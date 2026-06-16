PIESLĒGTIES
Piektdiena, 19. jūnijs
Vārda dienas: Viktors, Nils
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Solis uz sabiedrības noturību

Agnese Leiburga
01:20, 17. Jūn, 2026

Interesantu notikumu gaidās! “Esam bijuši uz pirmo kopienu tikšanos un iepazīšanos ar citām kopienām, kas tika uzņemtas programmā. Esam priecīgi, jo būs ļoti interesants gads,” teic Sandra Jaunākā no “Paaudžu kopas” Ieriķos (otrā no labās).

Lai stiprinātu vietējo kopienu pašorganizēšanos, sadarbību  un līdzdarbošanos, sabiedrības noturības prasmes, Latvijā īsteno apkaimju kopienu attīstības programmu ”Drošas kopienas”. Tajā var pieteikties gan neformālas iedzīvotāju grupas, gan organizācijas. Pirmā pieteikšanās bija šajā pavasarī, bet paredzētas vēl četras pieteikšanās reizes līdz 2028. gadam.

Dalībnieki 12 mēnešu laikā saņem daudzpusīgu atbalstu kopienas attīstībai: individuālu mentoru palīdzību, praktiskas zināšanas par sadarbību un līdzdalību, tīklošanās iespējas ar citām kopienām, kā arī finansiālu atbalstu rīcības plāna īstenošanai. Jaunām, vēl tikai topošām vai mazāk aktīvām kopienām pieejams finansējums līdz 1000 eiro, savukārt pieredzējušām kopienām – līdz 3000 eiro.

Programmu realizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar reģionālajiem partneriem – Dien­vidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru. Programma ir daļa no projekta “Sabiedrības noturības stiprināšana un kopienu pašorganizēšanās veicināšana”, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas valsts.

Vēlas augt viedumā un stiprināt savu kopienu

No Cēsu novada pašvaldības darbības teritorijas šajā “Drošo kopienu” pieteikumu posmā dalībai programmā apstiprinātas divas apkaimju kopienas “Paaudžu kopa” (Ieriķi, Drabešu pagasts) un “Dzērbenieši un Taurenieši” (Dzērbenes un Taurenes pagasts).

Kopumā no novada pieteicās četras apkaimes kopienas – no Drabešu, Skujenes, Dzērbe­nes un Taurenes pagasta, gan neformālas kopienas, gan tādas, kurām ir arī sava juridiskā forma.

“Pamanīju sociālajos medijos reklāmas paziņojumu par Drošu kopienu programmu. Tā kā mums, Ieriķos, jau darbojas Pa­audžu kopa, radās interese par šo programmu. Iepazīstoties ar nosacījumiem, secināju, ka, piedaloties programmā, kopiena iegūtu mentoru, ļoti labu pieredzi un iespēju dalīties un saņemt idejas, kā attīstīt darbu. Pa­stāstīju savējiem par ideju, un nolēmām startēt programmā,” par dalību iniciatīvā “Druvai” stāsta Sandra Jaunākā no Pa­audžu kopas Ieriķos. “Esam bijuši uz pirmo tikšanos un iepazīšanos ar citām kopienām, kas uzņemtas prog­rammā. Esam priecīgi, jo būs ļoti interesants gads.”

Gatavi izaugsmei! “Esam kopiena, kas vēlas augt viedumā un aptvert pēc iespējas vairāk savu pagastu iedzīvotāju,” uzsver “Dzērbeniešu un Taureniešu” dalībniece Daina Šmite.


Savukārt Daina Šmite, Dzēr­benes Tautas nama vadītāja un “Dzērbeniešu un Taureniešu” pārstāve, atzīst: “Pēc pašvaldību reformas iedzīvotāji izjuta tādu kā vienojošā, vadošā trūkumu, tāpēc radās vajadzība pašorganizēties, lai apzinātu vietējās vajadzības un problēmas, kuras nepieciešams risināt! Abu pagastu kopienas aktīvi sadarbojušās kultūras jomā jau ilgi pirms administratīvi teritoriālās reformas. Dzērbeniešiem un taureniešiem izsenis bijušas kopējas darbošanās – viena draudze, baznīca, skola, tagad arī bērnudārzs. Pēdējos desmit gadus mūsu iedzīvotāji kopīgi pēta pagastu vēsturi, veidojot kopīgus pasākumus, abu pagastu seniori darbojas vienā pensionāru klubā. Kopienai ir arī kopējs WhatsApp čats, kurā notiek visa svarīgākā informācijas aprite. Kopš Piebalgas kultūrtelpas dibināšanas esam kļuvuši saliedētāki, jo mums Dzērbenei un Taurenei arī ir nozīmīgas kultūrvēsturiskas vērtības, kuras vēlamies popularizēt, saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.”

