Vai grib dzirdēt, ko lemj deputāti

Viena no iedzīvotāju iespējām iesaistīties pašvaldības darbā ir piedalīšanās domes sēdēs, komiteju sēdēs, sava viedokļa un ierosinājumu izteikšana. Pašvaldību likums noteic, ka domes sēdes ir atklātas (ja vien konkrētā sēde nav noteikta kā slēgta saskaņā ar likumu). Ikvienam ir tiesības tās apmeklēt, kā arī sekot tām līdzi attālināti, ja tiek nodrošināta tiešraide. Par domes sēdes norisi sabiedrība tiek informēta, ievietojot paziņojumu pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sēdes.



“Druva” ieskatījās Cēsu un kaimiņu novadu – Valmieras un Siguldas – domes sēžu apmeklējumā, kā arī tēmās, kad iedzīvotāji izmantoja iespēju savu viedokli paust tieši domes sēžu laikā.

Kā uzzināt par vietvaras domes un komiteju sēdēm

Lai apmeklētu domes sēdi vai to skatītos tiešraidē, vispirms ir jānoskaidro, kad un kur tā notiek. Var gan zvanīt uz pašvaldību, gan ieskatīties mājaslapā.

Lai www.cesis.lv nokļūtu līdz domes sēdēm, ir jāatver sadaļa “Pašvaldība”, tad jāizvēlas “Domes sēdes”. To atverot, tālāk var tikt pie domes sēžu grafika, attālināti pieslēgties domes sēdei, redzēt domes sēdes darba kārtību, domes sēžu protokolus un pieņemtos lēmumus un domes ziņojumus par aktualitātēm paš­valdībā. Tāpat ir norāde, ka ikvienam iedzīvotājam ir iespēja apmeklēt Cēsu novada domes sēdes klātienē, Raunas ielā 4, Cēsīs, vai vērot tās tiešraidē. Ja iedzīvotājs vēlas piedalīties domes sēdē klātienē, jāiesniedz pieteikums brīvā formātā vismaz trīs darbdienas pirms plānotās kārtējās sēdes vai trīs stundas pirms ārkārtas domes sēdes sākuma.

Atverot www.valmierasnovads.lv, uzreiz redzama sadaļa “Domes sēdes”. Uz tās uzklikšķinot, lasāms, kad būs nākamā sēde, kā arī informācija, ka dome lēmumus pieņem sēdēs, tāpat ka domes sēdes ir atklātas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un ikvienam iedzīvotājam ir iespēja apmeklēt domes sēdes. Nav norādīts, vai sēdes apmeklējumam iepriekš jāpiesakās.



Atverot domes sēdes sadaļu, redzama gan tiešraide, gan arī darba kārtība un pieņemtie lēmumi. Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece pastāsta, ka saite domes sēdes tiešraidei īsi pirms sēdes tiek publicēta tīmekļvietnes daļā “Aktualitātes”, “Jaunumi”, “Facebook” un “Youtube”. Pie katra paziņojuma par domes sēdi ir norādīts, kad tā sāksies un kur notiks.

Ieejot mājaslapā www.sigulda.lv, lappuses lejpusē ir sadaļa “Domes sēdes”. To atverot, redzams ieraksts: “Domes sēdēs piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs.” Ir norādīts arī domes sēžu kalendārs.



Sigul­das novada pašvaldības Komu­nikā­cijas pārvaldes vadītāja Zane Leimane pastāsta, ka informācija par domes sēdes norisi tiek izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē vismaz trīs darba dienas pirms tās sākuma. Informācija par domes sēdēm tiek ievietota arī pašvaldības kontā sociālajā medijā “Facebook”. Domes sēdes iespējams vērot tiešraidē tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un vietnē “Facebook”, video ieraksts pēc tam tiek saglabāts. Savukārt komiteju sēdēs tiek veikti audio ieraksti, kas tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē.

