiem gan vēl ir iespēja mainīt savu balsojumu vai nobalsot leģitīmi pareizi, ja nu pirmajā reizē misējies izmantot tikai vienu aploksni. Piektdien no pulksten 12 līdz pulksten 15 tādā pašā iepriekšējās balsošanas kārtībā vai sestdien jau ierastajā veidā tikai ar vienu aploksni to būs iespējams izdarīt jebkurā no iecirkņiem. “Kaut nobalsots trīs dažādu apgabalu dažādos iecirkņos — ņemts vērā tiks tikai konkrētās personas pēdējais
balsojums,” paskaidroja N. Kažoks.
Taujāts par balsošanas pieteikumiem dzīvesvietās, komisijas priekšsēdētājs teica, ka iesniegumi ienākot pa dažādiem komunikācijas ceļiem un vēl nav paspējuši tos precīzi apkopot. Pieteikumi tiek iesniegti iecirkņos, zvanot tieši N. Kažokam, un ir arī elektroniski pieprasījumi. Kāda 99 gadus veca kundze pa tālruni pieteikusi pati sevi un sestdien mājās gaidīšot komisijas pārstāvi.
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