Vēl Daina piebilst: “Projektā “Drošas kopienas” pieteicāmies, jo zinām, ka vēl daudz jāstrādā, lai saliedētu kopienu, lai mācītos, kā reaģēt un palīdzēt viens otram nestandarta situācijās. Esam kopiena, kas vēlas augt viedumā un aptvert pēc iespējas vairāk savu pagastu iedzīvotāju!”

Veicināt kaimiņu būšanu un neformālu sadarbību

Atsaucība pirmajai pieteikšanās reizei apkaimju kopienu attīstības programmai “Drošas kopienas” spilgti apliecina Latvijas kopienu vēlmi augt. Pieteikušies bija 225 interesenti no visām Latvijas paš­valdībām, bet pirmajā uzņemšanas reizē plānots iesaistīt 60 kopienas.

“Interese un atsaucība ir tiešām augsta – pieteicās 225 apkaimē balstītas kopienas – gan tādas, kuras jau vairākus gadus aktīvi veido iekšējās kaimiņu un apkaimē dzīvojošo cilvēku attiecības, gan indivīdi, kuri šo procesu vēlas tikai sākt, un programmas atbalsts ir svarīgs tieši metodisko, konsultāciju ziņā,” “Druvai” saka Pilsoniskās kompetences un kapacitātes stiprināšanas vadītāja un programmas “Drošās kopienas” stratēģiskā vadītāja Inese Puriņa un pastāsta, ka programmā uzņēma 60 kopienas, pa 12 no katra Latvijas reģiona. Visaktīvākās bijušas Vidzemes kopienas, no kurām saņemts vairāk nekā 50 pieteikumu, bet cieši seko arī Zemgales, Rīgas un Pierīgas apkaimju kopienas. Vairāk nekā 30 pieteikumu saņemts no Kurzemes un Latgales, un ievērojama interese par programmu bijusi arī Sēlijā.

“Programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem apvienoties un sadarboties, veidojot saliedētas un noturīgas apkaimju kopienas un līdz ar to drošāku dzīves vidi – gan emocionāli, gan arī tīri fiziski. Šie aspekti pašreizējā neskaidrību un nedrošības laikā ir ļoti svarīgi. Šādu programmu veidojām tāpēc, ka saliedēta kopiena, kas spēj par sevi parūpēties arī krīzes situācijās, ir būtisks sabiedrības un valsts noturības pamats. Un pieteikumi iezīmē skaidru tendenci – cilvēki vēlas dzīvot drošākās, saliedētākās un uzticībā balstītās kopienās,” skaidro “Dro­šo kopienu” stratēģiskā vadītāja I. Puriņa. “Ceru, ka programmas četru gadu darbības laikā pierādīsim, cik būtiski valsts pilsoniskās noturības interesēs ir veicināt un stiprināt līdzcilvēku attiecības, kas balstītas viens otra pazīšanā, uzticībā, saliedētībā un vēlmē rūpēties par līdzcilvēkiem un vidi, kurā dzīvojam. Mūsuprāt, jebkādas krīzes var pārvarēt tikai tad, ja pastāv patiesa iekšēja vēlme palīdzēt otram, gatavība pieciest kādas personiskās neērtības un dalīties savās iespējās, resursos ar citiem. Taču tas ir iespējams tikai tad, ja mums ir šī emocionālā piederība, kura savukārt veidojas tikai uz attiecību pamata. Tāpēc programmu “Drošas kopienas” veidojām tā, lai tā veicinātu cilvēku savstarpējās attiecības, kaimiņu būšanu un neformālo sadarbību.”