Biežāk tiešsaistē, retāk klātienē

Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Aleksandrs Abramovs, apkopojot informāciju par komiteju un domes sēdēm, secina: “No 2021.gada līdz šī gada maija beigām komiteju un domes sēdes klātienē apmeklējuši 67 iedzīvotāji, no kuriem astoņi izteikušies. Būtiskākās un sabiedrībā aktu­ālākās tēmas šajā periodā ir bijušas par Rāmuļu pamatskolas saglabāšanu, satiksmes organizāciju Cēsīs Rīgas ielā un vēja parka būvniecības ieceri Nītaurē.”



Domes sēžu video skatījumu skaits katrai sēdei svārstās no 250 līdz 600, vidēji sasniedzot aptuveni 350 skatījumu. Šis rādītājs kopš 2021. gada ir stabils un būtiski nav mainījies.



2024. gadā Valmieras novada dome sanākusi uz 20 sēdēm. K. Melece skaidro, ka iedzīvotāji biežāk piedalās komiteju, nevis domes sēdēs. “Tas tādēļ, ka pašvaldības darbinieki, kuri gatavo lēmumprojektus, pieaicina ar dokumentu saistītos dalībniekus – organizāciju, iestāžu vai iedzīvotāju pārstāvjus, piemēram, apstiprinot izglītības iestāžu attīstības plānus. Arī ziņojot informatīvus jautājumus, tiek pieaicinātas saistītās personas, piemēram, kādas konkrētas novada teritorijas attīstības plānu izstrādātāji.” Plašāka iedzīvotāju pārstāvniecība 2024. gadā bija komitejas sēdē, kad tika lemts jautājums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu vairākiem īpašumiem un pašvaldība uzaicināja ēku un zemes īpašniekus. K. Melece vērtē: “Lai gan ikvienam iedzīvotājam ir iespējas apmeklēt domes sēdes klātienē, tajās piedalās tikai organizāciju, iestāžu pārstāvji vai privātpersonas, kas saistītas ar lēmumprojektā izskatāmo jautājumu.”



Valmieras novada domes sēžu skatījumi internetā svārstīgi, pērn dažu sēdi tiešsaistē un ierakstos kopā skatījuši 115 reižu, citu 650. Līdzīgi šogad bijusi sēde, kurai internetā 118 apmeklējumi, citai - 514. Nodaļas vadītāja piebilst, ka domes sēdēm līdzi seko arī pašvaldības darbinieki, kuri nav klātienē vai nepievienojas attālināti, kā arī mediji.



Siguldas novadā pēdējā pusgadā domes un komiteju sēdes klātienē nav apmeklējis neviens iedzīvotājs. “Interesenti domes sēdes izvēlas skatīties tiešraidē vai ierakstā,” atzīmē Komunikācijas pārvaldes vadītāja Z. Leimane. No 2024. gada sākuma līdz 2025. gada aprīlim bijušas 26 domes sēdes. Šajā laika posmā vienam domes sēdes ierakstam tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vidēji ir 321 skatījums, “Facebook” – 1660 skatījumi. Z.Leimane vērtē, ka www.sigulda.lv lielākais skatījumu skaits šajā laikā ir bijis 2242, mazākais – 47, savukārt “Facebook” datos lielākā sasniegtā auditorija ir bijusi 4003, mazākā – 577: “Pēc skatījumu skaita izcēlušās sēdes, kad pērn notika pašvaldības vadības maiņa. 2024. gada janvāra sēdē iepriekšējā domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa tika atbrīvota no amata. Savukārt 2024. gada 15. februāra domes sēdē amatā tika iecelts jaunais domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, kā arī tika pieņemts 2024. gada budžets. Tāpat skatījumu skaits bijis samērā augsts, kad tika pieņemts 2025. gada budžets. Līdz ar to jāsaka, ka iedzīvotāju interese ir viļņveidīga, tas atkarīgs no aktuālajām tēmām.” Z. Leimane arī piebilst, ka dati par tiešraižu skatījumu skaitu nevar tikt uzskatīti par pārāk precīziem, jo nav informācijas, kurš visu ierakstu ir noskatījies no sākuma līdz beigām, bet kurš tikai ieskatījies uz dažām sekundēm.



