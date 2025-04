Kur uzlabos vidi, noteiks balsojums

Izsludināts balsojums par Cēsu novada iedzīvotāju līdzdalības budžeta konkursam iesniegtajiem projektiem. Pašvaldība saņēma 11 pieteikumus, komisijas pēc pieteikumu izvērtēšanas atbilstībai konkursa nolikuma prasībām lēma iedzīvotāju balsošanai nodot sešus. Pašvaldība īstenos ieceres, kuras saņems lielāko balsu skaitu. Ja tām netiks izlietoti visi līdzdalības budžetam paredzētie līdzekļi, iespēju robežās realizēs nākamos projektu sarakstā esošos pieteikumus.



Līdzdalības budžetam novadā šogad atvēlēti 60 tūkst.eiro, vienam projektam paredzot 15 tūkst. eiro. 2024.gadā līdzdalības budžetam kopumā piešķīra 30 tūkst.eiro, 2023.gadā 25 tūkst.eiro.



No šī gada nodrošināt līdzdalības budžetu ir vietvaras pienākums, to paredz 2022.gadā pieņemtais Pašvaldību likums. Sākotnēji bija paredzēts, ka no 2025.gada pašvaldībai līdzdalības budžetam jānovirza vismaz 0,5 procenti no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem. Izskatot 2025.gada valsts budžetu, Saeima lēma vietvarām līdz 2029.gadam atļaut līdzdalības budžetam atvēlēt mazāku finansējumu. 2025.gadā līdzdalības budžetā jāparedz ne mazāk par 0,1% no norādītajiem ienākumiem, 2026.gadā – ne mazāk kā 0,2%, 2027. – ne mazāk kā 0,3%, 2028.gadā ne mazāk par 0,4%.

Balsojums sācies

Par Cēsu novada līdzdalības budžeta projektiem var balsot personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu un kurām dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā. Katrs iedzīvotājs var balsot par diviem projektiem.

Balsot iespējams līdz 14.maijam. Balsošana pieejama elektroniski balso.cesunovads.lv, autentificējoties vietnē latvija.lv, klātienē visos novada klientu apkalpošanas centros, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

Velotrases “Velozinis” izveide Mārsnēnos

Mērķis ir izveidot publiski pieejamu velotrasi Mārsnēnos. Tā iecerēta kā daļa no zaļās zonas attīstības, nodrošinot vidi, kur bērni un pieaugušie pilnveidotu velo­prasmes- koordināciju, līdzsvaru, manevrēšanu un citas būtiskas iemaņas -, kas nepieciešamas drošai dalībai satiksmē. Vienlaikus šī iniciatīva sniegs iespēju uzlabot teritoriju un radīt jaunu aktīvās atpūtas infrastruktūru, kur vietējie iedzīvotāji varētu kvalitatīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.

Paredzēts ierīkot grants seguma velotaku apmēram 240 m² platībā, uzstādīt “Veloziņa” konstrukcijas, kas veicina līdzsvara un veiklības attīstību,veikt apkārtējās teritorijas labiekārtošanu un zālāja sakopšanu aptuveni 400 m² platībā.



Izmaksas 14 943.50 eiro.

Sporto droši ik dienu, audz vesels un stiprs mūsu novadam!

Iecere ir Cēsīs izveidot mūsdienīgu un drošu sporta un kustību aktivitāšu laukumu, kas izmantojams jebkuros laika apstākļos, veicinot veselīgu dzīvesveidu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Laukums kalpos arī kā publiski pieejama vide, kas stiprinās kopienas saliedētību un sociālo saikni, kā arī būs piemērota kultūras un kopienas pasākumu organizēšanai.

Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde ir viena no lielākajām novadā –tajā uzturas vairāk nekā 220 bērnu. Iestādes teritorijā un tuvumā nav sporta laukuma ar segumu, kas atbilstu drošības un kvalitātes standartiem. Sporta nodarbības notiek pielāgotā laukumā, bet laikapstākļu dēļ zāliens bieži vien kļūst par slapju, dubļainu un slidenu virsmu.



Projekts sniegs ilgtermiņa ieguvumus gan iestādes audzēkņiem un viņu ģimenēm, gan apkaimes iedzīvotājiem, radot kvalitatīvu vidi kustībai, sadarbībai un kopā būšanai.



Izmaksas 14 847.18 eiro.