Veidojot programmu, bijušas daudzas izšķiršanās, kā visefektīvāk ieguldīt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus tā, lai palīdzētu cilvēkiem Latvijā paš­organizēties un caur to arī attīstīt valsts kopējās cilvēku noturības spējas krīzēs. “Un krīzes var būt ne tikai droni vai militārs apdraudējums, bet arī negaisi, krusas, plūdi un citi nozīmīgi laikapstākļu radīti bojājumi. Kaut sausums, kad jāspēj sadarboties ar kaimiņiem un līdzcilvēkiem kopīgam labumam un pārvarēt iestājušos krīzi.Tas ir mūsu visu interesēs. Tāpēc izvēle sabiedrības pašorganizēšanās spējas stiprināt tieši caur kaimiņu būšanu jeb apkaimes kopienu attīstību, mūsuprāt, ir pareizā izvēle,” vērtē I. Puriņa.

UZZIŅAI

“Latvijas Pilsoniskā alianse” ir lielākā organizācija Latvijā pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas izaugsmei, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. “Latvijas Pilsoniskā alianse” apvieno vairāk nekā 135 biedrus, kopumā aptuveni 70 000 privātpersonu jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas.

Maf Logo 2

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Senioriem daudz jautājumu veselības ministram

03:00, 14. Jūn, 2026
1

“Jukolas” piedzīvojums izbaudīts

18:41, 18. Jūn, 2026

Uzņēmums atklāj savu “Alus māju”

03:00, 17. Jūn, 2026

Šautriņas Vecpiebalgā un Cēsīs

09:14, 14. Jūn, 2026

Ar Cēsīm sirdī

09:04, 14. Jūn, 2026

Ģimene jubilejā piemin Haraldu Sīmani

03:00, 19. Jūn, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Patvertnes ir. Bet cik tās ir funkcionējošas?

09:28, 17. Jūn, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Par gatavību X, Y un vēl nākamajai dzīves stundai

17:28, 16. Jūn, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kalni – vilinoši un vienlaikus bīstami. Cilvēki – vēl bīstamāki

11:13, 15. Jūn, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Politisko spēlīšu iepriekšparedzamība

21:33, 14. Jūn, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vēsture un brīvības apdraudējums

17:56, 13. Jūn, 2026

Tautas balss

Vidējā pensija mazāka par minimālo algu

14:31, 18. Jūn, 2026
Cēsniece Z. raksta:

“Tikko televīzijas ziņās dzirdēju, ka Latvijā vidējā pensija ir 685,92 eiro. Maza gan. Acīmredzot mazākā […]

Saldējums kā ekskluzīva prece

00:14, 18. Jūn, 2026
Lasītāja A. raksta:

“Skatos, ka saldējums veikalā maksā gandrīz divi eiro! Tas nav tas dārgais, ko ieved no […]

Soliņus pilsētā vajag

12:29, 17. Jūn, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Šovasar Cēsīs parādījušies soliņi vietās, kur to iepriekš nebija. Paldies, ka tā. Ja tiešām pašvaldība […]

Neder kārtība, kā rīko ekskursijas senioriem

01:02, 17. Jūn, 2026
Z. no Priekuļiem raksta:

“Esmu pensionāre, bet paš­valdības palīdzību man nevajag, vienīgais, ko izmantoju, ir senioriem rīkotās ekskursijas, lai […]

Solījums – zemas īres mājoklis - maldina

18:01, 15. Jūn, 2026
Cēsniece raksta:

“Ar prieku lasīju, ka Cēsu novada pašvaldība aicina pieteikties, lai pretendētu uz zemas īres cenas […]

Sludinājumi

Citi

01:03, 4. Jūn, 2026

Veco mēbeļu,un citu lietu utilizācija.Izvešana/pārvešana.zvaniet,vienosimies.24826054

Citi

00:55, 4. Jūn, 2026

Dažādi darbi,remonta,celtniecības,demontāžas,utiliāzācija,zāles pļaušanas un citi. zvaniet,vienosimies 24826054

Iepazīšanās

21:32, 27. Mai, 2026

slaids seksigs brivs virietis velas iepazities ar slaidu seksigu brivu sievieti kurai ir sava viegla […]

Citi

15:54, 27. Mai, 2026

Veco mēbeļu u.c.lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

12:33, 26. Mai, 2026

Zāles pļaušana 20261515