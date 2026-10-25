PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 26. oktobris
Vārda dienas: Amanda, Kaiva, Amanta
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Aizsargājamās teritorijās attīstās uzņēmējdarbība

Sarmīte Feldmane
02:00, 26. Okt, 2026

Interesanti. Viesi no četrām valstīm iepazina Seno velosipēdu muzeju. FOTO: no albuma

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” iesaistījusies starptautiskā “LEADER” sadarbības projektā “Greenpark”.
Vasaras universitātē Cēsu novadā ciemojās vietējo rīcības grupu pārstāvji no Igaunijas, Hor­­vātijas, Portugāles un Slovē­nijas, Kurzemes un Latgales.

“Kopā ar partneriem, četrām rīcības grupām, izvēlējāmies runāt un iepazīstināt viesus ar nacionālajiem parkiem – Gaujas, Rāznas un Ķemeru, un to, kā aizsargājamās teritorijās attīstās uzņēmējdarbība,” pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Kalniņa un atgādināja, ka Cēsu novadā liela uzmanība tiek pievērsta vides un dabas vērtību saglabāšanai, un tiek meklēti dažādi risinājumi, kā šīs teritorijas izmantot uzņēmējdarbībā.

Cēsu rajona lauku partnerības projekta vadītāja Anda Andrušaite uzsvēra, ka novadā uzņēmējdarbība, salīdzinot ar citām teritorijām, ir blīva un ļoti daudzveidīga. “Bija grūti izvēlēties, ko rādīt projekta partneriem. Novada uzņēmēji ir ieinteresēti un atrod risinājumus, lai strādātu aizsargājamās teritorijās, nodarbotos ar tūrismu, ražošanu. Viņi atrod priekšrocības, kur citi saskata ierobežojumus,” stāstīja projekta vadītāja.

Ar interesi un, uzdodot praktiskus jautājumus, vasaras universitātes dalībnieki iztaujāja novada domes priekšsēdētāja vietnieci Inesi Suiju-Markovu. Viņa pastāstīja, ka bioreģiona iniciatīvu veicināja sabiedrība un izveidei ierosmi devusi Austrijas pieredze. “Bioreģiona principi ir iekļauti “Leader” projektu konkursos. Vērtējumā tie ir papildu kritēriji un punkti, ja uzņēmējs iecerējis attīstīt darbību šajā teritorijā un darbības joma saistīta ar bioloģisku produktu ražošanu, videi draudzīgu tūrisma pakalpojumu attīstību,” uzsvēra I. Suija-Markova. Viesiem daudz jautājumu bija par pārtikas iepirkumiem publiskajā sektorā, par pārtikas ķēdēm, bioreģiona virzību.

“Viesus vedām uz Līgatni, Gaujas nacionālo parku. Te vienuviet ir daudz mazo uzņēmēju, kuri darbojas dažādās nozarēs. Velomuzejs, velonoma, Vīna darītava, Pavāru māja, Vienkoču parks veiksmīgi attīstās, piesaista finansējumu,” stāstīja Cēsu rajona lauku partnerības administratīvā vadītāja Daiga Rube­ne un piebilda, ka ikviens projekts dod labumu ne tikai uzņēmējam tālākai attīstībai, bet pienesumu teritorijai, jo palielinās kopējās iespējas, arī iespējamā sadarbība, īstenot idejas.

Vairāk nekā 60 vasaras universitātes dalībnieki pabija Līgatnē. Viņi viesojās Seno velosipēdu muzejā, apmeklēja Pavāru māju, apskatīja velonomu, kā arī ekskursijā iepazina pilsētu. Arī pašvaldība, sakārtojot infrastruktūru, vairākos projektos piesaistījusi “Leader” programmas finansējumu.

Vecpiebalgas muižā viesiem bija tikšanās ar “Leader” projektu īstenotājiem – Edžu Ķaukuli, Jāni Roni, Madaru Feldmanu un Ievu Boginsku un tika pārrunātas mazo uzņēmēju problēmas laukos. Viesi apmeklēja arī Sveču māju. Vecpiebal­dzēni atzina, ka lai kļūtu par uzņēmēju, būtiskākais ir uzdrošināšanās un prasme atrast savu nišu.

“Arī uzņēmēji, kuri strādā Rāznas un Ķemeru nacionālo parku teritorijās, uzsvēra, ka dabas aizsargājamās teritorijās nav iespējama liela ražošana, bet te ir vieta nelieliem uzņēmējiem. Katram jāatrod savs piedāvājums un arī jāmāk paņemt naudu par sakoptu vietu, ainavu. Svarīga arī sadarbība un izpratne, ka dabas un kultūrvēsturiskais mantojums var kļūt par pamatu ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai un reģiona attīstībai, veicināt konkurenci un ilgtspēju tūrisma attīstībā,” vērtēja D. Ru­be­­­ne un atzina, ka viesi guva plašu ieskatu, kā Latvijā attīstās uzņēmējdarbība nacionālo parku teritorijā, jo iespēju ir ļoti daudz.

Komentāri

Komentāru vēl nav

Pastāstiet, ko jūs par to domājat. Jūsu komentārs var būt pirmais.

Komentēšanas noteikumi

eDruva.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu un neievietot saites uz citām vietnēm. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta. Lietošanas noteikumi

Lasītākie raksti

Remontē laikapstākļu radītos bojājumus

03:00, 20. Okt, 2026

Sabiedrības atbalsts tiek Konrāda kvartālam

03:00, 23. Okt, 2026

Āraišu ezerpils veselība ir kritiska

03:00, 21. Okt, 2026
2

Arī skolēni iesaistās remontdarbos

08:43, 22. Okt, 2026

Mācīt iekļaušanu caur kino

08:09, 23. Okt, 2026

Cieņpilna novecošana – joprojām privilēģija

08:24, 20. Okt, 2026
2

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Miera baloži ar asiņainajiem spārniem

12:17, 26. Okt, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar lasīšanu daudziem arvien sarežģītāk

12:16, 26. Okt, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamanīts tumsā. Tā var būt dzīvības vērtība

21:51, 23. Okt, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Bez vainas vainīgais

21:49, 22. Okt, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cieņpilna novecošana – joprojām privilēģija

08:24, 20. Okt, 2026
2

Tautas balss

“Saprotu, ka visam cenas palielinās un nav, ko žē­loties, var kaut ko ietaupīt. Taču, kā …

Anita

Kā izdzīvot?

12:19, 26. Okt, 2026

“Vakarrīts atnāca kā tai dziesmā par gaidīšanu un vilšanos. Nezin, no kuriem Ziemeļiem un kurš …

Alda

Klāt gan!

21:53, 21. Okt, 2026

“Par siltumu būs jāmaksā ļoti dārgi. Nez vai sadārdzinājumam pietiks ar to, ko indeksācijā pielika …

Seniore

Labāk lasīt žagarus

15:27, 19. Okt, 2026
1

Sludinājumi

Citi

Visa veida celtniecības darbi un remonta darbi, veco mēbeļu utilizācija, dažādi saimnieciskie darbi, zāles pļaušana …

14:58, 2. Okt, 2026

Citi

Piedāvāju plašu profilu celtniecības darbus , iekšdarbi , ka arī ārdarbi , kā arī iespējami …

14:13, 2. Okt, 2026