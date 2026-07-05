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66 novada skolēni saņēmuši godalgotas vietas valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos

Līga Salnite
03:00, 6. Jūl, 2026

Uzņēmība un zināšanas. Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kas saņēma pašvaldības pateicības rakstu par veiksmīgu dalību valsts līmeņa mācību olimpiādēs un citos valsts nozīmes konkursos aizvadītajā mācību gadā, kopā ar novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. FOTO: publicitātes

Ļoti labus rezultātus valsts līmeņa mācību olimpiādēs un citos valsts nozīmes konkursos aizvadītajā mācību gadā guvuši 66 Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Lai godinātu skolēnus par uzņēmību un labajām zināšanām un viņu pedagogus par ieguldīto darbu, vietvara  uz kopēju pasākumu Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”  aicināja pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēnus un viņu skolotājus.

Pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības satura un kvalitātes vadītāja Evita Maculē­viča “Druvai” pastāstīja — kopumā sveikti audzēkņi no 12 izglītības iestādēm. Godinātas teju visas pilsētas izglītības iestādes — Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicināj­uma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 1. pamatskola, Cēsu 2. pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, kā arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola un Pētera Rozen­berga Cēsu pilsētas Mākslas skola. Taču uz valsts līmeņa zināšanu pārbaudījumiem savus audzēkņus sekmīgi virzījusi arī Amatas pamatskola, Priekuļu pamatskola, Jaun­piebalgas vidusskola un Vecpiebalgas vidusskola. Vietvaras pateicības par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu šiem pārbaudījumiem un līdz ar to arī ieguldījumu mūsu novada atpazīstamības veicināšanā saņēma arī 41 šo skolu pedagogs.

Paldies par veikumu skolēniem un viņu pedagogiem teica domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, mēra vietnieks Atis Egliņš–Eglītis, kā arī Izglītības pārvaldes vadītāja Lindai Markus–Narvila. Pēc svinīgā pasākuma apbalvotie devušies “Kalāču” takās, kur meklējuši atbildes uz uzdevumiem un kopīgi ļāvušies radošam priekam.

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