Mūsu un kaimiņu novadu domes sēžu apmeklējumi liecina, ka iedzīvotāji izmanto iespēju pašvaldībā savu viedokli paust jau ātrāk, nevis tikai domes sēdēs. Uz domes sēdi iedzīvotāji ierodas tad, ja jautājums ir jūtīgs ļoti plašā sabiedrības daļā, piemēram, par vēja parkiem, vai arī ja tas ļoti tieši skar iedzīvotāja ikdienu – vai tas būtu mājokļa jautājums vai bērna izglītošanas jautājums. Ja deputāti vēlas lemt citādi, nekā iedzīvotāji uzskata par pareizu, iedzīvotāji izmanto likumā noteikto iespēju paust savu redzējumu arī domes sēžu laikā.



Savukārt domes sēžu tiešraižu vērošana ir atkarīga gan no cilvēku ikdienas ritma, gan izskatāmajiem jautājumiem. Secināms, ka pavasarī un vasaras periodā, kad daudziem ir dārza darbi un sākas arī atvaļinājumi, skatījumu ir mazāk. Bet, kā parāda Siguldas piemērs, ja ir domes priekšsēdētāja atlaišana un jauna iecelšana, skatījumu skaits palielināts, jo novadniekiem ir būtiski, kas vada pašvaldību.

Seniori domniekus aicina ciemos

Domes sēdēs nereti tiek pieņemti lēmumi, kas nav tieši saistīti ar nevalstisko organizāciju biedru ikdienu, piemēram, par pašvaldības aizņēmumiem, investīciju projektiem, pārbūves darbiem, īpašumu izsoli vai nodošanu atsavināšanai, par amatu savienošanas atļaujām, sadarbības līgumiem, patapinājuma līgumiem. Tāpēc ir saprotams, ka nevalstisko organizāciju pārstāvji reti piedalās sēdēs, bet izmanto citus veidus, lai paustu savu redzējumu un sniegtu ierosinājumus pašvaldībai.



Ir biedrības, kuras laiku pa laikam aicina pie sevis domes vadību, lai izklāstītu būtiskāko, ir biedrības, kurām regulāri ir tikšanās ar domes priekšsēdētāju. Tā biedrības “Cēsu pensionāri” valdes priekšsēdētāja Māra Virskule teic, ka reizi gadā aicina domes priekšsēdētāju uz sarunu un parasti viņš nāk kopā ar vēl kādu no domes darbiniekiem: “Tas ir labs pasākums, arī mēs parasti esam vairāk nekā 40 un ar priekšsēdētāju apmaināmies ar informāciju. Domes priekšsēdētājs izstāsta, kas jauns novadā, ko būvē, kas ierīkots, vienā rāvienā uzzinām visu par Cēsīm. Biedrības biedri uzdod jautājumus, pastāsta par savām problēmām, dalās novērojumos, arī tajā, kas senioriem ir vajadzīgs. Jā, dažkārt tie var šķist pat sīkumi, kas aktuāli tikai konkrētajam cilvēkam, bet tas viņam ir svarīgi. Jautājumi vai ierosinājumi mēdz būt gan saistībā ar mājvietu, kādām senioriem vajadzīgām ērtībām, arī soliņiem pilsētā, kur piesēst. Mūsu teikto piefiksē un nodod informāciju atbildīgajiem darbiniekiem vai dienestiem. Šādas tikšanās ir regulāras, tas ir ļoti labs veids, gan kā mums uzzināt paš­valdībā notiekošo, gan pašvaldībai saprast mums aktuālo un vajadzīgo.”