Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” iesaistījusies starptautiskā “LEADER” sadarbības projektā “Greenpark”.
Vasaras universitātē Cēsu novadā ciemojās vietējo rīcības grupu pārstāvji no Igaunijas, Horvātijas, Portugāles un Slovēnijas, Kurzemes un Latgales.
“Kopā ar partneriem, četrām rīcības grupām, izvēlējāmies runāt un iepazīstināt viesus ar nacionālajiem parkiem – Gaujas, Rāznas un Ķemeru, un to, kā aizsargājamās teritorijās attīstās uzņēmējdarbība,” pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Kalniņa un atgādināja, ka Cēsu novadā liela uzmanība tiek pievērsta vides un dabas vērtību saglabāšanai, un tiek meklēti dažādi risinājumi, kā šīs teritorijas izmantot uzņēmējdarbībā.
Cēsu rajona lauku partnerības projekta vadītāja Anda Andrušaite uzsvēra, ka novadā uzņēmējdarbība, salīdzinot ar citām teritorijām, ir blīva un ļoti daudzveidīga. “Bija grūti izvēlēties, ko rādīt projekta partneriem. Novada uzņēmēji ir ieinteresēti un atrod risinājumus, lai strādātu aizsargājamās teritorijās, nodarbotos ar tūrismu, ražošanu. Viņi atrod priekšrocības, kur citi saskata ierobežojumus,” stāstīja projekta vadītāja.
Ar interesi un, uzdodot praktiskus jautājumus, vasaras universitātes dalībnieki iztaujāja novada domes priekšsēdētāja vietnieci Inesi Suiju-Markovu. Viņa pastāstīja, ka bioreģiona iniciatīvu veicināja sabiedrība un izveidei ierosmi devusi Austrijas pieredze. “Bioreģiona principi ir iekļauti “Leader” projektu konkursos. Vērtējumā tie ir papildu kritēriji un punkti, ja uzņēmējs iecerējis attīstīt darbību šajā teritorijā un darbības joma saistīta ar bioloģisku produktu ražošanu, videi draudzīgu tūrisma pakalpojumu attīstību,” uzsvēra I. Suija-Markova. Viesiem daudz jautājumu bija par pārtikas iepirkumiem publiskajā sektorā, par pārtikas ķēdēm, bioreģiona virzību.
“Viesus vedām uz Līgatni, Gaujas nacionālo parku. Te vienuviet ir daudz mazo uzņēmēju, kuri darbojas dažādās nozarēs. Velomuzejs, velonoma, Vīna darītava, Pavāru māja, Vienkoču parks veiksmīgi attīstās, piesaista finansējumu,” stāstīja Cēsu rajona lauku partnerības administratīvā vadītāja Daiga Rubene un piebilda, ka ikviens projekts dod labumu ne tikai uzņēmējam tālākai attīstībai, bet pienesumu teritorijai, jo palielinās kopējās iespējas, arī iespējamā sadarbība, īstenot idejas.
Vairāk nekā 60 vasaras universitātes dalībnieki pabija Līgatnē. Viņi viesojās Seno velosipēdu muzejā, apmeklēja Pavāru māju, apskatīja velonomu, kā arī ekskursijā iepazina pilsētu. Arī pašvaldība, sakārtojot infrastruktūru, vairākos projektos piesaistījusi “Leader” programmas finansējumu.
Vecpiebalgas muižā viesiem bija tikšanās ar “Leader” projektu īstenotājiem – Edžu Ķaukuli, Jāni Roni, Madaru Feldmanu un Ievu Boginsku un tika pārrunātas mazo uzņēmēju problēmas laukos. Viesi apmeklēja arī Sveču māju. Vecpiebaldzēni atzina, ka lai kļūtu par uzņēmēju, būtiskākais ir uzdrošināšanās un prasme atrast savu nišu.
“Arī uzņēmēji, kuri strādā Rāznas un Ķemeru nacionālo parku teritorijās, uzsvēra, ka dabas aizsargājamās teritorijās nav iespējama liela ražošana, bet te ir vieta nelieliem uzņēmējiem. Katram jāatrod savs piedāvājums un arī jāmāk paņemt naudu par sakoptu vietu, ainavu. Svarīga arī sadarbība un izpratne, ka dabas un kultūrvēsturiskais mantojums var kļūt par pamatu ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai un reģiona attīstībai, veicināt konkurenci un ilgtspēju tūrisma attīstībā,” vērtēja D. Rubene un atzina, ka viesi guva plašu ieskatu, kā Latvijā attīstās uzņēmējdarbība nacionālo parku teritorijā, jo iespēju ir ļoti daudz.