Pašvaldība atbalsta līdzdalību

Sociālo projektu konkursā, ko rīko Cēsu novada Sociālais dienests, šogad saņemti 20 projektu pieteikumi, apstiprināti 18, kopumā piešķirot vairāk nekā 24 tūkstošu eiro līdzfinansējumu. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir divi tūkstoši eiro. Pieteicējam jānodrošina vismaz desmit procentu līdzfinansējums no projekta kopējām izmaksām.

Pieteikumus iesniegušas gan novadā labi zināmas organizācijas, kuru aktivitātes atbalstītas vairākus gadus, gan biedrības, kuras pasākumu pieteikušas pirmo reizi, saņemot atbalstu projekta īstenošanai. Organizācijas aptver visu novadu, pasākumi plānoti jauniešiem, ģimenēm, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā sniedzot lielu atbalstu Sociālā dienesta darbam ar sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.

Sociālās jomas projektu konkurss Cēsīs notiek no 2008. gada, pēc novadu reformas iekļaujot konkursā visu pašvaldību. Šajos gados palielinājies gan pašvaldības sniegtais finansējums projektiem, gan nevalstisko organizāciju pieteikumu skaits.

Projekti ir tilts uz sociālo ideju īstenošanu

Biedrība “Fitness dabā” ar projektu “Makšķerē un atklāj” sociālo projektu konkursā startēja pirmo reizi.

Projekta iesniedzēja, fitnesa trenere un sporta skolotāja pirmsskolā Alise Lūkina atzīst: “Tā kā nezināju, cik daudz biedrību pieteikušās, nebiju droša, vai projektu apstiprinās. Tādēļ esmu patiesi priecīga, ka saņēmām paš­valdības atbalstu! Ar lielu interesi iepazīšos arī ar pārējiem projektiem.”



Viņa pastāsta, ka pieteikuma uzrakstīšana bija gana vienkārša: “Protams, visai informācijai jābūt precīzai, skaidrai, saprotamai. Bet, ja sirds deg par ideju, tad to ir viegli izdarīt. Un zaudēt jebkurā gadījumā nevar neko, jo pieredze arī projekta rakstīšanā ir ļoti noderīga.”



A. Lūkina kopā ar vīru iecerējusi Stalbes pagastā pie Ruckas ezera jūnijā un jūlijā rīkot dienas aktivitāti jauniešiem ar makšķerēšanu, ugunskura iekuršanu no dabā pieejamajiem materiāliem un skaņas terapiju: “Neesam izgudrojuši neko jaunu, tādus pasākumus esam organizējuši jau mazākiem bērniem. Mūsu ģimenei ļoti patīk būt dabā un radīt bērniem piedzīvojumu, parādot, cik tas ir autentiski un jauki. Var jau šķist, kas gan tas ir – uzlikt uz āķa barību un noķert zivi, tomēr, lai tiktu pie loma, jāņem vērā daudz nianšu, to pasākumā varēs apgūt. Bērniem ļoti ātri iepatīkas makšķerēt, un ir kolosāli, ka pēc tam viņi vakarus pavada nevis viedierīcēs, bet gan pie ūdeņiem.”



Arī biedrība “TE&PAT” ar projektu “Es. Mēs. Kopā!” ieplānojusi pasākumus jaunajai paaudzei – vasaras skolu bērniem no deviņiem līdz 12 gadiem, kurā palīdzēs attīstīt radošumu, stiprināt sadarbību un izbaudīt vasaras priekus. Biedrība aicina atsaukties bērnus, kuri jūnijā vēlas piedalīties piecu dienu vasaras skolā Liepā, jūlijā Priekuļos un augustā – Mārsnēnos.



Savukārt biedrība “Ramss Piebalga” ieplānojusi organizēt sporta spēles, iesaistot dažādas mazaizsargātas iedzīvotāju grupas – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu, ģimenes, kurās bērnu audzina viens no vecākiem, jauniešus, seniorus un citus. Projekta iesniedzēja Kitija Stau­vere pastāsta, ka mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un popularizēt sporta aktivitātes Jaun­piebalgā un novadā: “Turklāt mūsu sporta spēles nav tradicionālas. Stafetes tiek veidotas, balstoties uz vietējo uzņēmumu darbības veidiem un sniegtajiem pakalpojumiem.” Viņa atklāj, ka biedrība projektā startē otro gadu, bet pērn pieteikumu neapstiprināja. K. Stau­vere vērtē, ka atbalsts projektam dod iespēju pasākumu padarīt piepildītāku un pieejamāku plašākai publikai.



Jau vairākus gadus projektā piedalās biedrība “Cerību spārni”, kas katru gadu Spārē rīko tematisku pasākumu, popularizējot Spāres vārdu. Pieteikuma iesniedzēja Vineta Zariņa atzīst: “Spārē nav ne kultūras nama, ne pasta, ne veikala, no nākamā gada nebūs arī skolas, tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt šīs vietas vārdu. Tā kā te īstenojam vairākus biedrības pakalpojumus, saredzam, ka mēs varam šo vietu popularizēt. Pa­gājušajā gadā pasākumu apmeklēja vairāk nekā 400 cilvēku. Arī šogad esam ieplānojuši sabiedrību iepazīstināt gan ar sociālajiem pakalpojumiem, gan rīkot sociālo pakalpojumu saņēmēju produkciju tirdziņu, būs dažādas tematiskās meistarklases un koncerts.”



Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” šogad iesniegusi projektu “Visi svarīgi”, kurā plānots ne tikai iepazīt dabu caur mākslas aspektiem, klausoties stāstus un no tiem iedvesmojoties, radošās darba burtnīcās pierakstot, skicējot, zīmējot redzēto, bet nodrošināt arī transportu cilvēkiem, kuri paši līdz aprites ekonomikas centram nevar nokļūt. Projekta iesniedzēja Ieva Freimane-Mihailova teic, ka arī pērn īstenoja šādu projektu, bet, tā kā transports nebija iekļauts, ne visi interesenti varēja nokļūt uz centru, tādēļ šogad tas iekļauts projekta izmaksās, lai vairākiem cilvēkiem būtu iespējams socializēties. “Tā kā pērn projekta aktivitātes bija ļoti labi apmeklētas, radās sajūta, ka šogad tas jāturpina un jārod iespēja nokļūt uz šejieni,” bilst I. Frei­mane-Mihailova. Aktivitātes plānotas trīs reizes: augusta otrajā pusē, septembra un oktobra sākumā.

UZZIŅAI

Projektu konkursa prioritātes:

vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apmeklēšana/ informācijas apkopošana par senioru interesēm un vajadzībām;

ģimeņu saliedēšana: pārgājieni, piedzīvojumu un dabas terapija ģimenēm ar bērniem vai pusaudžiem, akcentējot pašizpausmi un sociālo prasmju treniņu;

dienu nodarbības/atbalsta grupas bērniem un pusaudžiem ar pašizaugsmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;

atbilstoši sociālajai jomai starptautiski svinamo dienu organizēšana novadā;

veselības veicināšanas pasākumi vai sporta diena Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam;

seksuālās uzvedības mazināšanas preventīvās aktivitātes jauniešiem un bērniem.

Šī gada prioritāte ir jaunieši

Konkursa mērķis ir veicināt nevalstisko organizāciju līdzdalību jaunu, inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu izveidē, kā arī sekmēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi mazinot sociālo atstumtību.

Vērtējot projektus, žūrijas komisija izvērtēja katra projekta atbilstību konkursa nolikumam, mērķim, idejas pamatojumu, radošo pieeju mērķa grupu problēmu risināšanā, jauniešu iesaisti, kā arī plānoto izmaksu pamatotību.



Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vita Pleševnika vērtē, ka pārsvarā konkursā tiek saņemti pieteikumi no novada sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām, ar kurām jau ir ilgstoša sadarbība: “Tomēr katru gadu ienāk pa kādam pieteikumam no cita novada nevalstiskās organizācijas. Grūti pateikt, kas veicina jaunu organizāciju ienākšanu, tik zinām, ka tās parasti meklē iespējas īstenot savas idejas tieši caur projektiem. Lai paplašinātu iespējas sava novada iedzīvotājiem, jau vairākus gadus neesam ierobežojuši pretendentus jeb biedrības, kuras var piedalīties. Tā arī var būt Rīgā reģistrēta biedrība, galvenais nosacījums, ka projekts jārealizē Cēsu novadā un tā rezultāts ir nozīmīgs ieguvums kādai no novada sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.”



Tāpat V. Pleševnika ieskicē, ka ir projekti, kuri notiek katru gadu. “Jau vairākus gadus biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” piesaka projektu “Tu arī esi daļa no mums”, kura mērķis ir vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apmeklēšana. Par regulāru pieteikumu kļuvusi biedrības “Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība” projekts “Turpinām nostiprināt veselību, vingrojot baseinā” ar mērķi veicināt veselīgu dzīves­veidu novada senioriem. Par tradīciju kļuvuši biedrības “Brī­nummāja” organizētie Brīnum­mājas pagalma svētki “Bērnu dienas festivāls”,” pastāsta Sociālā dienesta vadītājas vietniece.



Vērtējot nevalstisko organizāciju pienesumu inovāciju radīšanā un īstenošanā, kā arī sociālās atstumtības mazināšanā un atbalstā sociālā dienesta darbam, V. Ple­ševnika atzīst, ka kopumā lielas inovācijas projektu pieteikumos nav novērotas, bet Sociālais dienests ļoti novērtē biedrību atbalstu: “Nevalstisko organizāciju darbs, arī īstenotie projekti ir ļoti liels atbalsts Sociālā dienesta darbam. Statistiski neesam apkopojuši, kā samazinās sociālajai atstumtībai pakļauto iedzīvotāju skaits, bet katra projekta aktivitāte noteikti palīdz cilvēkam pārvarēt krīzes un integrēties sabiedrībā. Pa­tiess prieks, ka šogad projektu īstenošana norisināsies dažādās novada vietās: Raiskumā, Zaubē, Vecpiebalgā, Jaunpie­balgā, Cē­sīs, Liepā un citviet. Tā kā šī gada prioritāte Sociālajā dienestā ir jaunieši, gandarījums, ka šajā konkursā esam saņēmuši vairākus projekta pieteikumus, kuri sais­tīti tieši ar aktivitātēm jauniešiem un ģimenēm ar bērniem.”