5G datu patēriņš Cēsu novadā pērn kāpis teju trīs reizes – “Bite Latvija” stiprina tīkla kapacitāti

5G datu patēriņš Cēsu novadā palielinājies vairāk nekā divarpus reizes jeb par 169 %, liecina elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” pērnā gada dati. Kā stāsta Aleksandrs Beļajevs, “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs, mobilā interneta patēriņu sekmējusi jaunu bāzes staciju būvniecība un esošo sakaru torņu modernizācija, kā arī slēgto 3G frekvenču izmantošana 4G un 5G tīklu stiprināšanai. Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc ātra un stabila interneta turpina pieaugt gan privātpersonu vidū, gan uzņēmumos un valsts sektorā, “Bite Latvija” arī šogad turpina attīstīt nākamās paaudzes mobilo sakaru tīklu, ieguldot 20 miljonus eiro.
Kopš 2025. gada Cēsu novadā uzbūvētas astoņas jaunas bāzes stacijas, kas aprīkotas ar 2G/4G/5G tehnoloģijām.
Kopumā novadā ir 30 bāzes stacijas, no kurām 22 aprīkotas ar 5G tehnoloģiju.
5G tehnoloģija šobrīd ir pamats gan ātrākam mobilajam internetam, gan moderniem biznesa risinājumiem, automatizācijai, IKT tehnoloģijām un drošai datu pārraidei. Vienlaikus 5G datu patēriņa pieaugumu veicina arī iedzīvotāju paradumu maiņa – cilvēki arvien biežāk izmanto video straumēšanu, mākoņpakalpojumus un videokonferences, kam nepieciešams liels datu apjoms, tāpēc tīkla kapacitātes palielināšana ir būtiska, lai nodrošinātu stabilu interneta ātrumu un kvalitatīvu savienojumu arī augstas noslodzes apstākļos.
Turpinot attīstīt nākamās paaudzes mobilo sakaru tīklu, “Bite Latvija” modernizē 5G infrastruktūru visā Latvijā, fokusējoties gan uz pārklājuma paplašināšanu un kapacitātes stiprināšanu vietās ar augstu datu patēriņu, gan pakāpenisku 3G tehnoloģijas aizstāšanu ar modernākiem 4G un 5G risinājumiem. Uzņēmums šogad plāno izbūvēt 80 jaunas bāzes stacijas visā Latvijā – aptuveni 10 % Rīgā un 90 % reģionos, īpaši Vidzemē un Latgalē, kā arī modernizēt vēl 170 esošās bāzes stacijas, ieviešot 5G tehnoloģiju.
“5G attīstība ir stratēģiski nozīmīgs priekšnosacījums reģionālās ekonomikas izaugsmei, viedo pilsētu un dažādu drošības risinājumu attīstībai, kā arī plašākai biznesa un publiskā sektora darba procesu automatizācijai. Jo īpaši laikmetā, kad mūsu ikdiena un darbs balstās nemitīgā saziņā, mākoņpakalpojumos, mākslīgā intelekta rīkos, tiešsaistes norēķinos, videokonferencēs, attālinātā klientu apkalpošanā u. tml. Ieviešot jaunākās tehnoloģijas Bites tīklā, mēs varam nodrošināt arvien stabilākus un elastīgākus risinājumus privātpersonām, uzņēmumiem un publiskajam sektoram – tā ir gan pieeja uzticamam ātrgaitas internetam un TV pakalpojumiem, gan integrētiem IKT un kiberdrošības risinājumiem,” skaidro Aleksandrs Beļajevs, “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs.
Kopumā “Bite Latvija” 2026. gadā plāno investēt 20 miljonus eiro tīkla modernizācijā, 5G pārklājuma paplašināšanā. Šobrīd pabeigta jau 29 jaunu bāzes staciju izbūve, savukārt līdz gada izskaņai paredzēts uzcelt vēl 51 jaunas bāzes stacijas, to kopskaitam gada beigās sasniedzot 1240, no kurām aptuveni 1120 būs aprīkotas ar 5G tehnoloģiju.
Tīkla attīstības tempu nākotnē stiprinās arī “Bite grupas” un infrastruktūras investīciju uzņēmuma “Stonepeak” stratēģiskā partnerība. Tās ietvaros Baltijā plānots attīstīt vairāk nekā 1200 papildu bāzes stacijas, kas ļaus palielināt tīkla pārklājumu, uzlabot 5G interneta pieejamību un stiprināt tīkla kapacitāti gan pilsētās, gan reģionos.
Komentāri