“VAM” vasaras nometnes jauniešiem

Vasaras nometnēs apgūst militārās pamatzināšanas
Drīz noslēgsies šis mācību gads, kurš vienlaikus ir arī otrais laika nogrieznis Valsts aizsardzības mācībai (VAM) kā obligātam mācību priekšmetam vidusskolās. Šī priekšmeta pasniedzēju nodrošinātājs Jaunsardzes centrs otro vasaru vidusskolas vecuma jauniešiem ir sagatavojis vasaras nometnes. To apmeklējums nav obligāts, uz tām jaunieši piesakās pilnībā brīvprātīgi, arī organizatori krietni padomājuši, kā piesaistīt šī vecumposma uzmanību.
Interesē militārā tehnika, pirmās palīdzības sniegšana un Speciālie spēki
Jaunsardzes nometņu piedāvājums šogad ieinteresējis.
Pieteikumu jau gana daudz, uz dažām nometnēm izveidojies pat krietns konkurss, secināms no Jaunsardzes centra 3. novada pārvaldes 2. nodaļas vadītājas Lienes Rozenbergas teiktā. Pērnvasar gan ar jauniešu intereses piesaisti vasaras mācību nometnēm nebija sekmējies ļoti labi, jau iepriekš atzinis Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Valts Āboliņš.
Tā vien šķiet – vai nu jauniešu ģimenes ievērojušas Jaunsardzes sniegtās iespējas, vai arī ar tā saturu ir izdevies piesaistīt mērķauditorijas uzmanību. Varbūt veltīt laiku šādām mācībām jauniešus cītīgāk motivējuši valsts aizsardzības mācības (VAM) vadītāji jaunsargu instruktori, bet pieteikumu ir daudz vairāk nekā pērn. L. Rozenberga stāsta, ka vislielākā interese izrādījusies par specializētajām nometnēm. Uz pirmās palīdzības sniegšanas nometni Liepājā, kur iecerēts apmācīt 32 jauniešus, pieteicies gandrīz desmitkārt lielāks skaits. “Līdzīga situācija ir arī Speciālo spēku nometnei, tāpat interesentu skaits pārsniedz “Patria”, tas ir, militārā transporta nometnei iespējamo,” piebilst L. Rozenberga. Savukārt uz militāro pamatprasmju un pārējām nometnēm pieteikušos skaits arī esot lielāks par piedāvājumu, taču ne tik izteikti. Salīdzinājumā vismazākā interese ir par abām nometnēm, kas norisināsies Meža Maskevičos pie Daugavpils. Jaunsardzes centra pārstāve šo īpatnību saista ar nometnes norises atrašanās vietu, jo saturiski nometnes ir atšķirīgas – gan bezpilota gaisa kuģu, gan pamata militāro prasmju apgūšanas – un citviet izraisījušas lielāku interesi. Pieteikšanās visām šīm nometnēm paredzēta vēl dažas dienas, līdz 30. aprīlim.
L. Rozenberga skaidro, ka visas VAM specializēto nometņu tēmas izriet jau no visaptverošās valsts aizsardzības koncepcijas, kas ir – radīt interesi par valsts aizsardzības dažādajām iespējām. Šajā gadā organizētās specializētās nometnes notiks galvenokārt pieejamās infrastruktūras un jau gatavā satura dēļ. Taču, pēc viņas teiktā, jau no nākamā gada ir iecerēts, ka VAM specializētās nometnes varētu būt vēl arī citu spēka struktūru, piemēram, policijas vai robežsargu tematikā. Tiesa, katrā specializētajā nometnē iekļauj militarizētu pamata apmācību, kas sasaucas ar VAM mācību saturu.
Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Valts Āboliņš attālinātajā vecāku sapulcē pieļāva, ka tālākā nākotnē par nometņu tematisko paplašināšanu varētu runāt ne tikai ar spēka struktūrām vai glābšanas dienestiem, bet arī ar akciju sabiedrību “Latvenergo” vai “LMT”, tādējādi paplašinot un attīstot iespējas jauniešiem radīt interesi par dažādu profesionālo specializēšanos, kas varētu jelkādā veidā līdzēt valsts aizsardzībā.