Lielstraupes pils kompleksa “Dabas dārza” izveide

Projekts paredz labiekārtot daļu Lielstraupes pils parka, veidojot pievilcīgu un ilgtspējīgu atpūtas zonu ar ziedu dārzu, pastaigu taku, piknika vietu un rotaļu elementiem, iedvesmojoties no Hanzas laika un bibliskiem motīviem.

2022.gada aptaujā par pils nākotnes attīstību 68 % iedzīvotāju uzsvēra nepieciešamību pēc parka publiskas pieejamības, bet gandrīz 75 % apliecināja gatavību iesaistīties ar ziedojumiem vai brīvprātīgu darbu. Jau trīs gadus vietējie iedzīvotāji pašu spēkiem talkās sakopj parka teritoriju.



Šajā projektā plānots labiekārtot teritoriju, kurā jau izveidojusies neliela atpūtas zona ar iedzīvotāju izgatavotiem koka soliem. Šī vieta, turpmāk saukta par Dabas dārzu, atbilst Lielstraupes pils attīstības koncepcijai, kuru 2024. gadā apstiprinājusi Kultūras ministrija.



Īstenojot projektu, tiks izveidots dabas ziedu dārzs un pastaigu taka; piknika zona ar galdiņiem un vietu atpūtai arī uz segām zālienā. Paredzēts uzstādīt stilizētu skatuves platformu un rotaļu elementus, kas iedvesmoti no Noasa šķirsta, dzīvniekiem un Hanzas laikmeta simbolikas; ieklāt rotaļu zonā rupjās mulčas segumu, pieskaņojot to videi.



Izmaksas 15 000 eiro.

Klabes meža parks. Aktīvās atpūtas vieta Mārsnēnos

Projekta mērķis ir uzsākt Klabes meža parka izveidi Mārsnēnu pagasta teritorijā, realizējot tā pirmo posmu – aktīvās atpūtas zonas izveidi, kas piemērota pastaigām, kur izzināt dabu un pavadīt laiku kopā ar ģimeni, draugiem un mājdzīvniekiem.

Ideja radusies pēc Mārsnēnu kopienas iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kur norādīta nepieciešamība pēc sakārtotas un pieejamas aktīvās atpūtas vides dabā.



Plānots, ka Klabes meža parks aptvers visu Klabes birzs teritoriju, taču, ņemot vērā ierobežoto finansējumu, projekta īstenošana notiks divos posmos.



Šajā pieteikumā paredzēts izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju un parka plānojumu; sākt teritorijas sakārtošanu: celmu frēzēšanu un platības izlīdzināšanu, rekultivēt teritoriju, iestādīt kokus.

Nākotnē otrajā posmā plānots izbūvēt irdena seguma pastaigu celiņus, kas būs ērti arī māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izvietot vietējo amatnieku veidotas skulptūras no dabas materiāliem, izveidot atpūtas vietas ar galdiem, soliem un ugunskura vietām, iekārtot rotaļu zonas bērniem un veidot dabu izzinošas aktivitātes.



Parks tiks veidots kā iekļaujoša vide arī apmeklētājiem ar mājdzīvniekiem, vienlaikus rūpējoties par tīrību un kārtību.



Klabes meža parks būs publiski pieejams, radošs un kopīgi veidots projekts, kas stiprinās sabiedrības saliedētību un vietējo identitāti.



Izmaksas 14 943.50 eiro.

Cieres dabas takas atdzimšana Taurenē

Projekta mērķis ir atjaunot un uzlabot Cieres dabas taku Taurenē, padarot to pieejamu ikvienam, arī bērniem un cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Pa­re­dzēts izveidot virszemes celiņus posmos, kur taka applūdusi vai grūti izstaigājama, nodrošinot ērtu pārvietošanos arī mitrākos laika apstākļos.

Dabas takas teritorijā jau šobrīd pieejama neliela laivu novietne un plašs atpūtas laukums, savukārt nākotnē plānots izveidot mazu skatu/atpūtas laukumiņu takas tālākajā punktā un piknika un ugunskura vietu lielajā atpūtas zonā.



Izmaksas 15 000 eiro.

Amatas pamatskolas piedzīvojumu parka trošu trase

Lai veicinātu bērnu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, pie Amatas pamatskolas plānota esošās trošu trases paplašināšana, papildinot to ar jauniem šķēršļu elementiem dažādos grūtības līmeņos. Šķēršļu parks kļūs par aizraujošu aktivitāšu vietu visu vecumu lietotājiem.