Vasaras nometnēm gatavojas arī jaunsargu instruktori
Palīdzībai vasaras nometņu rīkošanā pieteikušies vairāki instruktori no Cēsu apkaimes.
Militārā transporta “Patria” nometnē piedalīšoties ikdienā ar Cēsu Valsts ģimnāzijas vidusskolēniem strādājošais Ričards Lauga, vēl citi būs iesaistīti pamata prasmju mācībās Lāčusilā, Alūksnes novadā, savukārt Speciālo spēku nometnē no mūspuses pieteicies Priekuļu un Raunas pamatskolu jaunsargu instruktors Lauris Bahmanis. Vaicāts par gaidāmo uzdevumu, mūspuses instruktors gan avīzei atzina, ka vēl maz ko zina par vasaras vidū gaidāmo nometni. Pagaidām viņš ticis informēts tikai par apstiprinājumu dalībai šajā nometnē. Vienīgais, ko L. Bahmanis jau skaidri zināja teikt – pirmā nometnes daļa jeb pirmās piecas dienas tajā plānotas ar pamata militāro zināšanu apguvi līdzīgi kā citās nometnēs. Tas ietver lauka mācības, pārvietošanos dažādos apvidos – atklāts lauks, mežs vai vēl citādas vietas – un ierakumu sagatavošanas pamata zināšanas. Taču atlikusī nometnes daļa, kas arī plānota piecu dienu garumā, vairāk būs Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Speciālo uzdevumu vienības pārstāvju ziņā. Mūspuses instruktors šajā laikā tikai asistēs darbā ar jauniešiem.
L. Bahmanis atzina, ka viņam ir patīkami redzēt, ka uz visām nometnēm nu jau pieteikumu ir krietni vairāk, nekā iespējams uzņemt. “Zinu, ka arī daži mani audzēkņi dažai nometnei ir pieteikušies,” teic instruktors. Viņš rīkos arī divas vasaras nometnes jaunsargiem. Maija nogalē iecerētas tādas kā komandu sacensības trīs dienu garumā – jaunsargiem kopumā kājām nāksies pārvārēt pat 80 kilometru maršrutu, un kontrolpunktos būs paredzēti dažādi uzdevumi, piemēram, ieroča salikšana vai sportiski vingrinājumi, tostarp arī disku golfs. Pēc L. Bahmaņa iecerētā komandas īsumā tiks instruētas, uzdevumi izskaidroti, taču instruktori daudz neiesaistīsies jaunsargu komandu darbībā. Otra nometne jūnija nogalē vairāk būšot kā kopā būšanas laiks. L. Bahmanis saka, ka šī nomet-ne iecerēta kā “atiešana no mācību gada skolā” un uzdevumi arī būšot citādi – iecerētas komandas saliedēšanas aktivitātes. “Šajā nometnē mēs arī desas cepam un vienkārši esam visi kopā ap ugunskuru,” stāsta L. Bahmanis, iezīmējot tradīciju, kas pamazām veido arī topošo vidusskolēnu, tātad nākamo VAM audzēkņu attieksmi pret šādās mācībās apgūstamo saturu.
Piedāvājums – plašāks un specifiskāks
Jaunsardzes rīkoto vasaras nometņu saturs šim gadam ir paplašināts ar specifiskāka virziena apmācībām, katram rodot iespēju atrast tieši sev piemērotāku.
Vienlaikus teju visas nometnes nav garākas par desmit dienām, kas ļauj ātrajā dzīves ritmā esošajam jaunietim vienas vasaras laikā paspēt ne tikai pabūt šādā nometnē, bet arī vēl pastrādāt un atpūsties.
Atgādināsim – skolās patlaban jau kā obligātā mācību priekšmeta valsts aizsardzības mācības (VAM) galvenais mērķis ir sekmēt valstiski atbildīga pilsoņa izaugsmi jeb tāda pilsoņa, kurš ir vairāk sagatavots dažādām krīzes situācijām. “Mēs negatavojam karavīrus, bet radām interesi par aizsardzību,” tā janvāra nogalē notikušajā tiešsaistes vecāku sapulcē par VAM mācībām uzsvēra Jaunsardzes centra Plānošanas un izglītības departamenta vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos, štāba virsseržants Ēriks Kārkliņš. Līdzīgu akcentu vecākiem šajā sarunā veltīja arī Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Valts Āboliņš, norādot– šīs mācības vai brīvprātīga dalība nometnēs neuzliek saistības dienēt vai tālāk strādāt militārajā jomā, bet gan sniedz pamata zināšanas un veiksmes gadījumā jauno cilvēku arī ieinteresē darboties šajā jomā.
Šai vasarai plānotas deviņas nometnes, kas kopumā var uzņemt vairāk nekā pustūkstoti jauniešu. Nometnes paredzētas vidusskolēniem un tehnikumu 1.-3. kursa audzēkņiem, kas apgūst valsts aizsardzības mācību.
Ko jaunieši šovasar mācīsies, kādas zināšanas un prasmes nāks klāt pašreiz tik svarīgajā aizsardzības jomā? Četras nometnes būs veltītas pamata militāro prasmju izzināšanai, un to mērķis ir visaptveroši ieinteresēt jauniešus karavīra profesijā. Tajās apgūs orientēšanos, pirmās palīdzības sniegšanas pamatus, iepazīsies ar sakaru procedūrām, darbībām ar ieročiem un šaušanu, kā arī lauka kaujas iemaņas. Tāpat paredzēta demokrātijas mītu izzināšana un papildu arī komandu saliedēšanas uzdevumi. Divas veltītas bezpilota gaisa kuģu mācībām, savukārt Liepājā desmit dienu garumā paredzētas mācības pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī drošībai uz ūdens. Nometnes noslēgumā jaunieši saņems pirmās palīdzības 15 stundu kursa apliecības, kas vienlaikus ir vajadzīgas, kārtojot auto vadīšanas tiesības.
Pašā vasaras vidū notiks Speciālo spēku nometne, kur lielāku uzmanību pievērsīs īpašāk apgūstamām prasmēm: alpīnismam, navigācijai, uzdevumam šaurā telpā, kā arī noteiktu baiļu pārvarēšanai un izdzīvošanas pamata zināšanām. Attiecībā uz šo nometni Ē. Kārkliņš gan atzīmēja – būtu svarīgi pašam jaunietim un viņa vecākiem pirms pieteikšanās spēt novērtēt potenciālā dalībnieka fizisko gatavību, jo šajā nometnē tā ir svarīgāka nekā citās. Augustā Valmierā jaunieši kaut ko vairāk uzzinās par militāro transportu un šīs tehnikas mehāniķa profesiju.
Attiecībā uz šaušanas prasmju apgūšanu Ē. Kārkliņš skaidro, ka pēc spēkā esošā tiesiskā regulējuma jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem paredzētas šaušanas mācības ar mazkalibra ieročiem. Pilngadību sasniegušajiem jau būs iespēja trenēties ar A kategorijas kaujas šaujamieročiem, ja pašiem būs vēlme. “Ar varu nevienu nespiedīsim, tā ir izvēle,” dalību šaušanas mācībās kopumā komentēja štāba virsseržants, solot tiem, kas nevēlas piedalīties šaušanā, šo nodarbību laikā atrast citu uzdevumu.
Nometņu norises vietas ir ieplānotas teju pa visu Latviju: Rīga, Valmiera un Alūksne Vidzemē, Augšdaugavas novads Latgalē, kā arī Liepāja, Dzelda un Skrunda Kurzemē. Pagaidām vien Zemgale nav šajā plānojumā pārstāvēta, taču jauniešiem un viņu ģimenēm ir visai plaša iespēja izvēlēties sev tuvāko norisi ne tikai tematiski, bet arī ģeogrāfiski.
Pamatnosacījumi dalībai:
- Skolā VAM ir saņemts sekmīgs vērtējums (“apgūts” vai “daļēji apgūts”)
- Vecums ne mazāks kā 16 gadi
- U27 izziņa jeb ģimenes ārsta atļauja
- Jaunsargu instruktora izvērtējums – ieteikums dalībai
Papildu prasības Speciālo spēku nometnei:
- Laba fiziskā sagatavotība jeb jaunietis spēj (pašvērtējums, pārbaudes nebūs):
• atspiesties vismaz 30 reizes;
• pietupties 50 reizes;
• noskriet 2 kilometrus.
(Maijā visiem pretendentiem attālināti paredzēts izpildīt psiholoģiskās atbilstības testu.)