Trases būs brīvi pieejamas un lietojamas bez papildaprīkojuma gan Amatas pamatskolas skolēniem, gan arī bērniem no apkārtējām apdzīvotajām vietām. Lienot, kāpjot un lecot, bērni attīstīs kāju, muguras un dziļos muskuļus, kā arī uzlabos līdzsvara prasmes.



Nākotnē piedzīvojumu parku plānots pakāpeniski papildināt ar jauniem elementiem, padarot to vēl daudzveidīgāku un interesantāku. Veicot regulāru apkopi, parka kalpošanas laiks paredzams vismaz 10–15 gadi.



Izmaksas 3605.80 eiro.

Līdzdalības budžets – tā ir iedzīvotāju iespēja tieši pieteikt savai apkaimei svarīga infrastruktūras objekta uzlabošanu, papildināšanu vai kā jauna veidošanu. Protams, ir nosacījumi. Jāņem vērā iecerei pieejamā summa, projektam arī jāatbilst pašvaldības attīstībā plānotajam un vēl citiem kritērijiem. Viens no tiem: “..projekta rezultāts ir plaši pieejams iedzīvotājiem”.



Tāpēc varētu diskutēt, vai abos pirmajos Cēsu novada pašvaldības līdzdalības budžeta konkursos visvairāk balsu ieguvušie, realizētie un vēl realizācijas stadijā esošie projekti ir tieši tie, kam paredzēti šie īpašie līdzekļi.



Pirmo līdzdalības budžeta konkursu izsludināja 2023.gada nogalē. Balsotāju vislielāko atzinību ieguva Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas struktūrvienības Taurenē, vienkāršāk Taurenes bērnudārza pieteikums veidot sāls istabu. 2024.gada konkursā visvairāk nobalsoja par sporta laukumu Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, otrais lielākais balsojums bija par Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas parka labiekārtošanu sportam un atpūtai. Tātad līdzdalības budžets tika novirzīts izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Nav slikti, un nav jau arī šie objekti nepieejami. Tomēr paliek jautājums – vai tiešām ikviens var pamētāt bumbu bērnudārza sporta laukumā? Un vēl – vai vietvarai savu iestāžu infrastruktūras uzlabošanai nauda nav jāparedz pamata budžetā?



Arī šī gada konkursa balsojumam pieteikta vienas skolas un viena bērnudārza infrastruktūras uzlabošana. Teicami, ka iestāžu vadītāji meklē ceļus, kā pilnveidot piedāvājumu. Un, protams, viņu idejas arī saņem atbalstu. Skola, pirmsskola ir organizēta vide, visticamāk, bērnu vecāki un vecvecāki nobalsos. Bet publiska rotaļlaukuma iecere kādā pilsētas vai ciema kvartālā tādu balsu skaitu nesavāks. Varbūt ir vērts padomāt, vai nevajadzētu dalīt konkursa pieteikumus – atsevišķi balsot par projektiem pašvaldības iestāžu vajadzībām un nelielu iedzīvotāju kopienu vēlmēm.



Vēl jautājumus liek uzdot neierasti mazais balsošanai virzīto projektu skaits. Tikai seši, bet abās iepriekšējās reizēs ik gadu vērtējumam nodeva 14 projektus. Arī kopumā pieteikumu mazāk – 11, bet 2024.gadā bija 20, 2023.gadā 17. Pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Aleksandrs Abramovs atzīst, ka šoreiz tiešām pieteikumos bija vairāk neatbilstību konkursa nolikumam. Ne visas ieceres atbilda mērķim, proti, nebija vērstas uz sabiedrisko labumu, bija arī neatbilstības tāmēs. Pati pieteikuma iesniegšanas procedūra ir maksimāli vienkāršota, vērtē A.Abramovs, tā nevarētu būt iemesls pieteikumu skaita sarukumam.



Jā, uzreiz grūti izprast, kāpēc novadā noplakusi interese par līdzdalības budžeta piedāvājumu. Iespējams, tas saistīts ar ārējiem apstākļiem, procesiem sabiedriskajā dzīvē kopumā. Iespējams arī, ka tā ir nejauša apstākļu sakritība. Tomēr vietvarai, visticamāk, nāksies analizēt un meklēt veidus, kā rosināt iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties savas dzīvesvides uzlabošanā. Jo vairāk, ka ir jābūt tikai idejai un jāsagatavo pieteikums, visus izdevumus sedz un darbu izpildi nodrošina pašvaldība.